Giostra di vertici: Ue, G7, Nato. Un nuovo mondo? Quale?

In attesa che qualche esponente politico di credibilità internazionale si decida finalmente a fare il suo mestiere e proponga al mondo una lettura dei fatti oltre la cronaca che sappiamo fare meglio noi, vale la diffidenza. Visti i risultati di certe preziose analisi premi Nobel sull’inflazione che ora ci devasta.

Remocontro vi propone i suoi autori, che certi allarmi li avevano lanciati (inascoltati) prima di altri, e in più contiamo su altre ‘preziose fonti’. Ugo Tramballi, analista, Sole24Ore, Ispi e soprattutto, amico prezioso. Valutazioni non necessariamente sempre condivise ma sempre libere e oneste.



La Nuova Nato americana sino a Giappone e Corea del sud

Prudenza senza eccessi di ottimismo

Non sono stati i dieci giorni che cambieranno il mondo. Ma questa serie di vertici quasi ininterrotti – Unione Europea, G7, Nato – hanno fissato alcuni punti fondamentali e indicato un futuro per l’articolato fronte delle liberal-democrazie. Come sintetizza Ivo Daalder, ex ambasciatore Usa alla Nato, bisognava “istituzionalizzare la cooperazione emersa sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina”.

Club privati tra democrazia e ricchezza

Perché non è così facile salvaguardare quella solidarietà e comunione d’intenti, impensabile sei mesi fa. Il G7 non è un’istituzione, un’organizzazione multilaterale come Nato, Ue o Fondo monetario. Era nato nel 1975 come momento di consultazione, di riflessione attorno a un caminetto, fra i principali paesi industrializzati uniti dagli stessi valori democratici. Ci sono stati dei cambiamenti: è entrato il Canada, la Russia è entrata ed uscita; alcuni paesi esterni hanno sviluppato economie più grandi di quelle di alcuni soci ma non valori democratici; l’appuntamento annuale è via via cresciuto d’importanza; il G7, è già saldamente un G8 con la presenza della Ue. Ma sostanzialmente resta una specie di associazione privata dell’aristocrazia democratica mondiale.

Se il mondo cambia davvero tutto cambia?

Il mondo cambia e dunque anche la fisionomia del club deve cambiare. Ue, G7/8 e Nato sono ormai indissolubilmente legati, fanno parte di un’architettura con preoccupazioni e ambizioni comuni. Se Unione Europea e Patto Atlantico si allargano, anche il G7/8 deve farlo. Con regolarità vengono invitati alcuni paesi asiatici e africani. Ma non basta: la piena adesione deve essere aperta ad altri paesi a democrazia consolidata. Se il XXI secolo prevede lo scontro/concorrenza/collaborazione con la Cina, il club deve essere come minimo aperto a Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda. E se la Ue ha un posto fisso attorno al tavolo, deve averne uno anche la Nato.

Non solo Putin e non solo la Cina

Se è Vladimir Putin con le sue decisioni scellerate ad aver stimolato l’inaspettata solidarietà del mondo occidentale, il vertice Nato ha stabilito che non è della sola Ucraina che dobbiamo preoccuparci. La vera trattativa sull’ammissione di Svezia e Finlandia non è stata fra Turchia e i due paesi scandinavi, ma fra Turchia e Stati Uniti: sulle ambizioni di Ankara nel Nord della Siria, in Libia, a Cipro con il suo gas.

In un certo senso Recep Erdogan ha ricordato alla Nato che c’è sempre un fronte Sud cui badare: che, tra l’altro, per l‘Italia è di un’importanza strategica immediata, superiore all’Ucraina.

Un fronte che non è solo lungo il Mediterraneo ma penetra fino alle fragili repubbliche del Sahel, dove la lotta al terrorismo islamico è lontana da una vittoria. E forse non è casuale che anche in Siria, Libia e nel Sahel ci si debba confrontare con la presenza militare e politica russa. Come in Ucraina.

La Nato Globale sino a dove?

In Medio Oriente e in Africa c’è anche la Cina, il nostro nemico/competitor eventualmente socio del secolo. La sua presenza è economica ed è energetica nei paesi dove esistono gli idrocarburi, non politico-militare. Ma è questione di tempo. In questi giorni Ue, G7 e Nato hanno compiuto passi importanti per contrastare la penetrazione cinese oltre l’Indo-Pacifico.

Alleati impresentabili

Al vertice di Madrid dell’Alleanza Atlantica può essere sembrata una stonatura la stretta di mano fra Joe Biden e Recep Erdogan, sorridenti. A metà luglio ce ne sarà un’altra in Arabia Saudita, quando il presidente americano incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman. E’ il giovane monarca che ha ordinato di uccidere e fare a pezzi il dissidente Jamal Khashoggi.

Realpolitik se e quando fa comodo

Erdogan ha comprato sistemi d’arma dai russi, ha ambizioni ottomane in una sfera geografica lontana da quella tradizionale della Nato, il suo regime ha forti tendenze autoritarie. Ma ha la seconda forza militare più vasta dell’Alleanza Atlantica; ha mantenuto un dialogo con Putin che gli altri membri si sono rifiutati di avere, dopo l’Ucraina. Il ruolo di Erdogan è importante quanto quello saudita lo è per calmierare il prezzo degli idrocarburi.

Pronti a dividerci di nuovo

I vertici di questi dieci giorni hanno infine svelato un paradosso: grazie alla guerra in Ucraina siamo più compatti e determinati di prima. Ma è lo stesso conflitto che, se continuerà, avrà l’effetto di dividerci di nuovo. “E’ venuto il tempo per la Nato di muoversi verso un cessate il fuoco e un finale diplomatico”, sostiene Charles Kupchan dell’Università di Georgetown. E’ necessario per salvaguardare la solidarietà transatlantica. Più dell’aggressività imperiale di Putin, le grandi minacce da cui guardarsi, sono due. C’è l’instabilità politica all’interno dei paesi membri del fronte democratico: