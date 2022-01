Virus diseguaglianze tra i contagi più pericolosi della pandemia

Facebook Twitter WhatsApp Email

Rapporto Oxfam, ‘La pandemia della diseguaglianze’. Statistiche in parte note ma poco ragionate. E il nuovo rapporto conferma di una tendenza in corso da tempo, accelerata da quella che l’organizzazione umanitaria chiama la “variante miliardari”: i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri.

Bezos quanto il vaccino per tutto il mondo

«Nei primi 21 mesi della pandemia il ‘surplus personale’ di Jeff Bezos, il fondatore della Amazon, è stato di 81,5 miliardi di dollari, equivalenti “al costo completo della vaccinazione (due dosi e booster) per l’intera popolazione mondiale con il prezzo per dose fissato al costo di produzione del vaccino a mRna di Pfizer estimato dai ricercatori dell’Imperial college di Londra”».

Rapporto Oxfam

È uno dei tanti dati presentati da Oxfam nel suo nuovo rapporto a conferma di una tendenza in corso da tempo, accelerata da quella che l’organizzazione uamnitaria chiama la “variante miliardari”: i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri.

La pandemia della disuguaglianza

I 10 uomini più ricchi del mondo raddoppiano le proprie fortune, mentre nel mondo si stima che 163 milioni di persone in più sono cadute in povertà, in Italia 1 milione di poveri in più nel solo 2020. I 10 super-paperoni detengono una ricchezza sei volte superiore al patrimonio del 40% più povero della popolazione mondiale, ovvero di 3,1 miliardi di persone. Ogni 4 secondi nel mondo 1 persona muore mancanza di accesso alle cure, fame, crisi climatica e violenza di genere.

World Economic Forum di Davos

Il nuovo rapporto Oxfam all’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos, perché chi governa ricordi. Nei primi 2 anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, passati da 700 a 1.500 miliardi di dollari, al ritmo di 15.000 dollari al secondo, 1,3 miliardi di dollari al giorno. Nello stesso periodo si stima che 163 milioni di persone siano cadute in povertà a causa della pandemia.

Miliardari crescono le donne pagano

Dall’inizio dell’emergenza Covid, ogni 26 ore un nuovo miliardario si è unito ad una élite composta da oltre 2.600 super-ricchi le cui fortune sono aumentate di ben 5 mila miliardi di dollari, tra marzo 2020 e novembre 2021. Le donne che stanno affrontando un aumento significativo del lavoro di cura che ancora oggi ricade prevalentemente su di loro, hanno perso complessivamente 800 miliardi di dollari di redditi nel 2020, tra gli impatti economici più duri della pandemia.

Disuguitalia

La pandemia ha aggravato le condizioni economiche delle famiglie italiane e rischia di ampliare i divari economici e sociali già esistenti. Il 5% più ricco degli italiani deteneva a fine 2020 una ricchezza superiore a quella dell’80% più povero. E i 40 miliardari italiani più ricchi posseggono oggi l’equivalente della ricchezza netta del 30% degli italiani più poveri (18 milioni di persone adulte).

Mercato del lavoro

Ma è sul mercato del lavoro che si concentra l’attenzione del rapporto, perché è “profondamente disuguale e genera povertà da decenni”. Tra i motivi di allarme ci sono la crescita di occupazioni in settori a bassa produttività e con salari insufficienti; la prevalenza di piccole e piccolissime imprese; strategie competitive basate sulla compressione del costo del lavoro; la deregolamentazione contrattuale; la diffusione del part-time, quasi sempre imposto e non scelto da lavoratori e lavoratrici.

Sintesi di Internazionale

«In due anni i dieci uomini più ricchi del pianeta hanno più che raddoppiato la loro ricchezza (da 700 a più di 1.500 miliardi di dollari) e se di colpo perdessero il 99,999 per cento delle loro fortune resterebbero comunque più ricchi del 99 per cento di tutti gli abitanti del pianeta», il conto scioccante di Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale. «Nello stesso tempo altri 163 milioni di persone sono finiti sotto la soglia di povertà: entro il 2030 le persone che vivono con meno di 5,50 dollari al giorno saranno 3,3 miliardi».