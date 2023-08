Nella Florida che scotta la scienza del clima è «roba di sinistra»

Facebook Twitter WhatsApp Email

L’alternativa del diavolo tra DeSantis e Trump

Da settimane nella Florida meridionale la temperatura dell’acqua ha raggiunto i 38 gradi, lanciando gli scienziati in una corsa contro il tempo per tentare di salvare i coralli trasferendone d’urgenza dei campioni in laboratorio, in previsione di una moria che potrebbe trasformarsi in estinzione. ‘Uno stato che arde e uno che nega’, denuncia Luca Celada, mentre nella Florida che cuoce il governatore italo americano Ron DeSantis spara scemenze: «la scienza del clima è roba di sinistra». Gara tragica nella corsa pre-elettorale del peggio con Trump

Negazionismo tra il folle e il criminale

«Lo stato, che paradossalmente è fra quelli a maggior rischio di erosione costiera, si rifiuta di implementare la conversione energetica, promulgando politiche di segno opposto e di sapore demagogico (ad esempio la protezione delle cucine a gas contro la ‘dittatura energetica’ di Biden», scrive il Manifesto. DeSantis dichiara di essere «contrario alla politicizzazione della meteorologia». Ma non si ferma lì: dalla crisi climatica alla cannabis, dai contraccettivi alle armi. Per arrivare a vietare una cinquantina di libri di matematica sui 132 volumi proposti per le scuole pubbliche perché «Incorporano temi proibiti o strategie non richieste. Indottrinano i ragazzi». Ma anche di peggio, leggerete tra poco.

Negare la realtà, trumpismo aggiornato

Negazionismo pericoloso. Un esempio per tutti: i tassi di mortalità per Covid superiori del 43% fra chi ha sottoscritto la politica anti-vaccini di DeSantis, rispetto alla popolazione di fede democratica, come ha rivelato un recente studio di Yale pubblicato dall’autorevole Jama. «Forse il primo caso documentato di ideologia mortale -il commento di Celada-, d’altronde i ‘red states’ come Florida, Texas e la metà circa dei componenti dell’Unione oggi vetrine di governance della nuova destra e del loro progetto nazionale. Lo slogan elettorale di DeSantis, non a caso, è Make America Florida!».

Revisionismo storico

L’intenzione sarebbe ad esempio di allargare al resto del paese il revisionismo storico e la censura ad esempio imposte nelle scuole della Florida nelle quali DeSantis ha vietato libri di testo che menzionino orientamento sessuale o identità di genere e addirittura i corsi di psicologica. All’indice ugualmente quelli di storia afro americana, e addirittura opere di Shakespeare ‘troppo suggestive’. «Come per tutte le nuove destre, la revisione storica e il controllo delle università è propedeutico a una immaginata riconquista di ‘egemonia culturale’».

Ecosistema pseudo-accademico

Per questo obiettivo si adopera un vasto ecosistema pseudo-accademico come l’Hillsdale College, un think tank integralista che sviluppa didattica per promuovere «valori tradizionali», e la Prager University – non un ateneo ma l’organizzazione guidata da un presentatore radiofonico di destra che sviluppa programmi di studio «patriottici» su sociologia, economia e clima, compresi i video adottati dalle scuole della Florida, che denunciano la scienza climatica come «propaganda di sinistra».

Politiche ad uso e consumo di elettori integralisti, desiderosi di sabotare le ‘élites’, utili quindi a DeSantis per sorpassare Trump a destra nella sfida per la nomination. Solo in teoria però, dato che agli attuali sondaggi lo vedono in caduta libera.

Destra a qualsiasi costo

La prima amministrazione Trump aveva consegnato i principali dicasteri energetici e ambientali alle lobby degli idrocarburi. La Epa (Environmental protection agency) ad esempio, consegnata senza ironia a Scott Pruitt, avvocato delle aziende petrolifere, e i parchi nazionali affidati alla giurisdizione del petroliere del Montana Ryan Zinke, mentre gli scienziati che si ostinavano a lanciare l’allarme climatico venivano regolarmente licenziati o trasferiti in istituti periferici.

Scienza complotto