Serbia in piazza contro la violenza, le troppe armi e l’autoritarismo di ritorno

All’inizio di maggio dopo due sparatorie di massa nel giro di pochi giorni da parte di giovanissimi fuori di senno, furono organizzate alcune manifestazioni per chiedere leggi più severe contro la vendita di armi, e contro una cultura popolare di esaltazione della violenza che è ancora molto presente a vari livelli della società serba.

Da allora quelle proteste si sono allargate: ogni sabato nelle principali città serbe e soprattutto nella capitale Belgrado, migliaia di persone in piazza per protestare contro il governo e il presidente Aleksandar Vučić, accusandoli di comprimere la libertà di opinione e gli spazi dell’opposizione.

Le stragi di maggio

Belgrado, 3 maggio, un 14enne apre il fuoco in una scuola e fa strage di studenti. Era accaduto nella scuola elementare ‘Vladislav Ribnikar’ della capitale. Otto bambini e una guardia sono rimasti uccisi. Lo studente aveva pianificato la strage da un mese. Solo due giorni dopo un giovane di 21 anni, sempre a Belgrado, spara dall’auto sulla folla: almeno 8 morti e 13 feriti. Killer arrestato dopo aver tentato la fuga. Il ministro degli Interni, Bratislav Gašić, che promette vigilanza sulla diffusione delle armi e il capo delle spie, Aleksandar Vulin di mobilitare la BIA. Poi, nessun atto concreto oltre le promesse.

Severità su armi e vecchia cultura

Da quel maledetto inizio di maggio, furono organizzate alcune manifestazioni per chiedere leggi più severe contro la vendita di armi, e contro una cultura popolare di esaltazione della violenza che secondo alcuni è molto presente a vari livelli della società serba. Da allora quelle proteste si sono allargate: ogni sabato nelle principali città serbe, soprattutto nella capitale Belgrado, sfilano migliaia di persone per protestare contro il governo e il presidente Aleksandar Vučić, accusato di non essere intervenuto sulla disciplina del possesso di armi e di autoritarismo rispetto alla libertà di dissenso. dell’opposizione.

‘Miloscevismo’ di ritorno

Secondo Euronews le proteste di questi giorni sono le più grandi da quelle che nel 2000 spinsero l’allora presidente Slobodan Milošević ad accettare la sconfitta subita alle elezioni politiche del 2000. L’anno successivo Milošević fu poi arrestato ed estradato nei Paesi Bassi: da anni era accusato di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità compiuti durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, e morto d’infarto in carcere senza sentenza di condanna. «Queste proteste sono qualcosa di nuovo e diverso rispetto a quelle degli anni scorsi. Stanno scendendo per strada persone che hanno opinioni politiche varie, e appartengono a generazioni e classi sociali differenti», ha detto a Balkan Insight Robert Kozma, parlamentare di opposizione e leader delle proteste di questi giorni.

Limbo Serbia, tra l’amica Russia e l’avara Ue

La Serbia è un paese che per molti versi si trova in un limbo, una delle valutazioni politiche d’affetto ma calzanti. Da anni mantiene una politica di equidistanza fra l’Unione Europea, a cui appartengono o aspirano di farlo quasi tutti i paesi della penisola balcanica, e la Russia, con cui la Serbia ha tradizionalmente importanti legami culturali ed economici. A oggi è l’unico paese europeo che non si è unito alle sanzioni contro la Russia decise dall’Unione Europea dopo l’invasione dell’Ucraina. Ed assieme, uno dei paesi con l’economia più stabile della regione. Il salto di qualità verso l’Ue bloccato dal bubbone Kosovo, forzatura internazionale di secessione mal gestita che divide il mondo a metà tra chi riconosce il riottoso Kosovo indipendente sempre sull’orlo della violenza, il cui prezzo più altro è sempre a carico della Serbia

Vučić e la destra nazionalista serba

Da dieci anni la politica serba è dominata da Vučić. 53 anni, un passato da nazionalista radicale da non dimenticare, ministro durante l’ultima amministrazione Milošević. Nel 2014 era diventato primo ministro e dal 2017 è il presidente del paese. Nel 2022 è stato rieletto con ampio margine. Anche se il presidente in Serbia ha poteri soprattutto formali, in questi anni Vučić grazie al suo ruolo e a un processo di lottizzazione organico, è riuscito a consolidare enormemente il controllo esercitato dal proprio partito sulla politica e sulla società serba. Le tv e i giornali, sia pubblici sia privati, sono pieni di persone vicine a Vučić, che usa una retorica simile a quella di altri governi autoritari dell’Europa orientale, ad esempio, sui diritti dei migranti e della comunità LGBT+ per garantirsi il supporto dalla potentissima Chiesa ortodossa locale.

Sospetti di collusioni criminali

Alcuni membri dell’opposizione accusano inoltre il governo di avere legami con le gang criminali responsabili di violenze, estorsioni e traffici illegali in varie zone del paese. I manifestanti di queste settimane stanno protestando sia contro il controllo indiretto che Vučić ha imposto ai media, sia più in generale per il clima che si è creato contro chi si oppone al governo e alle sue politiche. «Il governo sparge veleno e paura in tutta la Serbia, ma il tempo gioca a nostro favore, e a prescindere da quanto ci metteremo, andremo avanti e perseguiremo i nostri obiettivi», ha detto a Reuters sabato scorso un manifestante, l’economista Vladimir Savic e riporta il Post.

Stampa di regime e memoria ‘Otpor’

I manifestanti chiedono in particolare che il governo rimuova le frequenze a due tv private filo-governative, Pink e Happy TV, che garantisca maggiore libertà per i quotidiani di opposizione –ne sono rimasti appena due – e che si dimettano sia il capo dell’intelligence, la sospettabilissima BIA, sia il ministro dell’Interno di cui abbiamo detto all’inizio, per la gestione della violenza e della criminalità di cui le due stragi giovanili sono soltanto il dramma più evidente. Non è chiaro esattamente quali sviluppi potranno esserci a breve.

La prima ministra Ana Brnabić, vicinissima a Vučić e considerata una delle figure più dialoganti del governo, si è offerta di accogliere i manifestanti e ascoltare le loro proposte: ad oggi però i manifestanti hanno rifiutato, chiedendo prima dei passi concreti da parte del governo.