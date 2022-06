L’Europa a Kiev e l’Ucraina nell’Unione? Solidarietà sventolate, problemi nascosti

Facebook Twitter WhatsApp Email

I capi di governo e i loro uffici stampa dovrebbero smettere di raccontare favole utili solo per stampa e telegiornali servili. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen celebra la «raccomandazione di dare all’Ucraina lo status di candidato all’ingresso nell’Unione». Applausi al nulla, visto che -esempio estremo-, la Turchia è candidata dal 1999 e ormai neppure ci pensa più, mentre la Macedonia del Nord insegue con 18 anni di attesa, i 12 del Montenegro e i 10 di Serbia e Albania. Troppo sconto politici nel passato, improbabili da poter ripetere.

Lo status di Candidato è solo il primo passo di un processo che può essere molto lungo e l’Ucraina ha bisogno dell’appoggio di tutti i 27 capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea. Basta un solo facile no, e sarà il futuro del mai. Ma a nessuno forse conviene dire oggi tutta la verità. E subito Boris Johnson arriva a Kiev ad offrire l’alternativa all’Ue del Regno unito, e un altro po’ di guerra: «Addestreremo migliaia di soldati ucraini»

Massimo Nava, attraverso il Corriere applaude con moderazione, e a noi propone le buone intenzioni dichiarate assieme alle difficoltà reali e ai dubbi.

Candidati del divenire in un futuro incerto

«L’Europa ha scelto da che parte stare», ha dichiarato Emmanuel Macron, in visita a Kiev con i suoi omologhi tedesco e italiano. «Il messaggio più importante è che l’Italia vuole l’Ucraina nell’Ue», ha aggiunto Mario Draghi. La Germania spera in una «decisione positiva», ha dichiarato Olaf Scholz che ha accennato anche alla candidatura della Moldavia.

‘Giornata storica’, dicono

Giovedì 16 giugno, la solidarietà e il sostegno economico e militare all’Ucraina aggredita si sono sostanziate in un processo politico che dovrebbe portare alla piena adesione dell’Ucraina all’Ue. Naturalmente, al di là dell’enfasi sulle parole, nessuno si nasconde che questo processo non sarà breve, che l’Ucraina dovrà superare una serie di «esami» di natura giuridica ed economica, pur ottenendo fin da subito una corsia preferenziale, e che altri Paesi — dall’Europa dell’Est ai Balcani — attendono da tempo in anticamera.

Ma la strada è tracciata e il prossimo Consiglio europeo, con tutta probabilità, dovrebbe ratificarla. L’impegno solenne dei leader dei tre maggiori Paesi europei sgombra il campo da equivoci delle ultime settimane sui tempi dell’adesione e soprattutto sul carattere organico o meno dell’adesione stessa.

Macron pentito, ma quanto?

Fino a ieri, le proposte avanzate dal presidente francese Macron non andavano esattamente in questa direzione. Ciò che è successo a Kiev è una di quelle pagine della storia che si scrivono in diretta. Di fronte all’orrore delle distruzioni e delle ferite inferte, i tre leader hanno avvertito un sussulto, una spinta inesorabile a rompere gli indugi, pur senza nascondersi le difficoltà.

«Parigi e Berlino -ha scritto Le Point- riconoscono che lo spargimento di sangue degli ucraini garantisce loro un futuro europeo, ma vogliono essere realisti di fronte a un Paese parzialmente occupato, la cui economia è stata devastata dal conflitto e le cui strutture giuridiche e amministrative sono ancora lontane dal soddisfare i criteri imposti da Bruxelles».

Tanti problemi da risolvere

È evidente inoltre che l’adesione di nuovi membri, e in particolare di un membro pesante come l’Ucraina, apre nuove problematiche di «governance» dell’Unione e implica una più organica politica di difesa comune. Il processo di adesione non può essere scisso dall’esito del conflitto e dalle possibilità, oggi esigue, di aprire spazi di trattative per la pace. Ma anche su questo punto, è stato ribadito in modo netto che le condizioni saranno dettate esclusivamente da Kiev.

In altre parole, i canali di comunicazione con il Cremlino e il disegno di scenari possibili (quali ad esempio concessioni territoriali) non potranno prescindere dal fatto che Kiev debba avere l’ultima parola.

Più armi e meno territorio?

Il segnale politico è chiaro e si è concretizzato anche con un rinnovato sostegno di forniture militari. Macron era atteso con sospetto a Kiev dopo le sue ripetute dichiarazioni sulla necessità di «non umiliare» la Russia e di negoziare con essa un cessate il fuoco. Ciò ha suscitato nei leader ucraini il timore di essere costretti a un compromesso territoriale sfavorevole.

«L’Europa ha scelto da che parte stare», ha detto il presidente francese, accanto a Volodymyr Zelensky. «Attraverso sanzioni, sostegno economico e militare che intensificheremo, siamo e resteremo al vostro fianco per difendere la vostra libertà», ha aggiunto. «Potete contare sulla fratellanza dell’Europa per garantire che l’Ucraina rimanga libera», ha concluso.

«Oggi, il messaggio più importante della nostra visita è che l’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione Europea. Siamo a un punto di svolta nella nostra storia. Il popolo ucraino difende ogni giorno i valori di democrazia e libertà che sono alla base del progetto europeo, del nostro progetto. Dobbiamo creare una comunità di pace, prosperità e diritti che unisca Kiev a Roma, Parigi, Berlino e a tutti gli altri Paesi che condividono questo progetto», ha detto il presidente Draghi.

‘Processo storico’ di quale Europa futura?

Gli impegni assunti a Kiev dai tre Paesi fondatori dell’Unione confermano il processo storico ormai in atto con la guerra in Ucraina. Si sta spostando il centro di gravità dell’Europa verso Est e verso Nord. «Questa guerra cambierà la storia dell’Europa», ha detto Macron.

«Nel 2003, gli Stati Uniti, impegnati nella guerra in Iraq, avevano convinto le nuove democrazie dell’Est a sostenere il conflitto, mentre la “Vecchia Europa” si opponeva. La guerra in Ucraina ha cambiato tutto. L’Europa centrale e orientale svolge un ruolo decisivo nell’aiutare l’Ucraina e nel resistere all’espansione imperiale della Russia», ha commentato il politologo Nicolas Bavarez.

I cambiamenti sono altrettanto rapidi e profondi nel Nord Europa. Dopo che Svezia e Finlandia hanno chiesto l’adesione alla Nato, ponendo fine alla loro neutralità, il referendum danese del 1° giugno ha approvato con il 67% l’integrazione nella politica di sicurezza e difesa dell’Unione Europea.

