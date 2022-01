L’alleanza Russia Cina sul Kazakistan che fa paura a Washington

Facebook Twitter WhatsApp Email

Ieri l’allarme di Alberto Negri su un utilizzo strumentale da parte Usa delle crisi in Ucraina, Bielorussia, Kazakhstan e Armenia-Azerbaijan. Oggi con Piero Orteca la risposta strategica di Mosca che riesce a tirare dalla propria parte la Cina creando preoccupazione in casa statunitense.

Putin legittimato in casa kazaka da una Alleanza modello Nato, che se usata per l’Ucraina, può essere riprodotta a convenienza.

Kazakistan ex sovietico tra Russia e Cina

La crisi kazaka non porta buone notizie agli Stati Uniti e all’Occidente. Non vorremmo pensare male, ma sembra quasi che Putin se la fosse preparata. Con straordinario tempismo, il signore del Cremlino ha colto l’attimo fuggente e ha fatto un paio di mosse, che spiazzano i suoi avversari. Tanto per cominciare, e scusate se è poco, ha tirato la Cina dalla sua parte. In modo quasi clamoroso. La cordiale conversazione tra i due Ministri degli Esteri, Sergei Lavrov e Hwang yi, pare che abbia dimostrato piena convergenza di vedute sulla crisi. Almeno, così hanno detto, soddisfatte, fonti governative cinesi.

Certo, l’intesa tra i due colossi vale più di cento trattati e segna, come scrive anche il South China Morning Post, una svolta decisiva per il futuro dell’Asia centrale. Mosca e Pechino hanno ribadito ciò che a tutte le scuole di diplomazia del mondo sembra ovvio: le “sfere di influenza”, consacrate da secoli di storia, vanno rispettate. La politica estera “del caterpillar”, secondo russi e cinesi, non funziona. Non si possono sconvolgere equilibri consolidati, accampando le solite scuse, si fa capire, sulla “esportazione della democrazia”. Insomma, per dirla chiaramente, gli Stati non hanno né amici e né nemici, ma solo interessi.

‘In Asia ci siamo noi’

E in Kazakistan, gli interessi di Cina e Russia coincidono. Non a caso, in una sorta di dichiarazione congiunta, non ufficiale, resa nota a margine dalla conversazione, vengono sottolineate “visioni comuni” di cui bisognerà tenere conto. Russia e Cina si dicono “unite” contro i tre “grandi mali” (come vengono definiti testualmente), che insidiano la stabilità della regione. Santa alleanza, dunque, contro “terrorismo, separatismo ed estremismo” e attenta vigilanza sui dannosi effetti collaterali delle cosiddette “rivoluzioni arcobaleno”. Un’espressione che, evidentemente, fa riferimento anche al contenzioso ucraino.

Capacità di guardare lontano

Messa così, è una vittoria strategica su tutta la linea del Cremlino, specie per chi pensava (e al Dipartimento di Stato lo pensavano in tanti) a possibili divergenze con Pechino. Invece, proprio in Asia centrale, Russia e Cina cercano di non prestarsi i piedi e guardano molto più lontano del loro naso. Nel caso specifico, si sarebbero anche divise le sfere di influenza economiche e commerciali sul Kazakistan, trovando una proficua intesa. E fermo restando che, politicamente parlando, l’ex Repubblica sovietica resta fortemente ancorata a Mosca. L’altra mossa riuscita a Putin, che potrebbe essere un nuovo modello diplomatico da seguire in altre aree, è il coinvolgimento del CSTO (l’organizzazione degli Stati del Trattato per la sicurezza collettiva).

Alleanze strumento modello Nato

L’intervento delle forze di questa coalizione ha dato un “cappello” di diritto internazionale ai russi, consentendo loro di inviare le forze speciali in Kazakistan. Un atto più formale che di sostanza. Infatti, il Presidente kazako Tokayev ha già annunciato che i 2500 soldati si ritireranno presto. Lo stesso ha fatto il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, aggiungendo che la decisione è stata presa dai kazaki, perché i russi sono nel Paese sono in funzione di peacekeeping. Comunque, le novità non si fermano al colpo di teatro Russia-Cina. Ma toccano anche l’evoluzione degli affari interni del malconcio Stato asiatico, e chiariscono fino a che punto si stia spingendo Putin, per ridisegnare la governance del Kazakistan.

Fine del vecchio Nazarbayev

Appare ormai chiaro che i patrons russi hanno definitivamente gettato a mare Nursultan Nazarbayev. Il vecchio Presidente e ormai ingombrante. Troppo. È un ottimo capro espiatorio da dare in pasto alla piazza. Ha chiarito tutto proprio Tokayev, che lo ha attaccato senza pietà, dicendo che è stato proprio lui a creare una classe “di nuovi ricchi”. Ma che ora, tolto di mezzo il tiranno (a cui lui, detto per inciso, deve tutto), le cose si rimetteranno a posto. Come un novello Robin Hood, Tokayev ha promesso che toglierà ai ricchi per dare ai poveri, e che i soldi finiranno nelle tasche giuste. Probabilmente quelle dei russi (e dei cinesi) aggiungiamo noi.

Gli errori del vecchio despota

Almeno, con questa ennesima capriola politica si è capito che, forse, Nazarbayev aveva fatto il passo più lungo della gamba. Cercando, magari, un colpo al cerchio e uno alla botte, di barcamenarsi e fare affari con tutti, da Mosca a Washington, fino a mezza Europa. Ma questo è il tempo delle crisi e non si può tenere il piede in due staffe. Così, dopo alcune centinaia di morti e la bellezza di quasi 10 mila arresti, il Kazakistan che, traballando, doveva mettere in croce Putin, gli ha offerto la possibilità di contrattaccare. Abbiamo sempre detto che, in quest’inizio di millennio, le crisi si “saldano”. Bene, allora occhio all’Ucraina. Perché anche là Vladimir Vladimirovic ne sta studiando qualcuna delle sue.

