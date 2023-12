Ex Africa francese e Sahel sempre più lontani dall’Ue

Facebook Twitter WhatsApp Email

Le nazioni del Sahel si allontanano velocemente dall’orbita europea e occidentale in genere. Un esempio eclatante è quello del Niger, dove la giunta militare che ha preso il potere con un golpe ha annunciato di aver rotto i legami con l’Unione Europea in materia di sicurezza.

Fine dell’Africa francese

Com’è noto, è fallita la missione militare francese, voluta da Emmanuel Macron, ufficialmente a contrastare le infiltrazioni jihadiste nell’area, con qualche attenzione ufficioso ai flussi migratori clandestini. I francesi, che in precedenza avevano una funzione dominante nella regione, ex colonia di Parigi, sono accusati di comportamenti e arroganza neocoloniali.

Patto di sicurezza con Mosca

In settembre il Niger ha siglato un patto di sicurezza collettiva con Mali e Burkina Faso, due Paesi che negli ultimi tempi si sono molto avvicinati alla Federazione Russa. Non a caso, infatti, il viceministro della difesa di Mosca, Junus Evkurov, si è subito recato nel Niger proponendo agli attuali governanti nigerini di rafforzare la cooperazione con la Russia nel settore della difesa, così invitandoli a seguire l’esempio di Mali e Birkina Faso.

Fine del ‘G5 Sahel’

Questo trend è confermato anche dal fatto che Ciad e Mauritania hanno avviato le procedure per sciogliere il ‘G5 Sahel’, un organismo voluto dalla Francia nel 2014 sempre in funzione anti-jihadista. Di tale entità ormai non resta nulla, a certificare la fine definitiva dell’influenza di Parigi in quella che prima era chiamata ‘Africa francese’.

Meno Parigi più Mosca

Al contempo, come si diceva poc’anzi, cresce l’influenza di Mosca. A dispetto delle previsioni, Vladimir Putin non è stato indebolito dalle sanzioni occidentali, che non sono riuscite a colpire l’economia della Federazione, mentre anche il conflitto in Ucraina sta prendendo una piega sempre più favorevole all’esercito russo. Stupisce, invece, l’attivismo militare di Putin, che ora gioca le sue carte anche in Africa approfittando della crisi francese ed europea in genere.

Sudan e mercenari Wagner

Lo zar moscovita è pure intervenuto nella guerra civile in corso nel Sudan appoggiando una delle fazioni in lotta tramite i mercenari della Wagner. Come se non bastasse, si parla anche di trattative tra il Cremlino e il generale libico Khalifa Haftar per creare una base navale russa nella regione di Bengasi, controllata dallo stesso Haftar.

Il povero Borrel-Ue a peso zero

E’ un dato di fatto che il ministro degli Esteri della Ue, Josep Borrell, sembra totalmente tagliato fuori dai giochi. Notizia certamente negativa per Bruxelles.