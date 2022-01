Il Kazakistan di Gengis Khan e Marco Polo

Facebook Twitter WhatsApp Email

«Troverete qui la narrazione delle immense e disparate meraviglie di vaste contrade d’Oriente»: con queste parole comincia il racconto di Marco Polo che descrive un viaggio durato ben ventisei anni e rappresenta una fonte straordinaria per conoscere le storie di quei paesi, tra cui l’attuale Kazakistan al centro dell’attualità politica internazionale.

Un immenso impero

Tra la fine del XII e gli inizi del XII secolo nelle steppe dell’Asia centrale cominciò a sorgere un immenso impero che si stendeva dal Mar Caspio a Samarcanda e dall’attuale Corea all’Anatolia. Gengis Kahn, dopo aver fatto cessare le lotte interne tra le diverse tribù mongole, costruì quello che – da un punto vista territoriale – fu il più esteso impero della storia, più vasto dell’impero romano e di quello inglese. Temüjin, il vero nome di Gengis Kahn, impiegò circa un ventennio per compiere queste conquiste e morì nel 1227, ma la spinta all’espansione continuò con i figli e i nipoti giungendo perfino in Europa orientale, in Ungheria, Ucraina e Polonia.

Un governo spietato, ma efficiente

Un impero di questa estensione e che comprendeva popoli diversi, era indubbiamente difficile da amministrare, ma, in caso di rivolte o altre proteste soprattutto per motivi fiscali, la risposta del potere centrale era sempre durissima: l’esercito, dove tra l’altro esistevano possibilità di rapide carriere, accorreva prontamente a riportare l’ordine. Resta il fatto che, nonostante questi aspetti di estrema violenza, nacque anche la cosiddetta ‘pax mongolica’, all’interno della quale si svilupparono soprattutto scambi e commerci all’interno di uno spazio sconfinato del quale non si erano mai viste le dimensioni. Si sviluppò allora quella che oggi è chiamata la ‘via della seta’.

Un grande mercato, ricco e fiorente

Le condizioni di sicurezza per i mercanti lungo le strade o le rotte garantite dai mongoli e le possibilità di grandi guadagni, cominciarono ad esercitare una notevole attrazione sugli europei più intraprendenti. La ‘via della seta’ infatti non era costituita da un unico percorso, ma da un reticolo di vie e passaggi che andava dall’Asia al Mediterraneo includendo tratti su terra o rotte navali. Pochissimi la percorsero per intero (del resto si trattava di un cammino di oltre ottomila chilometri), ma molti si specializzarono lungo alcuni tratti insediandosi in comunità lungo il percorso e scambiando regolarmente le stesse merci. I mongoli inoltre erano consapevoli della loro necessità di apprendere dagli occidentali e spesso si affidarono a consiglieri stranieri, dei quali riconoscevano le particolari competenze, per svolgere mansioni politiche.

Marco Polo nell’impero di Gengis Kan

Marco Polo nasce solo pochi anni prima della morte del grande Gengis Kan, ma il suo impero era oramai consolidato ne fiorente. Fu appunto in questo vivace quadro commerciale e di incontro di culture diverse che si collocò la vicenda del veneziano Marco Polo, mercante ed esploratore, la cui unicità è costituita da una lunga e dettagliata testimonianza scritta che non ha uguali nella cultura occidentale. Nel testa non si trovano riferimenti specifici all’attuale Kazakhstan, ma i riferimenti di viaggio ne rendono certo il passaggio del mercante esploratore.

Il Milione nel carcere genovese

Scritto su dettatura in una prigione genovese dopo la cattura nella battaglia di Curzola (1298) o forse in uno scontro navale nel mare di Alessandretta, il Milione non è solo il racconto di un viaggio straordinario e delle peripezie connesse, ma la descrizione di un paese affascinante e sconosciuto dal punto di vista economico, commerciale e politico. Vi si trova – a detta di Polo – il palazzo più grande del mondo, la città perfetta di forma quadrata rinserrata tra solide mura e possenti torri, ma anche un sovrano che rappresenta la regalità assoluta, che sa aiutare i bisognosi e punire gli arroganti. Un po’ come la realizzazione del sogno di Alessandro Magno: governare con «un capo che possa riunire tutta la terra e dominarla con leggi leali e giuste».