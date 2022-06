Pasticcio alla francese: Macron-Mélenchon allo spareggio e il partito del ‘non voto’

Facebook Twitter WhatsApp Email

Francia al primo turno, testa a testa tra l’alleanza di sinistra e la coalizione presidenziale. La République en Marche, la formazione di Macron, non conserverà la maggioranza assoluta in parlamento. La sinistra unita attorno a Mélenchon spera nel sorpasso, ma può pescare solo tra gli astenuti. Estrema destra fuori gioco ma Rassemblement national è il solo partito che aumenta gli elettori. Sindaci: nelle grandi città vince la sinistra.

Allo spareggio chi prende voti a chi?

Verdetto finale domenica prossima, secondo turno delle legislative, e vincerà chi saprà prendere più voti in casa altrui. Più spazio elettorale per Macron a destra, ma l’ostilità dichiarata al presidente potrebbe portare a sinistra parte della maggioranza degli astenuti. «Al di là della polemica sul conteggio dei voti e le accuse al ministero degli Interni di non aver conteggiato dei candidati classificati «indipendenti di sinistra» perché senza il logo Nupes –scrive Anna Maria Merlo sul Manifesto-, la sinistra unita avrà difficoltà il 19 giugno a tradurre in seggi il successo di domenica».

Voti pari seggi dispari

Se i sondaggi non sono troppo bugiardi, la due formazioni politiche (Nupes e Ensemble) hanno ottenuto entrambi intorno al 26%, ma le proiezioni danno l’area Macron tra 255 e 295 seggi, e 150-190 per la sinistra unita, cioè ben lontana dalla maggioranza assoluta (289 parlamentari). Ma da sinistra, Julien Bayou, segretario di Europa Ecologia ribatte, «Abbiamo smentito i pronostici, adesso smentiamo le proiezioni». Ma il problema, oltre che politico, è anche tecnico.

Un contestato sistema elettorale

Coma spiega ancora Anna Maria Merlo, lo sbilanciamento tra voti ottenuti e seggi parlamentari è l’effetto del contestato sistema elettorale, «uninominale a due turni, diviso in 577 circoscrizioni». Un complicatissimo pasticcio con alcune regole politiche scontate. A chi prendere i voti rispetto al primo turno. Le alleanze, ed ecco l’unità, che è stata la forza della alleanza di sinistra al primo turno, rischia di diventare una debolezza al secondo. L’area Macron, già gioca la carta di un «fronte anti Mélenchon», lo spettro del disordine in questi tempi di crisi. «Ma il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, fa finta di non crederci: “Matignon (l’Assemlea nazionale) non si allontana, anzi si avvicina”, ha detto ieri rilanciando lo slogan della campagna, «eleggetemi primo ministro» e chiedendo agli elettori potenziali di ‘invadere’ i seggi».

La miniera ‘astensione’

Il solo bacino elettorale della sinistra per smentire le proiezioni in seggi è l’astensione. ‘Non voto’ record, con punte da paura per alcune fasce d’età e di alcune aree: 52,4%, con una punta al 70% tra gli elettori dai 18 ai 34 anni, al 61% nella banlieue. E i giovani sono l’elettorato principale della sinistra. «Ma è l’unità che ha funzionato a sinistra al primo turno, non il numero dei voti, che restano gli stessi nel 2022 dell’addizione di quelli raccolti separatamente nel 2017 da France Insoumise, Ps, Pcf, Europe-Ecologia». Alcuni partiti guadagnano seggi dall’unione, mentre il Ps, che aveva una trentina di seggi, per il momento resta fuori.

Crescono gli elettori a destra

1,2 milioni di voti in più per il Rassemblement national di Marine Le Pen, che al primo turno ha ottenuto il 18,6%, sei punti in più del 2017. Le proiezioni danno all’estrema destra di tra 20 e 45 seggi, un risultato storico. Nel 2017 avevano ottenuto 5 seggi. Rassemblement national ha eliminato il rivale all’estrema destra, Reconquête, sbaragliato dappertutto al primo turno. Persino il leader Eric Zemmour, non è riuscito a passare il turno nella circoscrizione molto promettente sulla Costa Azzurra, tra Cogolin e Saint-Tropez. Marine Le Pen dovrà andare lo stesso al ballottaggio

Maggioranza presidenziale sconfitta

La maggioranza presidenziale ha perso sette punti sulle legislative 2017 e due punti rispetto alle presidenziali di aprile. È ormai certo che La République en Marche non conserverà la maggioranza assoluta (aveva 313 seggi). «Potrebbe non ottenerla neppure con gli alleati e Macron potrebbe essere costretto ad appoggiarsi su alleanze caso per caso, soprattutto con la destra dei Républicains, che sperano in 50-80 seggi (ne avevano 100».

Governo in bilico

Intanto il neonato governo già traballa. Ben 15 ministri candidati, tutti costretti al ballottaggio. La prima ministra, Elisabeth Borne, è in posizione favorevole in Calvados, ma due ministri chiave – Clément Beaune, agli Affari europei e Amélie de Montchalin responsabile della Transizione ecologica – rischiano la non elezione. «Un altro simbolo, l’ex ministro dell’Educazione nazionale Jean-Michel Blanquer, è già eliminato». Imbarazzo per le indicazioni di voto, l’ultima segnalazione di Anna Maria Mewrlo: la premier Borne, dopo qualche oscillazione, invita gli elettori a «non dare un voto al Rassemblement national in caso di duello con l’alleanza di sinistra», ma vari ministri insistono sull’«estremismo» delle due forze radicali, destra e sinistra.

Economia di guerra

Intanto il presidente usa ancorta una volta le crisi da pandemia e guerra Ucraina. «La Francia è entrata in un’economia di guerra per cui credo, dovremo organizzarci in modo duraturo». «Questo significa anche un’economia in cui dovremo andare più veloci, riflettere in modo diverso, ha avvertito, aggiungendo che questo cambio di passo servirà anche a poter ricostituire più rapidamente ciò che è indispensabile per le nostre forze armate, per i nostri alleati, per tutti coloro che vogliamo aiutare».