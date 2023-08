Il Gran Turco: Erdogan, il sultano dei due mondi

Facebook Twitter WhatsApp Email

Turchia, potenza in grado di influenzare in modo sempre più decisivo gli equilibri geopolitici nel suo intero intorno strategico. Dal Mar Nero alle Afriche, dai Balcani alle Asie profonde. «La Turchia va di moda come mai dai tempi di Mozart. Tutti ne parlano con rispetto, quasi invidia. Inclusi coloro che la detestano. Proviamo a capire perché». Lucio Caracciolo che anticipa il nuovo numero di Limes scrivendone su La Stampa. «Scontato che sulla scena geopolitica ogni attore è antropomorfo. Lo riconosci dalla maschera e dal motto. Nel caso turco: ‘Dovunque e da nessuna parte’».

Ankara, marchio delle identità forti

«Ankara gioca di sponda, sfrutta la scia, tuona poi tira sul prezzo, si nasconde e riappare dove meno l’aspetti. Opportunista affidabile, coniuga agilità di movimento e cantilenante ossessione della memoria, marchio delle identità forti. Autocentrata ma non autistica, non si nega a nessuno. Cuce compromessi con la pistola sul tavolo. Il suo limite: dover apparire più di quanto è. Ma non può farne a meno».

La crisi americana e l’orgoglio turco

L’orgoglio nazionale turco radicato che merita da Caracciolo una citazione da Re Lear. Per arrivare alla ‘fase rivoluzionaria aperta dalla crisi americana’. «È adatto per il caos che Washington dipinge ‘ordine basato sulle regole’, latinorum cui finge di credere. Versetto che noi italiani ed altri europei ripetiamo per convincercene. Dovendoci credere (siamo un po’ turchi anche noi). Perché viziati dal benevolo protettore americano abbiamo smesso di usare la testa nostra».

Testa perduta

Qualcuno la nostra testa perduta la sta cercando, concede Caracciolo, e «forse dopodomani la ritroverà». Il problema ora è che gli Stati Uniti non hanno più pazienza per noi. «Troppi sono i fronti su cui disperdono il loro non più esorbitante potere. Quando apparecchi lo scontro del secolo con la Cina nelle condizioni peggiori di sempre di pazienza non ne hai per i perditempo». Il riferimento all’Europa Ue a vincolo Nato sembra evidente. Ma lo scopriremo meglio presto

Ankara con la testa sulle spalle

«Ankara, che la testa a suo modo l’ha mantenuta sulle spalle, può permettersi quel che qualsiasi altro socio atlantico considera tabù. Sta con due piedi nella Nato per succhiarne ogni privilegio, salvo armarsi con i missili di Putin e offrirgli non gratuite sponde. Erdogan è il solo leader in grado di mettere attorno al tavolo ucraini e russi – non solo grano».

Turchia protagonista dal Medio Oriente, con citazioni da Dino Grandi e De Gaulle. «Da alleato non allineato, reincarnazione levantina del generale de Gaulle, non si preclude nessun club, semmai ne fonda di propri».

Ortodossia finanziaria, forse

«Erdogan, dopo l’ennesima rielezione postula il primato della geopolitica. La signora Lagarde, per intenderci, non è il suo tipo. La sua liretta se la tiene stretta. Se per assurda ipotesi finisse nel girone dell’euro, farebbe saltare il banco per incompatibilità con il presunto rigore germanico. Nella strategia turca l’economia è ancella della geopolitica. Per ora, funziona. Ma se smette di funzionare, salta tutto: economia, geopolitica e Turchia».

Turchia d’azzardo

«Il mondo cambiato dalla guerra riconosce due tipi di Stati: revisionisti e revisionati. Terzo genere non si dà. In tempo di crisi le potenze massime sono necessariamente revisioniste. Le medie talvolta di più perché profittano della distrazione dei Grandi e si fanno venire strane idee. Italia no. Sicché per inerzia finisce revisionata. A meno che non prenda l’iniziativa facendo leva su partner utili. Per esempio la Turchia».

Italia-Turchia e il ‘Medioceano’

Medioceano, nome corrente del Mediterraneo tramite fra Atlantico e Indo-Pacifico, «dove oggi s’increspano le onde». Per l’Italia il libero transito attraverso Gibilterra e Suez. «Simile la percezione turca a partire dai Dardanelli e dalle acque eusine, infiammate dal ritorno della Russia in Ucraina e in Georgia». E qui arriva Macchiavelli a suggerire che con i turchi conviene accordarci perché ne condividiamo l’interesse dominante: «La Pax Mediterranea». Salvo problemi turchi con la Grecia e Cipro, ‘chiave del Mediterraneo orientale’.

Minaccia Grecia Turchia sulla Nato

«Un conflitto greco-turco sconvolgerebbe il nostro estero vicino e minaccerebbe i traffici medioceanici da e verso il Mar Rosso. Sommato alla semichiusura del Nero, il disastro sarebbe totale. Fine non solo cerebrale della Nato. Condizione della nostra intesa con la Turchia è la coesistenza pacifica con la Grecia, cui peraltro lo stesso Erdogan si sta dedicando con affettato slancio».

Canale di Sicilia

«Il baricentro del nostro Medioceano è il Canale di Sicilia. Ora che sulla quarta sponda troviamo la Turchia – causa nostro indecente rifiuto di rispondere alla richiesta di soccorso di Tripoli assediata dalle milizie di Haftar – all’intesa non c’è alternativa. Se non fossero arrivati i turchi, avremmo Mosca a Tripoli, via il ‘generalissimo’ cirenaico».

Tripolitania, Tunisia e Algeria

«Tripolitania, Tunisia e Algeria sono vitali per il controllo delle migrazioni e per i flussi gasieri che presumiamo sostitutivi di quelli russi. Nella prima la Turchia è dominante, nella seconda molto influente, nella terza conta meno, ma c’è. Il compromesso con Ankara è possibile. Tanto più a Tripoli, dove la proverbiale insofferenza araba per i turchi – reciprocata con interessi – ci aprirebbe autostrade».

Problema Francia

«Ancora una volta, i problemi sono con un altro alleato non allineato, di rilievo assai superiore alla Grecia: la Francia. Parigi e Ankara sono sempre sull’orlo di una crisi di nervi. La storia dei nostri scontri con francesi e turchi occupa biblioteche. La gestione di questo triangolo sarà acrobatica, ma le varianti sono tutte peggiori».