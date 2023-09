Giorgio Napolitano da vicino, senza trombe, tromboni e avvoltoi

Facebook Twitter WhatsApp Email

Ce lo racconta Roberto Speciale, per due legislature europarlamentare, ma soprattutto, dirigente del Partito comunista genovese, quando era forza politica vincente che portava in Parlamento più di una decina tra deputati e sanatori. Roberto, amico personale mio, ma molto vicino a Giorgio Napoletano che frequentava a livello politico ma non soltanto: prima, durante e dopo la sua elezione al Quirinale.

Protagonista della storia italiana ed europea

La parola più chiara su Giorgio Napolitano l’Ha detta Mario Draghi: «Assoluto protagonista della storia italiana ed europea degli ultimi 70 anni». Un gigante della coerenza e della lucidità culturale e politica. Come tutti gli uomini con limiti ed errori (e ci mancherebbe) ma con un profilo umano e politico altissimo. Il fatto che vi siano stati in questi giorni dichiarazioni avverse di alcuni, evidenti segni di rabbia e di ostilità anche se minoritari non fa che confermare che vi sono in Italia molti nani, camerieri per professione, e filofascisti incancreniti come i tifosi ultras di Verona e Lazio insultanti.

Nani e ballerini

Sallusti sproloquia (è brutto fuori perché è brutto dentro). Grillo non perde occasione per dire cose banali e con cattiveria, almeno la Meloni tace avendo già espresso quei giudizi nel passato e non potendo certo ripeterli oggi.

Il socialista scomodo

Ho conosciuto ed apprezzato Giorgio Napolitano, anche quando molti, persino a sinistra, non ne condividevano il pensiero o l’avversavano. Napolitano è stato allievo e sodale di Giorgio Amendola ma è andato ben oltre. Capiva che non bastava prendere le distanze dall’URSS su singole questioni ma bisognava rifiutarla come modello. Il socialismo democratico, l’unità tra le forze politiche di sinistra e non solo, la costruzione dell’Europa era per lui il modello, la strada da percorrere senza incertezze ma con pazienza e perseveranza. Per combattere meglio le diseguaglianze, le ingiustizie, lo sfruttamento.

Un costruttore e non un distruttore

C’è chi ha scritto che non andava fino in fondo, che non forzava la mano. È vero ma era una scelta perché lui era parte di una stessa formazione culturale e politica e non riteneva utili strappi, scissioni, frammentazioni ma considerava l’impegno a dislocare, se non tutti, tanti sulla strada giusta e che riteneva e che era obbligata. Era un costruttore e non un distruttore. Non solo della politica e dei partiti ma anche delle istituzioni, mettendo al centro il parlamento e cercando efficacia e stabilità nel Governo. La sua cifra non era il guizzo, lo scatto improvviso che si esaurisce subito, ma l’impegno incessante, di lunga lena, che lascia tracce e che influenza gli altri.

Il vecchio PCI prima di Occhetto

Ho partecipato a molti incontri nazionali prima e dopo la svolta di Occhetto. Allora ero Segretario regionale della Liguria del PCI e componente della direzione nazionale composta di 30/35 persone. Quegli incontri erano volti a dare un carattere, un segno a quella svolta necessaria dando vita (detto in breve) a una forte socialdemocrazia europea. Con lui Macaluso, Bufalini, Chiaromonte e tanti altri tra i quali noi, più giovani. Non era una corrente, non era una trama ma una riflessione da offrire a tutti, un pensiero da rendere concreto non solo per salvare una storia ma anche per darle una prospettiva duratura nel futuro.

Non sempre e non piena mente si è ascoltata quella voce. Da qui le incertezze, gli ondeggiamenti della nascita prima del PDS, dei DS e poi soprattutto del PD e la sua incompletezza.

Napoletano a Genova

Alla fine del 1988 (prima della caduta del Muro e della svolta del PCI) tenemmo l’ultimo congresso del PCI in Liguria. Venne Napolitano a concluderlo e fu, per molti versi, un grande congresso di discussione e impegno. La proposta che mi fu fatta di entrare nella Segreteria nazionale del Partito che si sarebbe formata e che io rifiutai. Tempi spregiudicati con gli ‘staff’ che sostituivano i dirigenti e i pensieri diversi, legittimi e leali.

Presidente della Repubblica

Napolitano come Presidente della Repubblica è stato impeccabile e autorevole. Ne abbiamo apprezzato in tantissimi il suo impegno. Gli si rimprovera di aver sostituito Berlusconi con Monti? Fu un atto inevitabile e giustissimo che lo stesso Berlusconi accettò e controfirmò per non finire nel disastro la sua esperienza politica. L’Italia era al crack economico e finanziario, Berlusconi, diciamolo chiaramente, era diventato poco più di una macchietta a livello internazionale (ho letto allora, per fare un esempio, i giornali brasiliani su una sua visita di Stato in quel Paese. Parlavano di esibizioni di lap-dance nella sua suite, e di impegni ufficiali disertati).

Contro nazionalismi e populismi

Napolitano ha fatto ciò che doveva fare ed ha sempre detto parole chiare contro nazionalismi e populismi. E poi al secondo mandato, che non voleva, e che è stato costretto ad accettare per l’incapacità dei partiti e dei parlamentari ha sferzato senza pietà quell’assise ottenendone scroscianti applausi come segno ulteriore di una malattia molto grave.