Il dissenso nella Russia di oggi

Una analisi estremamente interessante e fonte decisamente inusuale. 'Asia News', agenzia di informazione dei missionari del Pime, il Pontificio Istituto Missioni Estere. Non solo questioni religiose, badate. Racconta l'Asia a 360 gradi: dalla politica all'economia, dai tanti volti delle sue culture millenarie a tutto ciò che di nuovo si muove dentro le sue società. Oggi sfruttiamo parte delle informazioni e dell'analisi di Stefano Caprio che riteniamo di grande interesse.

‘Stamizdato’, stampa clandestina

«Dai “vecchio-credenti” ai samizdat il dissenso è sempre stato una caratteristica della società russa. E pur con tutta la forza della censura e della repressione messa in campo da Putin negli ultimi anni sta nuovamente emergendo “da sotto i massi”, secondo la famosa espressione di Solženitsyn».

Nei lugubri giorni dell’assalto a Kiev

«Uno degli aspetti che più impressiona della Russia di Putin, nei lugubri giorni dell’assalto a Kiev, è la passività della maggioranza della popolazione russa, che a parte le proteste giovanili non esprime un reale dissenso rispetto alle scelte del suo leader. Perfino la Chiesa è molto restia ad esprimersi, e il patriarca di Mosca Kirill (Gundjaev) non riesce ad andare al di là di generici appelli per la pacificazione delle “terre russe” discendenti dall’antico Battesimo di Kiev, avallando quindi implicitamente la lettura putiniana della storia che ha giustificato questa “operazione militare speciale”, che in Russia non è permesso neppure chiamare “guerra”».

La ‘non guerra’

«Eppure la straordinaria libera creatività del movimento del samizdat, l’auto-editoria clandestina dei tempi sovietici, aveva saputo affermare una contro-cultura a tutti i livelli, non solo quella politico-sociale di Andrej Sakharov, uno dei fondatori di Memorial negli anni ’80, o quella storico-documentale dell’Arcipelago Gulag di Aleksandr Solženitsyn, per fermarci ai premi Nobel […]».

Le molte forme del dissenso

«Il samizdat univa le generazioni, a partire dagli scrittori sopravvissuti ai lager e dai musicisti jazz del primo disgelo post-staliniano degli anni ’50, i cosiddetti stiljagi per lo “stile” americano dei capelli e dei vestiti».

Dissenso, caratteristica russa

«In verità, il dissenso è sempre stata una caratteristica della società russa, almeno nelle fasi dei suoi grandi cambiamenti».

‘Opričnina’ di Ivan il Terribile

«[…]in quegli anni si formavano anche le squadre della polizia politica e religiosa, come la famosa opričnina di Ivan il Terribile nel ‘500, una guardia armata di cavalieri vestiti da monaci che non esitava a sopprimere anche i preti dissidenti come il metropolita di Mosca Filipp, che si era rifiutato di benedire lo zar “perché versava il sangue dei cristiani”».

Lo slavista Dostoevskij e l’occidentalista Tolstoj

«Il campione degli slavofili, Fedor Dostoevskij, rispose che “la bellezza salverà il mondo”, mentre invocava una grande guerra salvifica che portasse la Russia a conquistare l’Europa, Costantinopoli e Gerusalemme per affermare la verità della fede cristiana. Il suo principale antagonista, l’occidentalista Lev Tolstoj, partecipò alla rovinosa guerra di Crimea per scoprire che nessun sogno di grandezza può giustificare l’odio e la distruzione, esponendo questa visione pacifista nel più grande romanzo della storia della letteratura, “Guerra e pace”, che tanto conviene rileggere in questi giorni».

Letargo putiniano

«Non mancano quindi ai russi i profeti del dissenso in tutte le epoche, e ci si aspetta che la loro ispirazione possa scuotere la popolazione dal lungo letargo putiniano, soprattutto di fronte a eventi drammatici ed epocali come quelli in corso».

Si risveglia il dissenso

«[…] dal 2012, con il ritorno di Putin alla presidenza, sono cominciate le grandi manifestazioni di piazza contro la corruzione del regime degli oligarchi, contro le limitazioni alla libertà di stampa e di espressione, perfino contro il moralismo integralista della Chiesa ortodossa. La reazione è stata inizialmente tollerante, per divenire sempre più sistematica e asfissiante […]».

La guerra fratricida

«E ora è venuta la guerra fratricida, si direbbe un “classico” della storia russa, in cui si gioca tutto il sogno di grandezza e di redenzione universale della Russia».

Il patriarca Kirill e il dissenso

«[…] il patriarca Kirill vorrebbe far chiudere internet e tutti gli annessi per evitare ai ragazzi ogni distrazione. Anche gli adulti, del resto, cominciano a fare i conti con gli effetti delle sanzioni occidentali, e comprendono che la Russia sta perdendo il suo benessere e il suo futuro»

Carceri piene

«Nelle città russe si succedono le manifestazioni contro la guerra, e i poliziotti non sanno più dove rinchiudere i dimostranti, arrestati già a migliaia»

Piazza solo per i trombettieri?

«Per il 12 marzo hanno chiesto il permesso di sfilare sia i sostenitori della guerra che i contrari, organizzati dal partito liberale Yabloko, e ancora non si sa se verranno dati i permessi agli uni e agli altri, o si ammetteranno solo i cortei di trionfo per lo zar vincitore?»