Maxi esercitazione Nato in Sardegna. ‘Articolo 5’ e Guerra Globale

La crisi ucraina a gestione Nato rimbalza in Sardegna. Una cinquantina tra navi e sottomarini, 4mila militari: uno schieramento non di routine, sulla base del patto di difesa di un alleato aggredito. Articolo 5 dell’Alleanza Atlantica e finzione-ipotesi di Guerra Globale.

Proteste: «Basta usare l’isola per i conflitti internazionali»

Nessuna routine ma vera prova di muscoli

Nessuna ruotine. «La guerra in Ucraina sposta tutto sul piano immediatamente operativo, o quasi, a un passo dal possibile scontro con il nemico», segnala severo Costantino Cossu sul Manifesto. Le esercitazioni militari che sono in corso dal 3 ottobre al largo delle coste sud orientali della Sardegna -«Mare aperto 22»-, sono fuori dai programmi di addestramento che si svolgono di consueto nelle basi delle forze armate italiane in Sardegna, a Quirra, Teulada e Capo Frasca.

Contrattacco contro chi?

Lo scopo, versione militare, è sempre e solo difensivo. Immaginando sempre un cattivo altro che attacca o minaccia per primo. Versione ufficiale di ‘Mare Aperto 22’, una risposta a un eventuale attacco contro uno dei Paesi membri della Nato. Lo dice chiaro il comunicato con il quale la Us Navy dà l’annuncio delle manovre nelle acque sarde: «Mare 22 è un’esercitazione avanzata, marittima e anfibia. Il suo scopo è addestrare e testare comandi, personale ed equipaggi durante una serie di attività in mare, in uno scenario realistico e multidimensionale».

‘Scenario realitico’

‘Scenario realistico’ precisano i comandi americani senza andare troppo oltre. Salvo la precisazione niente affatto burocratica, spiegando anche a noi civili che di cose militari poco mastichiamo, che «Mare 22 è un’operazione di difesa collettiva ai sensi dell’articolo 5 dei trattati istitutivi della Nato». L’articolo 5 è quello che impegna tutti i membri dell’Alleanza atlantica a una risposta comune in caso di attacco anche contro uno solo degli aderenti al trattato.

Articolo 5 Nato proprio ora?

Le esercitazioni dureranno sino al 27 ottobre e sono coordinate dalla Marina militare italiana con la aportaerei Cavour e altre unità della flotta italiana che incrociano al largo delle coste sarde. Quattromila i militari impegnati e una cinquantina tra navi e sottomarini. Uno schieramento di forze massiccio che non soltanto in Sardegna. Secondo quanto si legge sul sito della Difesa, Marina militare italiana e forze navali dell’Alleanza atlantica si eserciteranno anche tra Adriatico, Ionio, Tirreno e Canale di Sicilia.

‘Combattimento ad alta intensità’

La Difesa all’attacco. «Le attività prevedono – informa la Difesa – combattimento ad alta intensità, lotta contro minacce convenzionali e asimmetriche, raid su siti costieri d’interesse, sicurezza marittima, controllo dei fondali. In volo anche diverse unità dell’Aeronautica militare, tra cui i caccia Eurofighter, gli F35 nelle versioni A e B, i cargo C27J e i velivoli radar Caew G550».

E la bombe atomiche in casa

Ma non c’è soltanto la Sardegna coinvolta nelle attività della Nato in Italia legate alla crisi Ucraina. Secondo quando rivelato l’altro ieri da alcune testate, lunedì o martedì prossimo in un bunker sotterraneo nelle campagne bresciane due bombe nucleari tattiche verranno tolte dagli scrigni corazzati. «Avieri americani – scrive la Repubblica – simuleranno le procedure di attivazione delle testate, poi formalizzeranno la consegna ai militari italiani».

Aerei italiani con l’atomica

Gli ordigni in realtà non lasceranno la base, ma, precisa Cossu, «nel giro di pochi minuti una coppia di caccia Tornado dell’Aeronautica decollerà dalla pista di Ghedi simulando un’incursione per sganciare quelle armi atomiche. La stessa scena avverrà nell’aeroporto statunitense di Aviano e in altre installazioni tedesche, olandesi, belghe e turche: «tutto il dispositivo nucleare tattico della Nato in Europa si mobiliterà come se fosse arrivato il giorno dell’Armageddon».

Minacce ostentate e proteste

La simulazione proseguirà per tutta la settimana: «Un carosello di jet supersonici e comandi in allarme rosso dimostrerà di essere pronto a colpire con le bombe più devastanti. I cieli italiani, soprattutto quelli dell’Adriatico a nord di Pescara, saranno il teatro principale delle manovre: nel nostro Paese sono custoditi almeno trenta ordigni tattici».

Autorità civili e pacifisti

Davanti a tutto ciò, ma mai così tanto per forze e durata e ordigni assoluti messi in campo, scendono in campo le organizzazioni antimilitariste sarde, mai come oggi forse potenziali bersagli col resto dell’isola. Domenica, manifestazione a Capo Frasca, davanti ai cancelli del poligono, contro l’uso della Sardegna in funzione della guerra. «Non vogliamo che nella nostra isola siano preparati i conflitti che infiammeranno lo scenario internazionale. Non vogliamo essere complici del sangue che sarà versato».