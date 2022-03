Storia del pensiero sulla guerra e la pace dalla bibbia al jihadismo

Facebook Twitter WhatsApp Email

Titolo perfetto sulla nostra inquietante attualità. Se aggiungi ‘la complessità geopolitica del XXI secolo’, hai tra le mani un libro che, anche se scritto da un generale che sa, ha pure il pregio di essere non solo utile, ma anche piacevole da leggere. Vero è che Remocontro vanta Giuseppe Santomartino tra i suoi autori.

Già prima dell’Ucraina

Questo secolo inizia decisamente male con l’11 settembre e prosegue verso il peggio. L’esito della vicenda afghana, dal conflitto in Ucraina, delle crisi con Russia e Cina, dall’espansione geografica del Jihadismo e dalla pandemia Covid. E Santomartino cerca di offrire un contributo utile a capire o almeno a ‘poter leggere’ la complessità geopolitica del XXI secolo.

Lo studioso

Il generale che è prima di tutto uno studiosom parte dal pensiero sulla guerra e la pace nella Bibbia, Sun Tzu, Sant’Agostino, Kant, Hobbes, Clausewitz ed altri fino all’età contemporanea ( fra cui Galtung, Habermas, le importanti e forse poco note encicliche papali degli ultimi decenni) ed agli studi di ‘Peace Research’.

‘Pace positiva’ oltre la ‘assenza di guerra’

«Le realtà delle crisi e dei conflitti anticipano le evoluzioni strategiche e dottrinali militari costringendo i ‘pensatoi’ e i teorici politico-strategici e militari a rincorrere, spesso con affanno, i nuovi paradigmi di situazioni di crisi e conflittualità che si vanno manifestando

Complessità degli scenari geopolitici

Da Sun Tzu. «Tutta la guerra è basata sull’inganno». Anche quella tragicamente drammaticamente in corso. Moderne forme di lotta di Information Warfare, Hydrid Warfare, (forme dottrinali che in questi giorni vengono sempre più frequentemente associate al conflitto in Ucraina…) tutte basate, su tecniche di ‘inganno’, sulla diffusione di informazioni opportunamente manipolate se non sull’ uso delle fake news…

Da Kant alla ‘Pacem in terris’

Kant non è il primo a scrivere di “pace perpetua” o universale: già agli inizi del XVIII secolo l’Abbè de Saint Pierre aveva pubblicato un’opera analoga… La più importante svolta dell’età moderna sulla guerra si è avuta con l’enciclica “Pacem in Terris” del 1963 di Papa Giovanni XXIII. Punto centrale, definire l’uso della forza militare per risolvere le controversie internazionali quale “alienum est a ratione” (contrario a ogni ragione). Basta “guerra giusta” di Sant’ Agostino. Ed è stretta attualità di polemica anche politica sulla fornitura di armi all’Ucraina aggredita.

Paradosso, ironia e contraddizione

Per Luttwak «l’intero regno della strategia è pervaso da una logica paradossale tutta sua». Paradosso “Si vis pacem, para bellum– Se vuoi la pace, prepara la guerra”. E La deterrenza nucleare, dove la massima prontezza all’impiego di armi nucleari soddisfa «una finalità di equilibrio e quindi in definitiva di pace ancorché precaria e temporanea…».

Scenari conflittuali contemporanei

Conflitti censiti negli ultimi decenni (almeno dal 1990, mediamente e stabilmente superiore (di circa il 100%) del trentennio 1946 – ‘76, negli ultimi 10 anni (2010 – 2019) di circa il 150% superiore rispetto ai conflitti mediamente censiti nella metà del XX secolo (1946 – ’56).

In netta crescita il numero di conflitti Non-State Based, ciò rappresenta al momento una delle caratteristiche meno note e che sta di fatto erodendo il monopolio dell’uso delle armi da parte degli Stati-Nazione.

In altri termini il mondo da vari anni risulta avviato verso maggiori livelli di conflittualità anche se forse non ne abbiamo avuto la adeguata percezione.

‘Peroratio’ finale

Prendere finalmente atto di una lezione che la storia, in particolare la ‘Strategic History’ ha proposto più volte negli ultimi tre secoli ma che stentiamo a metabolizzare: la superiorità tecnico-militare, economica, industriale e dottrinale-militare non è affatto garanzia di conseguimento degli obiettivi politico-strategici posti a base di un conflitto (le campagne di Napoleone, le sconfitte tedesche nelle due guerre mondiali, la guerra in Vietnam, la sconfitta sovietica in Afghanistan, l’esito della vicenda afghana).