Francia via dal Mali, ritirata internazionalizzata per renderla meno cocente

«Via dal Mali», l’annuncio ufficiale. Macron getta la spugna dopo 9 anni di impegno militare nel paese saheliano. Ma “internazionalizza” il ritiro per attenuare l’impatto sull’opinione pubblica più nazionalista. Anche l’Italia nel Sahel, con 200 militari in cerca di nuova base e soprattutto di nuove ragioni per la missione stessa.

Motivazione politica prima che militare

«A causa di molteplici ostruzioni delle autorità maliane, il Canada e gli stati europei che operano assieme all’operazione Barkhane e in seno alla Task Force Takuba ritengono che le condizioni politiche, operative e giuridiche non ci sono più», la dura motivazione in una nota diffusa dall’Eliseo all’indomani della cena di lavoro sul Sahel a cui ha partecipato anche il presidente del consiglio, Mario Draghi, scrive l’ANSA.

Arretramento e non fuga dall’Africa

«Per contenere la potenziale estensione geografica delle azioni dei gruppi armati terroristici in direzione del sud e dell’Ovest della regione – si legge nella nota congiunta – i partner internazionali indicano la loro volontà di considerare attivamente all’estensione del loro sostegno ai Paesi vicini del Golfo di Guinea e dell’Africa Occidentale, sulla base delle loro richieste».

Tra i 4 e i 6 mesi per uscire

«Chiuderemo progressivamente le basi presenti in Mali, un esercizio per cui ci vorranno tra i 4 e i 6 mesi,”, ha riferito Macron, precisando che “in questo lasso di tempo (…) continueremo ad assicurare le missioni di messa in sicurezza della Minusma”, la missione dell’Onu in Mali con oltre 13.000 Caschi blu».

Oltre i dati tecnici la politica

Le colpe. «A causa di molteplici ostruzioni delle autorità maliane, il Canada e gli stati europei che operano assieme all’operazione Barkhane e in seno alla Task Force Takuba ritengono che le condizioni politiche, operative e giuridiche non ci sono più», la dura motivazione.

Non è l’Afghanistan

«Ieri mattina all’Eliseo il clima era lugubre, il presidente francese sulla difensiva: il ritiro, anche se non ha la stessa drammaticità di quello Usa dall’Afghanistan, perché si farà in ‘coordinamento locale’ (ma in tempi rapidi: 4-6 mesi, ha detto Macron), segna la fine di un’epoca», sottolinea Anna Maria Merlo. L’intervento in Mali è stato il più lungo e impegnativo delle forze francesi dopo la guerra d’Algeria.

La sconfitta africana

«La sconfitta – perché di questo si tratta, i jihadisti controllano sempre maggiori territori – arriva dopo tante altre, a partire dal caos libico, che continua a far seguito all’intervento ai tempi di Sarkozy contro Gheddafi», ricorda il manifesto. «Macron, per premunirsi contro gli attacchi dei rivali nell’imminente corsa per l’Eliseo (si vota il 10 e il 24 aprile), cerca di internazionalizzare il ritiro, per togliere argomenti alla tesi del ‘declino francese’ sbandierata dall’estrema destra».

L’Europa che rimarrà in Africa

D’accordo con gli Stati vicini al Mali, area strategica Sahel, «i paesi implicati in Takuba hanno egualmente espresso la volontà di restare impegnati nella regione, in particolare in Niger e nel Golfo di Guinea», ma con problemi per la Francia per il suo passato coloniale.

La costosa missione Onu e poco altro

Resta la missione Onu Minusma per l’Accordo di pace e riconciliazione in Mali (22 miliardi di finanziamenti), sino ad oggi con esisti incerti. La Ue non abbandona del tutto il Mali, dichiara il rappresentante della politica estera Borrell. «Ci saranno meno operazioni anti-terroriste» avverte Macron, ricordando 53 militari francesi hanno trovato la morte nelle missioni in Sahel negli ultimi anni (48 in Mali).

Il non detto

Nessun accenno, questa volta alle presenza in Mali di un forte contingente di mercenari russi della formazione Wagner. Indicazioni generiche su dove il ‘dopo Mali’, salvo il consenso politico espresso dal presidente del Senegal Macky Sall e quello del Ghana Nana Afuko Addo. Nessuna indicazione anche sul futuro dei 200 militari italiani operativi da poco più di un mese in Mali.

