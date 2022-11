Turchia politica. Erdogan, nazionalismo contro disastro economico e la trovata Cipro Nord

Facebook Twitter WhatsApp Email

Il presidente turco Erdogan è arrivato a Bali, in Indonesia, per il vertice del G20, il giorno dopo l’attentato nel centro di Istanbul che l’amministrazione turca vuole ricondurre al gruppo armato curdo Pkk.

Successi diplomatici turchi e ora la minaccia terroristica a mettere in ombra la grave crisi economica in vista delle presidenziali 2023, con Erdogan a rischio dopo venti anni di potere.

L’autoritarismo elettorale di Erdogan

Nonostante le tendenze autoritarie di Recep Tayip Erdogan, la Turchia è tuttora un Paese in cui la scelta del premier è decisa con elezioni libere e democratiche. Le prossime si terranno il 18 giugno 2023 e, ovviamente, il Sultano si dice sicuro di vincerle.

La formazione politica di Erdogan “AKP”, “Partito della Giustizia e dello Sviluppo”, di matrice islamica, con 316 eletti, ha il controllo del Parlamento di Ankara. Anche se, com’è noto, l’AKP è molto forte nelle campagne e nelle aree meno sviluppate, mentre gli oppositori laici, kemalisti e curdi, dominano nelle maggiori città come Istanbul, Ankara e Izmir (l’antica Smirne).

Erdogan sì o no

Due sono i fattori da tenere in considerazione per capire se Erdogan sarà davvero in grado di farsi rieleggere l’anno prossimo. Il primo è il nazionalismo sul quale egli ha puntato moltissimo in questi anni, e che viene visto con favore da vasti strati della popolazione (e ora esasperato dal ritorno della minaccia terroristica Ndr)

Inseguendo il suo sogno neo-ottomano, l’attuale leader ha saputo abilmente ritagliarsi uno spazio di mediazione in ambito internazionale. Per esempio nel conflitto tra Federazione Russa e Ucraina, nel Caucaso appoggiando gli azeri contro gli armeni, in Libia e in altre nazioni africane come la Somalia. Agendo tanto sul piano diplomatico quanto su quello militare, la Turchia è dinamicamente presente in tutte le aree di crisi, incluso il Mediterraneo dove la tensione con la Grecia resta altissima.

Diplomazia ‘ottomana’ a tutto campo

Questo grande attivismo, tuttavia, ha costi enormi, e molti cittadini turchi si chiedono fino a che punto sia sostenibile. Il problema, infatti, è che l’economia del Paese versa in condizioni disastrose. L’inflazione galoppa ed è ormai giunta quasi all’84% su base annua. La disoccupazione supera il 10% e la lira turca è ai minimi storici rispetto a dollaro e euro.

Uno scenario da default imminente, insomma, che alimenta le proteste e il malcontento della popolazione. Si dà però il caso che il Sultano, piuttosto che cercare di migliorare le prospettive dell’economia nazionale, preferisca ancora una volta puntare le sue carte sulla politica estera nella quale, gli va riconosciuto, ha riscosso parecchi successi.

‘Repubblica turca di Cipro Nord’

Ora sta lavorando per il riconoscimento internazionale di Cipro Nord, ufficialmente “Repubblica Turca di Cipro del Nord”, vale a dire il mini-Stato collocato nella parte settentrionale dell’isola cipriota, e che attualmente è riconosciuta soltanto da Ankara. Scontata la contrarietà della Repubblica di Cipro, che è membro dell’Unione Europea e si estende su circa due terzi dell’isola.

Erdogan, con una delle sue solite mosse da abile giocatore di poker, è riuscito a far invitare ufficialmente Cipro Nord al summit dei Paesi turcofoni, in programma in Uzbekistan Ha solo un ruolo di “osservatore”, ma lo scopo è evidentemente quello di “sdoganare” Cipro Nord avviandola verso un futuro di Stato indipendente (per quanto satellite di Ankara, com’è già ora).

Distrazioni di massa dai conti disastro

Netta e scontata la contrarietà di Bruxelles, che punta invece alla riunificazione delle due parti di Cipro entro la Ue. Positiva, com’era lecito attendersi, la reazione dei nazionalisti turchi e di importanti nazioni turcofone quali l’Azerbaigian.