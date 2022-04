Marine Le Pen che potrebbe persino vincere contro Macron. La guerra di Putin chi favorisce?

Facebook Twitter WhatsApp Email

In Francia sono in pochi, tra i politici più esperti o tra i politologi più riconosciuti, a escludere l’ipotesi di una vittoria alle prossime presidenziali francesi della candidata di estrema destra Marine Le Pen, segnala il sempre attento Post. Rémi Lefebvre, professore di scienze politiche all’Università di Lille, ha scritto ad esempio che la possibilità che Le Pen diventi presidente «non è mai stata così credibile». Il precedente di Orban in Ungheria.

Macron ancora in vantaggio ma..

I sondaggi, per lei, sono molto buoni e in crescita, e tra gli elementi che potrebbero favorirla ci sono l’assenza dell’attuale presidente Emmanuel Macron dalla campagna elettorale, tutto preso sul fronte internazionale, e la capacità che ha avuto Le Pen di rendere marginali le sue relazioni con il presidente russo Vladimir Putin.

Altro estremismo che dovrebbe aiutarla, l’arrivo di un candidato molto estremista e aggressivo come Éric Zemmour. «Gli eccessi di Zemmour hanno avuto un effetto su Le Pen», ha scritto Slate, tanto che la stessa Le Pen, a fine febbraio, aveva invitato direttamente i giornalisti e le giornaliste a indagare sulla presenza di neonazisti tra le file del suo rivale.

Negli anni, Marine Le Pen ha lavorato per dare al partito stesso un’immagine più moderata e rassicurante.

Strategia di immagine

«Ha portato avanti una strategia d’immagine in contrasto con quella del 2012 e con quella del 2017, passando dal confronto all’incontro, dallo shock al soft», ha commentato ad esempio Raphaël Llorca della Fondazione Jean Jaurès, un think tank francese associato al Partito Socialista. Una campagna elettorale piuttosto moderata, senza provocazioni e che Llorca ha definito «terapeutica».

Ha parlato più volte dei «diritti delle donne», con l’obiettivo non tanto di affermare la libertà e l’autodeterminazione delle donne stesse, ma per criticare alcuni aspetti dell’Islam, per veicolare messaggi comunque xenofobi o per portare avanti una politica securitaria.

E poi, fervente animalista che, anche in Francia paga.

Gli errori degli avversari

Marine Le Pen è stata favorita dalla retorica del suo rivale di estrema destra, Éric Zemmour, ma ha contato molto anche il fatto che il partito della destra moderata francese, Les Républicains, e il partito del presidente Macron, La République en Marche, sono diventati sempre più di destra, nei toni e nei contenuti. Un contesto favorevole alla normalizzazione delle idee della destra radicale.

Oltre la crisi presidenziale di Macron, che di fatto sta facendo il presidente ma non il candidato alle presidenziali, dando per scontata la sua posizione di favorito.

«L’odio verso Macron» ha sostenuto il Lefebvre di Lille, «è profondo, alimentato, non senza ragione, da tutti i candidati, ulteriormente esacerbato dall’arroganza del presidente uscente che esulta sul campo e gode del suo status di favorito». Meno astensioni per il gusto di colpirlo, soprattutto negli ambienti più popolari.

E Putin per chi vota?

«In tempi di crisi, le rappresentazioni del mondo che determinano gli equilibri di una società possono cambiare rapidamente», ha scritto il giornalista Gaël Brustier. Marine Le Pen ha saputo gestire piuttosto bene, nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina, i suoi rapporti e legami con Putin. Dall’inizio della guerra, la candidata ha minimizzato il ruolo della Russia, assumendo spesso una posizione piuttosto ambigua.

Quando, nelle ultime ore, la maggior parte dei candidati ha preso posizione per denunciare i crimini commessi dai russi a Bucha, Marine Le Pen si è rifiutata di farlo. «Spetta alle Nazioni Unite dire chi è il colpevole».

E lei ha insistito sulle ripercussioni che il conflitto stesso avrebbe potuto avere sul potere d’acquisto dei francesi, continuando ad opporsi, come fa da anni, alle misure di ritorsione contro la Russia, ma da subito favorevole all’accoglienza dei rifugiati di guerra ucraini.

Sondaggi a volerci credere