Se si è riusciti con Stalin, ci sarà un modo per trattare pure con Putin

Crisi ucraina: non è proprio tutta per come ce la raccontano. Almeno in Europa. Negli Stati Uniti, invece, è diverso, perché laggiù le notizie corrono e si rincorrono da ogni parte, in un’orgia mediatica dove se ne sentono di tutti i colori. “Ma è la libertà di stampa, bellezza”, direbbe chi ama veramente la democrazia a chi, al contrario, la usa come paravento, per coprire le sue frustrazioni ideologiche.

La colpe evidenti di Putin

La sanguinaria invasione di Putin, la sua devastante “volontà di potenza”, le sofferenze del popolo ucraino, sono sotto gli occhi del mondo. Solo un imbecille potrebbe negarli. Qui il problema è un altro, semplice e terribile allo stesso tempo, per dirla alla Lenin: che fare? Le decisioni spettano alla sfera politica. Ai giornalisti il compito di informare, non certo di “formare”, perché quella è un’altra cosa. Secondo molti, sarebbe una salvifica missione di redenzione delle masse, abbrutite dall’ignoranza e dalle “fake-news” che spetta ai “maitre à penser”. Dove li trovi codesti “illuminati”?

Gli ‘Illuminati’ da Talk

Di questi tempi, abbondano nei talk-show televisivi, in diversi giornali, negli scompartimenti dei treni e nei bar all’angolo. Pensiero unico o “politically correct”? Calma. Perché, gratta gratta, sotto lo stucco di una melensa retorica del politicante (o del mestierante) di turno, compaiono le “ammaccature” del popolaccio schiumoso e lobotomizzato. “Chi non la pensa come me, peste lo colga”, avrebbe detto ebbro di vino e di tracotanza, il mitico Amedeo Nazzari ne “La cena delle beffe”.

Europa come comparsa

Eppure, molta gente comincia a non capire più perché l’Europa non faccia altro che girare in tondo: non sa recitare o interpreta un copione scritto da altri? Fermo restando che Putin ha combinato questo macello, è altrettanto chiaro che con lui bisogna parlarci. La storia racconta che Papa Leone Magno riuscì a trattare persino con Attila. Per questo, non condividiamo l’arroganza di chi pensa di sapere quali siano i veri piani del Cremlino. Intanto, non conosciamo nemmeno i rapporti di forza all’interno di quel castello di Macbeth. Chi l’ha detto che Putin controlla tutto? Chi ha studiato (sul serio) la storia della Russia e, soprattutto, quella dell’Unione Sovietica, sa benissimo cosa significhi “precarietà” del potere.

‘Precarietà del potere’

È una sindrome che ha colpito tutti i leader, anche Stalin. Fece accorciare tutte le tende del Cremlino, per vedere le scarpe di un possibile attentatore. Convocava le riunioni-dinner del Politburo alle tre di notte, e obbligava tutti a ingoiare schifosissime aringhe marinate. Se nessuno moriva, dopo un’ora cominciava a mangiare pure lui. Si fidava solo dei georgiani. Kruscev, nelle sue memorie, racconta che, spesso, il domestico che serviva a tavola e scopava il pavimento, poi si sedeva in mezzo a loro. Accanito, prendeva la parola e discuteva di America, capitalismo e bombe atomiche. Zittendo tutti. In tanti anni, nessuno ebbe mai il coraggio di chiedere a Stalin chi fosse quel cameriere, che trattava i potenti leader del partito come tanti pezzenti.

Sindrome del tradimento

Il sanguinario dittatore aveva il chiodo fisso del “tradimento” (un po’ come Putin, se ci pensate). Ergo, i nemici non gli facevano né caldo e né freddo, ma gli “amici” lo terrorizzavano. E spesso sparivano. Quando la gente veniva invitata a vedere un film assieme a lui, in una saletta del Cremlino, erano sudori freddi. All’uscita mancava sempre qualcuno. Arrivò fino al punto di far arrestare la moglie del suo Ministro degli Esteri, Molotov, quello che gli aveva fatto spartire la Polonia con i nazisti di Ribbentrop. Incredibilmente, Molotov non disse manco una parola, non chiese niente, subì in silenzio. Accolse la moglie, alla stazione di Mosca, dopo dieci anni di Siberia, con un mazzo di rose in mano.

Colletivizzazione forzata

Con il cervellotico progetto della “collettivizzazione” forzata, Stalin sterminò, per fame, un’intera popolazione di piccoli proprietari terrieri ucraini. Quanti furono i morti? Tra sei e otto milioni, tanto per spiegare l’accanimento ai confini del martirio, con cui oggi gli ucraini si battono contro i russi invasori. ‘Holodomor’ viene definito questo genocidio, troppo in fretta dimenticato da chi ha continuato a fare business con Putin, fino a ieri. E oggi ancora lo fa, “per necessità”, pretendendo di dare agli altri lezioni di democrazia un tanto al chilo.

Alleati con Stalin non trattare con Putin?

Stalin non arretrava di fronte a niente e a nessuno. La paura di essere rovesciato lo portò fino alla paranoia di sterminare i tre quarti del partito e mezzo esercito, con le “grandi purghe”. Tra il 1937 e il 1939 fece piazza pulita di tutti coloro che potevano fargli ombra o di quelli vicini ai possibili “traditori”. Le prove? Tutte fabbricate a tavolino. Bene, con questo personaggio non solo hanno trattato, ma si sono anche alleati i grandi sacerdoti della democrazia “atlantica”.