Australia svolta a sinistra. Notizia dall’altro capo del mondo che comunque ci tocca

Il laburista Anthony Albanese sarà il prossimo primo ministro australiano, dopo circa un decennio di governi conservatori. Secondo le proiezioni e al conteggio parziale dei voti, il Partito Laburista otterrà abbastanza seggi in Parlamento per formare un governo. Il leader del partito, Anthony Albanese, di chiare origini italiane, diventerà il prossimo primo ministro del paese, ponendo fine a quasi un decennio di dominio del Partito Liberale, di centrodestra. Premier uscente, Scott Morrison, molto a destra e molto amico dell’ex presidente Trump.

Australia-Oceania

Diciassette milioni di elettori votanti nel Paese Continente Australia, infinito territorio e poca popolazione, ma posizione strategica per gli equilibri economico politici e militari in tutto l’oceano Pacifico che ormai, più o meno direttamente, ci riguardano. Michele Marsonet oggi ci ha parlato di alcune velleità politico militari dell’Unione europea verso i Paesi dell’ Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, unione politica ed economica di 10 Stati della regione nell’area dell’Indo-Pacifico di maggiore concorrenza e tensione tra Stati Uniti e Cina e di fatto, la catena di isole dall’Asia verso l’Australia.

Rotte commerciali e sommergibili nucleari

E’ nella memoria di molto la polemica rovente, tra pandemia e poco prima della guerra ucraina, sui sommergibili tradizionali che l’Australia aveva ordinato alla Francia, per poi annullare l’ordine per quelli nucleari angloamericani. Pace d’obbligo tra Washinton-Parigi fatta, ma offesa ancora calda. E l’Australia del ‘trumpista’ Morrison, con basso indice di gradimento in Europa del milioni di migranti che l’hanno popolata e resa in gran parte prospera.

Molestie sessuali in Parlamento

A dare maggiore di fatto la certezza di un governo di Antony Albanese, c’è il pessimo risultato del Partito Liberale dell’attuale primo ministro Scott Morrison, che ha già ammesso la sconfitta e si è dimesso da leader del partito. Secondo i giornali australiani, se si considerano i seggi già assegnati ormai è matematicamente impossibile che Morrison riesca a ottenere abbastanza voti per formare un governo, anche di minoranza. Il governo di Morrison, ha terminato il suo mandato con un tasso piuttosto basso di popolarità, dopo essere stato colpito da polemiche e scandali, a partire da quello sulle molestie sessuali in Parlamento.

Il primo premier non anglosassone

Di origini italiane, Albanese sarà il primo leader australiano a non avere origini interamente anglosassoni.Albanese ha 59 anni, è un politico di grande esperienza, già vice primo ministro nell’ultimo governo laburista, nel 2013. Entrato in Parlamento nel 1996, nel tempo si è spostato su posizioni molto più centriste, e durante la campagna elettorale ha puntato su obiettivi piuttosto modesti, orientati a migliorare le cose poco per volta, anche in termini di cambiamento climatico. È un sostenitore della sanità pubblica e dei diritti delle comunità LGBT+, e ha posizioni più concilianti rispetto ai Liberali nei confronti della gestione dell’immigrazione.

Sul fronte della Cina

Tra i punti principali discussi in campagna elettorale ci sono stati l’economia e la politica estera, in particolare per quanto riguarda l’influenza della Cina nell’area del Pacifico, ma anche gli enormi problemi dell’Australia legati al cambiamento climatico, tra cui i grandi incendi estivi, le disastrose alluvioni nella parte orientale del paese e la minaccia del riscaldamento globale alla Grande Barriera Corallina, segnala con forza il Post.

Origini di Barletta, il padre conosciuto solo nel 2009

Il leader laburista sarà il primo premier italo-australiano a guidare il Paese, sottolinea la Bbc, ma il Corriere della sera rincorre con dettagli quasi da libro Cuore o da feuilleton novecentesco. Il neo premier australiano, 59 anni, nato a Sydney, ha origini pugliesi: il padre Carlo era infatti nato a Barletta mentre la madre ha origini irlandesi. I due si erano cosciuti durante una crociera (Carlo lavorava a bordo della nave come steward) durante la quale ebbero una fugace relazione. Al termine del viaggio, tuttavia Carlo era rientrato in Italia: Anthony è stato cresciuto solo dalla madre Maryanne.

Quest’ultima ha sempre raccontato al figlio che il papà era morto in un incidente stradale. Solo in punto di morte la mamma svela la verità al figlio, che comincia a rintracciare il padre. Grazie ai documenti della vecchia compagnia di navigazione, Anthony riesce a contattare il padre: il primo incontro tra i due avviene nel 2009 a Barletta. Carlo Albanese è morto nel 2014.

