Il debito pubblico Usa come l’età: non scende mai

Accordo non ufficiale tra Biden e McCarthy su tetto debito, riferiscono fonti della Casa Bianca al New York Times. Una intesa di principio che prevede l’innalzamento del tetto del debito per i prossimi due anni in cambio di tagli al programma dell’amministrazione. Ma cosa significa concretamente? Tagliere cosa a danno di chi?

Escalation del debito federale Usa

Ormai ci siamo abituati. Anche quest’anno negli Stati Uniti i partiti si danno battaglia sul problema del tetto al debito federale. Non è certo questione di poco conto. Qualora l’accordo non venisse raggiunto, avremmo il default dell’economia americana e, in tale eventualità, il caos nell’intera economia mondiale.

Come tutti i presidenti che lo hanno preceduto, anche Joe Biden si trova ad affrontare questo problema. Non a caso ha dovuto accorciare il suo tour asiatico e tornare di corsa a Washington per scongiurare l’eventualità di cui sopra.

Forse che si forse che no

Ora pare che, dopo un incontro tra lo stesso Biden e lo speaker repubblicano alla Camera, Kevin McCarthy, il pericolo sia scongiurato, ma il fatto è che non è stato ancora siglato alcun accordo ufficiale, ragion per cui l’allarme resta.

Si noti che a partire dal 1917, anno dell’intervento Usa nella prima guerra mondiale, il Congresso ha sempre votato l’innalzamento del tetto del debito. Negli ultimi tempi, tuttavia, i presidenti hanno incontrato difficoltà sempre maggiori a causa del contrasto tra i partiti.

‘Default’, cosa accadrebbe

Prima, però, occorre rammentare quali sarebbero le conseguenze di un mancato accordo. Il Tesoro non avrebbe la liquidità necessaria per pagare gli stipendi dei militari, dei dipendenti federali e dei beneficiari dei programmi di assistenza pubblica come Social Security, Medicare e Medicaid. Dulcis in fundo, mancherebbero anche i soldi per rimborsare i detentori di titoli del Tesoro.

Tagliare cosa e contro chi?

Un vero disastro, insomma. Finora il default è sempre stato scongiurato in extremis, ma il peggioramento dei rapporti tra i partiti ha reso l’impresa via via più difficile, e il presidente in carica deve intavolare lunghe trattative con il Congresso per allontanare il pericolo.

Troppe guerre che costano care

In estrema sintesi, i Democratici vogliono ridurre il debito tagliando i fondi del Pentagono e trasferendone una quota all’assistenza pubblica e all’ammodernamento delle infrastrutture civili. I Repubblicani, al contrario, non vogliono tagliare le spese militari e puntano a una riduzione di quelle destinate ai problemi assistenziali (peraltro già minori rispetto, per esempio, alle spese dei Paesi europei in tale settore).

Problemi interni a tutti i partiti

Trovare la quadra non è facile, anche se pare che Biden ci sia alla fine riuscito. Tuttavia il possibile accordo accentua le divisioni tra radicali e moderati in ciascuno dei due partiti. Il nuovo capogruppo democratico alla Camera, il 52enne deputato afroamericano Hakeem Jeffries, è stato accusato di debolezza da parte di esponenti radicali quali Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders.

Anche Trump paga pegno

Ma anche nel campo repubblicano le acque non sono affatto tranquille. I sostenitori di Donald Trump accusano la leadership del partito di eccessiva debolezza, criticando l’appoggio militare totale all’Ucraina che, a loro avviso, comporta spese eccessive per gli Stati Uniti.

Leadership Usa a perdere