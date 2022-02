‘Erdo-economiks’ al fallimento: il governo turco e 25 miliardi di dollari di ‘oro per la Patria’

Facebook Twitter WhatsApp Email

La ‘grande politica’ e le miserie di casa. Lo spericolato equilibrismo di Erdoğan tra Russia e Ucraina. Mentre la Nato è impegnata in un’escalation con la Russia, la Turchia si ritaglia un difficile ruolo di mediazione per evitare un conflitto che potrebbe rivelarsi catastrofico per i suoi interessi. Ma i suoi problemi vitali ormai li ha in casa. Inflazione oltre il 50 per cento. Così pensa di andare “all’assalto” dei materassi dove tutta la popolazione nasconde il suo oro.

L’oro per la Patria di memoria italiana

Quando le cose girano storte, un vecchio detto dice che, a mali estremi ci vogliono estremi rimedi. La pensano così anche in Turchia, dove il Presidente Erdogan, dopo avere emanato una serie di molto controverse direttive economiche, adesso deve fare i conti con l’ombra dello scasso finanziario. Scasso? È un eufemismo, se pensate che il Paese, in un mese, ha battuto tutti i record (negativi), passando da un’inflazione del 36% a un tasso astronomico di quasi il 50%. Sulla carta, ovviamente, perché, secondo gli specialisti, l’incremento reale del costo della vita è molto più alto. Insomma, anche le statistiche non funzionano. E, a essere sinceri, non capiamo nemmeno lo stato d’animo di Erdogan, quando ha cacciato bruscamente il direttore dell’Istat turco, Lo ha fatto perché si aspettava cifre più appetibili, oppure perché pretendeva di essere “avvisato” prima? Fatto sta che, finanziariamente parlando, in questo momento, la Turchia è la grande malata d’Europa. O, se volete, del Vicino Oriente.

‘Estremi rimedi’

Si parlava prima di “estremi rimedi”. Beh, li ha annunciati personalmente il Ministro delle Finanze di Ankara, Nureddin Nebali, che ha avuto l’ingrato compito di fare un viaggio a Londra, per organizzare una “questua” di alto livello. Come convincere i grandi banchieri internazionali a prestare soldi alla Turchia? Come invogliare gli imprenditori europei a investire i loro capitali nell’economia del gigante anatolico, ridotto in gramaglie? Semplice, ha detto Nebali, comunicando la strategia non proprio “oxoniana” di Erdogan, “daremo l’assalto ai materassi, dove la gente tiene l’oro”. Ok, non ha detto letteralmente così, ma il senso, secondo Laura Pitel del Finanxial Times, era proprio quello. No doubts. L’austero giornale finanziario britannico spiega, tra lo scandalizzato e il divertito, il “piano di resilienza” turco. Dovete sapere che, in quelle lontane contrade, non si sono mai fidati né del governo e manco delle banche (vedi tu…).

La storica diffidenza anatolica

Per questo, nascite, matrimoni e altri festeggiamenti assortiti sono stati sempre suggellati con un dono che mette tutti d’accordo. E che soprattutto dura nel tempo e non perde mai valore, indipendentemente da Erdogan, da Solimano o da chi volete voi. Parliamo dell’oro. Il “cassiere” dell’autoritario premier turco, ai suoi sbigottiti interlocutori ha fatto, in diretta, quattro conti: in casa i nostri concittadini stimiamo che abbiano 250 miliardi di dollari in oro. Se riusciamo a “convincerli” a depositarne nelle banche turche almeno il 10%, potremmo avere a disposizione, in breve tempo, un controvalore di 25 miliardi di dollari in valuta pregiata. Da utilizzare come sostegno per il cambio della nostra lira. Ragionamento alquanto surreale, almeno a sentire diversi osservatori citati dal Financial Times. In primis, cosa significa “convincere”? Fare pressioni, più o meno psicologiche sui potenziali risparmiatori, oppure offrire tassi di interesse “fuori mercato”?

L’inflazione planetaria

E con un’inflazione globalmente in crescita, in tutto il pianeta, chi sarebbe così pazzo da privarsi di un bene-rifugio come l’oro, per avere in cambio valuta nazionale che, dopo pochi mesi, potrebbe valere quanto la carta straccia? Nebali ha aggiunto che il governo di Ankara crede seriamente in questo progetto e ha già allertato almeno 30 mila agenzie di cambio-oro. Lo stesso Ministro delle Finanze, però, ha ribadito anche a Nikkei-Asia che, nonostante la galoppante inflazione, i tassi di interesse in Turchia non si alzeranno in misura proporzionale ai rincari. Una strategia molto pericolosa, non solo in senso economico, ma anche e soprattutto sul piano sociale. Perché l’effetto più immediato sarà un’impennata continua del costo della vita, che colpirà soprattutto le classi meno abbienti, destinate ad affondare sotto la soglia di sopravvivenza. Gli analisti pensano che Erdogan stia azzardando questo “risiko” nel momento sbagliato, quando l’inflazione rischia di tagliare le gambe alla ripresa, in tutto il pianeta.

L’economia autarchica di Erdogan

D’altro canto, il Presidente turco e già intervenuto pesantemente l’anno scorso, con la sua Banca centrale, imponendo per quattro volte di fila l’abbassamento dei tassi di interesse (fino al 14%), quando già l’inflazione viaggiava oltre il 20%. La congiuntura economica è stata poi aggravata dal fatto che il sistema produttivo turco è fortemente dipendente dalle importazioni di energia, materie prime e semilavorati ad alto valore aggiunto.