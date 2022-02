Sulla rotta maledetta tra Grecia e Italia incubo traghetto in fiamme

Facebook Twitter WhatsApp Email

È accaduto nel mar Ionio a nord di Corfù e poteva essere una strage. Sarebbero comunque 11 i dispersi dopo l’incendio dell’Euroferry Olympia, dell’armatore italiano Grimaldi, partito dal porto greco di Igoumenitsa. ‘La rotta maledetta’ per i sindacati dei marittimi. Altri incidenti e un via vai continuo per una rotta troppo sfruttata. «Poco personale per troppi profitti»

Salvataggio riuscito ma alcune vittime

Poteva essere una tragedia ancora più grave di quella della Moby Prince. 290 persone a bordo su una nave al largo su Corfù con un incendio sempre più esteso che la divora. Una operazioni di soccorso internazionale, Grecia Italia per portare in salvo, ormai tutti a terra i 239 passeggeri e i 51 membri dell’equipaggio del traghetto andato in fiamme nel mare Ionio. Purtroppo 11 persone tra i passeggeri risultano disperse. La Guardia Costiera greca era riuscita a raggruppare e identificare 278 persone che avevano lasciato in tutta fretta la nave. Tra di loro anche un passeggero clandestino che era riuscito a imbarcarsi di nascosto a Igoumenitsa, il porto greco di partenza, scrive Dimitri Deliolanes sul manifesto.

Grande preoccupazione per i passeggeri di cui si è persa ogni traccia, 11 persone di diverse nazionalità. Secondo la corrispondente a Corfù della tv pubblica greca Ert i dispersi sarebbero greci e bulgari, un turco e un lituano.

Nave abbastanza nuova, rotta iper sfruttata

L’ Euroferry Olympia era partito venerdì mattina, un’ora dopo mezzanotte, dal porto di Igoumenitsa in Epiro ed era diretto a Brindisi, dove l’arrivo era previsto per questa mattina. È una nave relativamente recente, del 1995, batte bandiera italiana e appartiene al Gruppo Grimaldi. Esemplare il comportamento dell’equipaggio nel corso del drammatico ‘abbandono nave’, ma i problemi aperti su quella rotta restano molti. Secondo il sindacato, «sulle navi passeggere e Ro/Ro che collegano i porti italiani con quelli greci, indipendentemente dalla bandiera che portano (greca, italiana, cipriota o maltese), l’organico non viene mai stabilito in base alle vere esigenze della navigazione ma in base ai criteri della competitività e del margine di profitto dell’armatore, come ha confermato la recente ispezione che hanno effettuato le nostre organizzazioni di base il 14 febbraio».

La rotta maledetta

In un comunicato la confederazione dei marittimi greci Pno ha ricordato l’incendio che scoppiò sul traghetto greco Norman Atlantic appena sette anni fa, provocando decine di vittime. Poi un susseguirsi di incidenti per fortuna meno gravi. In effetti, la tratta marittima Italia- Grecia è considerata una delle più redditizie e la competizione tra le società armatoriali è molto forte. Si è intensificata ancor di più nell’ultimo ventennio, da quando è stata inaugurata l’autostrada ‘Ignatia’ che percorre tutto il settentrione della Grecia collegando il porto di Igoumenitsa con Istanbul, con diramazioni verso l’ex Jugoslavia e la Bulgaria.

Memoria delle tragedia Moby Prince

Il disastro del Moby Prince la sera del 10 aprile 1991, quando il traghetto Moby Prince entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno. Subito un incendio alimentato dal petrolio fuoriuscito dalla petroliera, che causò la morte di tutte le 140 persone a bordo, equipaggio e passeggeri, eccetto che del giovane mozzo napoletano Alessio Bertrand. La più grave tragedia in termini di perdita di vite umane, che abbia colpito la Marina mercantile italiana dal secondo dopoguerra.