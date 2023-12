Gaza, strage di Natale: raid su campo profughi, almeno 70 morti

Facebook Twitter WhatsApp Email

Almeno 70 persone sono state uccise in un attacco israeliano che ha colpito il campo profughi di al-Maghazi, nel centro della Striscia, scrive l’ANSA. Il ministero ha spiegato che il raid ha distrutto un isolato residenziale e che «il bilancio probabilmente aumenterà dato il gran numero di famiglie che risiedono lì». Nel bilancio delle vittime, dodici donne e otto bambini. In un altro episodio, il ministero ha detto che 10 membri di una famiglia sono stati uccisi in un raid nel campo di Jabalia.

Papa Francesco e la lettera di Sarah Netanyahu per la vita degli ostaggi.

La strage dentro una strage, nella notte di Natale, a Gaza

Almeno 70 persone sono morte dopo un raid di Israele su un campo profughi a Al-Maghazi, in un’area centrale della Striscia. Le cifre sono fornite dal ministero della Sanità locale controllato come noto da Hamas, ma le cifre esorbitanti delle vittime finora diffuse coincidono tragicamente con quelle delle organizzazioni internazionali che ancora resistono sul posto. Le bombe, sempre con conferma dei media internazionali, hanno colpito diverse abitazioni.

Netanyahu, colpire sempre di più

Netanyahu, proprio nella serata della vigilia di Natale, aveva annunciato al mondo che l’esercito di Tel Aviv «stava intensificando la guerra a Gaza». Affermazione politica reiterata, «Questa è l’unica maniera per far tornare gli ostaggi, eliminare Hamas e assicurarci che Gaza non sia più una minaccia per il Paese». «La guerra ha un prezzo pesante, molto pesante nelle vite dei nostri eroici soldati e faremo di tutto per salvaguardarle». Dichiarazioni categoriche, come sempre, ma legate alle notizie delle ultime ore.

Khan Younis, strage di palestinesi, soldati, ostaggi

Retroscena svelato dal Wall Street Journal da fonti dell’Idf, l’esercito israeliano ha stimato che solo la battaglia per conquistare la città di Khan Younis, nel sud di Gaza, potrebbe durare mesi. I tempi lunghi sono dovuti alla reazione di Hamas che sta facendo sentire i suoi effetti sul crescente bilancio di vittime fra le forze armate israeliane che, solo negli ultimi tre giorni, hanno perso 16 soldati. Anche il passaggio del premier sugli ostaggi fa parte della cronaca della vigilia di Natale dopo che è emerso che i corpi di cinque ostaggi recuperati nelle ultime due settimane a Gaza erano stati nascosti nella rete di tunnel sotto al campo profughi di Jabalya.

Papa, il cuore a Betlemme, Gesù rifiutato da guerra

«Il nostro cuore stasera è a Betlemme, dove ancora il Principe della pace viene rifiutato dalla logica perdente della guerra, con il ruggire delle armi che anche oggi gli impedisce di trovare alloggio nel mondo», ha detto il Papa nell’omelia della messa in San Pietro nella Notte di Natale. Il Pontefice ha poi messo in guardia dal «rischio di vivere il Natale avendo in testa un’idea pagana di Dio, come se fosse un padrone potente che sta in cielo; un dio che si sposa con il potere, con il successo mondano e con l’idolatria del consumismo». Riferimento chiaro a certa attualità.

Il ‘Signore degli anelli’

Il volto di Dio, che è compassione e misericordia, e il papa a sorpresa ha cita lo scrittore e filologo britannico Tolkien, l’autore del ‘Signore degli anelli’. «Un grande narratore di imprese epiche scrisse a suo figlio: ‘Ti offro l’unica cosa grande da amare sulla terra: il Santissimo Sacramento. Lì troverai fascino, gloria, onore, fedeltà e la vera via di tutti i tuoi amori sulla terra’». Richiesta di aiuto rivolta al Papa a stupire, quasi una trovata alla Tolkien.

Sarah Netanyahu

Toccando il tema dei conflitti e delle tragedie che attraversano il mondo, Papa Francesco elenca in successione, ‘Palestina, Israele, l’Ucraina’. Palestina e Israele accanto. E Sarah Netanyahu, moglie del premier israeliano, ha scritto una lettera a papa Francesco chiedendo il suo ‘personale intervento’ per la situazione degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas a Gaza. «Sua Santità – ha scritto -, le chiedo un suo personale intervento in questo tema. La prego di usare la sua influenza per chiedere il rilascio senza condizioni e senza indugio». «Le chiedo anche – ha aggiunto – di fare appello alla Croce Rossa di visitare tutti gli ostaggi e consegnare loro medicine vitali».