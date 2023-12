‘Deutsche Waffen für alle’, armi tedesche per tutti

Facebook Twitter WhatsApp Email

Dal 1 gennaio al 12 dicembre di quest’anno il governo tedesco ha approvato la vendita di armamenti all’estero per 11,7 miliardi di euro. Oltre alle forniture a Kiev spuntano le solite eccezioni a favore di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. E le promesse politiche di governo svaniscono nel riservato ma lucroso mondo degli affari di guerra e dintorni.

Esportazione di armi, Germania da record

Era il ‘governo semaforo’, tra il rosso tranquillizzante socialdemocratico, il verde un po’ pasticciato dei verdi e il giallo del liberali nel mezzo a segalate quando sì e quando no. Con l’impegno esplicito dell’allora neo cancelliere Scholz ch, sulk fronte delle armi, ‘l’era Merkel era finita’. Promessa formale da parte di Spd, Verdi e liberali di ridurre drasticamente l’export di armi made in Germany. Ma arriva qual guastafeste Sebastiano Canetta, da Barlino a farci crollare un mito. Scholz è un bugiardo e la Germania, se le conviene, prende tutti noi per il fondo schiena.

Record bellico del governo

In realtà, a svelare il segreto, è un frammento di quella sinistra che da quella parti ancora resiste senza scolorire troppo: l’interrogazione al Bundestag dell’ex deputata Linke (sinistra), Sevim Dagdelen, ora accanto alla ex eurodeputata italo-tedesca Sahra Wagenknecht, che è anche giornalista, e che, essendo brava, sa fare le domande che contano. Esempio, il conto annuale del business dell’industria nazionale. Forse per applaudire, e forse no. Ma il dato messo da parte, ecco che doveva diventare pubblico.

Se 11,7 miliardi vi sembran pochi

Sempre dal 1 gennaio al 12 dicembre di quest’anno il governo ‘Ampel’, il semaforo di Berlino, ha approvato la vendita di armamenti all’estero per 11,7 miliardi di euro, come deve ammette a denti stretti il ministro dell’Economia, Robert Habeck, esponente molto imbarazzato dei Verdi, visto che è lui a dover firmare i nulla-osta imprescindibili per spedire cannoni e munizioni oltre confine, come precisa il Manifesto. E subito appare chiaro anche agli ingenui, che la sola guerra in Ucraina non è certo in grado di giustificare l’enormità della cifra.

Alla fine, al sempre più emaciato Zelensky, dopo i tanto sospirati Leopard di seconda mano, è finito appena un terzo delle esportazioni complessive della Germania cresciute del 25% rispetto all’anno scorso e del 40% in confronto di due anni fa.

Prima cosa, e poi a chi. Nato a non soltanto

La lista delle forniture approvate dal governo Scholz si divide ordinatamente per generi. Vere e proprie armi (carri armati, bombe o proiettili) per 6,1 miliardi di euro) Equipaggiamento militare di vario genere e utilizzo per 5,5 miliardi. Nella maggior parte dei casi i destinatari sono stati gli alleati della Nato o gli Stati che per Berlino e gli Usa godono di status militare equivalente, come il Giappone, l’Australia e la Corea del Sud.

Regola ed eccezioni

Ma spuntano le solite eccezioni a favore di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati nonostante ufficialmente sussista lo stop all’export nei confronti di chi non rispetta i diritti umani. Oltre, ovviamente, a Israele che nel nome della ragione di stato ha ricevuto forniture dieci volte superiori alla lista del 2022.

Dettagli su a chi conviene

Ucraina, Orban e Netanyahu

In totale quest’anno la Germania ha venduto all’Ucraina armi per 4,1 miliardi, compresi i carri Leopard-2, i blindati Ghepard, e una montagna di munizioni di artiglieria, seguita dalla Norvegia con 1,2 miliardi di ordini e dall’Ungheria di Orbán forte di commesse pari a 1,03 miliardi.

Poi c’è il Regno Unito con 655 milioni di euro e gli Usa con 545 milioni, prima della confinante Polonia il cui riarmo preoccupa Scholz ma evidentemente non abbastanza da congelare i 327 milioni di prodotti bellici girati alle forze armate di Varsavia.

In direzione del governo di Bibi Netanyahu, invece, sono partite spedizioni di sistemi d’arma del valore di oltre 323 milioni di euro: letteralmente decuplicate rispetto all’ultimo conto. Gran parte delle circa 200 autorizzazioni verso Tel Aviv sono state firmate dopo il 7 ottobre.

Deregulation bellica

La deregulation bellica del governo Scholz è stata possibile grazie all’assenza della legge sul controllo delle armi destinata a frenare l’export. Una autorità parlamentare di controllo promessa in campagna elettorale due anni fa dei socialdemocratici e dei Verdi -all’epoca indignati per i numeri del governo Merkel-, ma la norma, arrivati al governo assieme al conflitto ucraino, è finita nel cassetto. Il risultato è che ora sulle armi Berlino corre perfino più veloce di Washington, il paradosso denunciato da Cannetta. Molti paradossi assieme.

«Mentre l’ex ‘interventista’ Joe Biden è prigioniero dei veti dei repubblicani il cancelliere Scholz, fino a ieri bollato come recalcitrante, è l’uomo che vende più polvere da sparo richiesta dal mercato di guerra».

Imbarazzi politici e pentimenti

All’interno di Spd e Verdi non si festeggia l’esploit economico di quegli 11,7 miliardi. Da subito la denuncia del deputato socialdemocratico Ralf Stegner sulla consegna di armi all’Arabia Saudita, «una delle dittature più sanguinarie». E l’elenco critico potrebbe continuare alla guerra dolente in Medio Oriente.