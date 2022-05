La giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh uccisa durante un raid israeliano a Jenin

Facebook Twitter WhatsApp Email

La nota giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, reporter da oltre venti anni nei Territori palestinesi occupati, è stata uccisa questa mattina durante una incursione dell’esercito israeliano nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Il suo collega Ali Samoudi, inviato del quotidiano Al Quds, rimasto ferito in modo leggero, ha detto che ad aprire il fuoco nella loro direzione sono stati i militari israeliani, sebbene entrambi avessero ben visibile la scritta “Press” sul giubbotto antiproiettile. Israele da parte sua afferma che la giornalista è stata invece colpita da spari dei palestinesi e di aver avviato una indagine.

‘Pagine Esteri’ racconta

«Secondo le notizie disponibili al momento, Abu Akleh è stata raggiunta alla testa da un proiettile ed è stata portata d’urgenza in condizioni critiche all’ospedale di Jenin dove poco dopo è stata dichiarata morta», scrive Michele Giorgio. «E’ uno shock per noi e per tutti i giornalisti che hanno lavorato con lei…». Molteplici conferme sui fatti. «Shireen stava coprendo gli eventi a Jenin, in particolare un raid israeliano nella città, quando è stata colpita da un proiettile alla testa», ha detto Nida Ibrahim, dirigente di Al Jazeera. L’emittente arabo qatariota parla di «palese omicidio, in violazione di tutte le norme internazionali, compiuto a sangue freddo dalle forze di occupazione israeliane».

Anche di Stati Uniti sono preoccupati

Anche l’ambasciata statunitense in Israele e la missione dell’Unione europea a Gerusalemme hanno chiesto di fare piena luce sull’accaduto. L’Autorità nazionale palestinese punta decisa il dito contro l’esercito israeliano e chiede una indagine da parte della Corte penale internazionale.

Chi era Shireen Abu Akleh

Non c’è famiglia araba che non conoscesse la giornalista di Al Jazeera. Figura di spicco del servizio in arabo dell’emittente con sede in Qatar ha raccontano la Palestina degli ultimi 20 anni. Nata a Gerusalemme, Shireen Abu Akleh si iscrisse prima alla facoltà di Architettura dell’Università della Scienza e della Tecnologia in Giordania, per poi proseguire gli studi in giornalismo all’Università Yarmouk, sempre in Giordania. La reporter, anche con cittadinanza americana, secondo quanto riferisce la tv Al-Jazeera, dopo la laurea, tornò nei Territori palestinesi e iniziò a lavorare per alcuni media locali, tra cui Radio Voce della Palestina e la tv satellitare Aman.

Vera reporter di guerra

Dal 1997 lavorava con Al-Jazeera, tivù per la quale ha svolto servizi da Gerusalemme Est sui principali eventi accaduti nei Territori, come la Seconda Intifada, ma anche sulla politica israeliana. Ad Al-Jazeera è stata tra le prime corrispondenti dal campo, diventando famosa in tutto il Medio Oriente per i suoi reportage sul conflitto israelo-palestinese. Il collega di Al-Jazeera, il producer Ali Samodi, che era con lei a Jenin e che è rimasto ferito, ha accusato l’esercito israeliano di aver aperto il fuoco sui giornalisti in modo deliberato. “Stavamo andando a seguire l’operazione dell’esercito israeliano quando hanno aperto il fuoco su di noi“, ha raccontato dopo essere stato dimesso dall’ospedale, «Un proiettile mi ha colpito. Il secondo proiettile ha colpito e ucciso Shireen».