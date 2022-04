Francia da brivido e thriller già visto

Facebook Twitter WhatsApp Email

Eliseo 2022 prima puntata , pochi votanti ma non il crollo temuto, rileva l’Ansa. Domenica di sole e voto non decisivo, più politico che presidenziale, con tutti i concorrenti e i partiti in campo, in attesa del confronto decisivo a due tra due settimane, quasi certamente Macron-Le Pen, se non addirittura prima le signore, con brivido politico per mezzo occidente e tutta Europa.

Ed ecco l’analisi che Massimo Nava ha anticipato sul Corriere della Sera.

Thriller già visto

Ancora esclusi dai giochi i gollisti e i socialisti, il «fronte» repubblicano contro l’estrema destra come ai tempi di Jacques Chirac contro Jean Marie Le Pen

Sembra di assistere a un film già visto, vent’anni dopo la vittoria di Jacques Chirac : il «fronte» repubblicano contro l’estrema destra, la Francia europea e riformista che alza la diga contro la deriva sovranista, populista e autoritaria. Allora la sfida fu fra Chirac e Jean Marie Le Pen, oggi — per la seconda volta dopo il 2017 — si profila quella fra la figlia Marine e Emmanuel Macron. Naturalmente occorre attendere i risultati del primo turno, ma i sondaggi danno per molto probabile l’eliminazione degli altri pretendenti all’Eliseo. Le sole incertezze riguardano il candidato della sinistra radicale, Jean Luc Mélenchon, (dato in ascesa negli ultimi giorni), il livello record dell’astensione, l’alta percentuale di indecisi.

L’astensione in testa

Film già visto, tuttavia con trama inquietante e finale thriller. Vent’anni sembrano passati invano. Hanno anzi aggravato il malessere francese, la cui diagnosi sta a metà fra sociologia politica e psicoanalisi di massa. L’impressione diffusa è di un Paese scontento, smarrito, a dispetto di oggettivi progressi e benessere diffuso. Non si spiegherebbe altrimenti la contraddizione fra uno Stato che protegge e dispensa servizi e sussidi e il senso di esclusione e d’ingiustizia che periodicamente esplode nelle piazze. Né si comprenderebbe il successo dell’estrema destra costruito sulla narrazione ossessiva dei valori repubblicani perduti e dell’identità nazionale minacciata da ondate migratorie, scontri religiosi, violenza di gruppo, comunitarismo, attentati terroristici.

Trama inquietante e gli esclusi

La trama è più inquietante se si considera che, per la seconda volta consecutiva, sono esclusi i due maggiori partiti di massa, il gollista e il socialista, ovvero la destra popolare e la sinistra riformista che hanno segnato la storia della Quinta Repubblica. È vero che il movimento di Emmanuel Macron ha pescato voti, quadri e personalità di entrambi i campi, ma l’abilità del presidente nell’immaginare una nuova forma della politica e una personale reincarnazione del gollismo attenuano solo in parte la sensazione di fragilità del sistema per l’estinzione dei partiti tradizionali. In questo senso, la politica francese ricorda la metamorfosi italiana e si discosta dalla solida continuità tedesca. Le ultime sfide «normali» furono fra Nicolas Sarkozy e Ségolène Royal e fra Sarkozy e François Hollande. Probabilmente, si deve all’immagine di uomo d’ordine di Sarkozy il contenimento del «lepenismo».

Frammentazione politica e sfiducia

La frammentazione politica ha ingarbugliato la dinamica elettorale e aumentato l’offerta mentre veniva meno la domanda, ossia l’interesse degli elettori. L’ingresso in scena dell’intellettuale xenofobo Eric Zemmour non ha cannibalizzato l’estrema destra. Al contrario, ha avuto l’effetto di rendere un po’ più presentabile e addolcita Marine Le Pen e offre una notevole riserva di voti alla stessa Le Pen per la sfida finale. A conti fatti, candidati e gruppi di estrema destra superano il trenta per cento. Un terzo dei francesi non vota. Se si somma il 15/18 per cento delle sinistre radicali, si comprendono l’ampiezza del voto anti establishment e anti sistema e il rischio che Emmanuel Macron non riconquisti l’Eliseo. Molto dipenderà dalla sua capacità di attrazione e da un sussulto di responsabilità delle forze politiche contro avversari che Le Monde — insolitamente sceso in campo con una dichiarazione di voto — considera «incompatibili con tutti i nostri principi». Molto dipenderà dalle indicazioni degli sconfitti, in particolare i Repubblicani che avevano sperato di risalire la china con una candidata donna, Valerie Pécresse.

Due versioni finali del giallo