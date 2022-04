Fronte asiatico. L’India dalla parte di Putin. Convertibilità rublo-rupia?

Facebook Twitter WhatsApp Email

I legami tra la Russia e l’India preoccupano l’Occidente. Contrattacco diplomatico russo. Il ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, prima in Cina e ora a Delhi per una visita di due giorni. L’India non ha finora condannato la Russia per l’invasione e si è astenuta dal voto per una risoluzione di condanna alle Nazioni Unite.

Sospetto Usa, che il Paese asiatico possa sostenere la Russia nella guerra delle sanzioni a colpi di valuta.

Contrattacco diplomatico

La Russia parte al contrattacco diplomatico e punta sull’Asia. Il Ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, ha fatto visita prima ai suoi alleati cinesi, per poi andare a discutere di relazioni internazionali, ma soprattutto di affari, con l’India. Sullo sfondo, inutile dirlo, la tragica guerra ucraina e i suoi devastanti rimbombi, che echeggiano fragorosi anche da quelle parti. D’altro canto, ormai, molti analisti sono d’accordo: la crisi europea è come la tessera di un mosaico che, saltando, finisce per squilibrare tutta l’opera. Forse siamo proprio agli esordi di una nuova Guerra fredda, e cominciano le grandi manovre per definire gli schieramenti e compattare i ranghi. Intanto, è utile riflettere su una realtà che è meno ovvia di quanto ci viene quotidianamente “comunicato”.

Tutte le tessere del mosaico

La Russia è isolata? A parole, forse si, ma nei fatti no, perché riesce ad avere ancora numerose “sponde”, autorevoli e “sostanziose”. Della Cina abbiamo già scritto abbondantemente. L’India l’abbiamo un po’ trascurata. Eppure, è una formidabile cartina di tornasole, per capire i complessi meccanismi geopolitici messi in moto dalla crisi ucraina. Delhi (come Pechino) non ha condannato l’invasione russa, all’Onu, né ha aderito ad alcun tipo di sanzione economica. Nemica storica della Cina, l’India, è vero, ha sempre avuto l’ex Unione Sovietica come punto privilegiato di riferimento. Ma oggi fa parte di un’alleanza militare (“QUAD”) assieme a Stati Uniti, Giappone e Australia, che la pone in una posizione ibrida: teme Pechino, si appoggia a Washington e non rompe i vecchi legami con Mosca.

Fronte dell’Indo-Pacifico

Il rimescolamento strategico conseguente, rende molto complessa l’architettura geopolitica dell’Indo-Pacifico. E la raffinata partita diplomatica che si gioca, proprio prendendo come spunto la crisi ucraina, deciderà non sono i destini dell’Asia, ma quelli dell’intero pianeta. Forse per questo Lavrov è stato ricevuto, personalmente, dal premier indiano Narendra Modi, quasi a sottolineare l’importanza che il governo di Delhi attribuisce alla visita. Il “South China Morning Post” fa notare che, in precedenza, il premier aveva evitato di incontrare “altre illustri personalità, tra cui il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi, quello britannico Liz Trusse e quello messicano Marcelo Casaubon. Modi ha ribadito la speranza che la guerra in Ucraina venga risolta al più presto, con mezzi diplomatici. In sostanza, però, fonti ufficiose riferiscono di un colloquio amichevole, che sembra aver rassicurato i russi.

Asse asiatico filo russo

A Mosca sono soddisfatti della posizione assunta dall’India. Lo stesso Lavrov ha avuto modo di dirlo al collega cinese Wang Yi, quasi a rafforzare la sensazione di un vero e proprio “asse asiatico” che fiancheggia la Russia. Evidentemente, su Narendra Modi non hanno avuto alcun effetto le forti pressioni recentemente esercitate dai diplomatici americani, britannici ed europei, perché il suo Paese adotti le sanzioni economiche contro Mosca. Alla fine del meeting col suo omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, Lavrov ha dichiarato che la Russia e l’India collaboreranno in molti settori: “Dallo spazio, alla tecnologia, dalla scienza, all’energia. Siamo pronti a vendere tutto quello di cui l’India ha bisogno”. A cominciare dalle armi, aggiungiamo noi.

Rublo Yuan e Rupia contro Dollaro-Euro

Ma la cosa più interessante, che probabilmente toglierà il sonno a Biden, il Ministro degli Esteri di Putin non l’ha detta, anche se, alla fine, se ne parlava nei corridoi. In pratica, sembra che abbia raggiunto l’accordo con la Banca Nazionale indiana. Le importazioni russe, a cominciare dall’energia, potranno essere pagate in rupie convertibili in rubli e viceversa. Un espediente finanziario che manderà all’aria le sanzioni studiate dall’Occidente, almeno in questo spicchio di mondo.