Emergenza contagi: obbligo vaccino over 50, pass per negozi e servizi

Decreto del governo contro la crescita dei contagi che minacciano ora la salute e la paralisi di tutto il Paese. Verso l’obbligo di vaccino sempre più esteso. Le nuove regole per la scuola: a medie e superiori misure diverse tra vaccinati e non per la Dad , la didattica via computer da casa. Dove serve il green pass base e dove quello super? Dai parrucchieri ai supermercati. tutti i casi. Green pass immediato ai guariti: non serve il certificato del medico. Le nuove regole della quarantena.

Imprese, l’allarme sulle assenze dei dipendenti: ospedali e trasporti i più colpiti

Il dilagare del virus che minaccia il Paese

Il bollettino del 5 gennaio: 189.109 nuovi casi e 231 morti (ieri 259). Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 189.109 casi (ieri sono stati 170.844, 6.756.035 i contagiati dall’inizio dell’epidemia). I 231 contro i 259 di ieri, per un totale di 138.276 vittime da febbraio 2020. Le persone attualmente positive sono un milione e 400mila. Non solo terapie intensive ma rischio paralisi del Paese.

Emergenza sanitaria e obbligo vaccino

A partire dal 15 febbraio i dipendenti pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni per andare al lavoro dovranno esibire il super green pass (vaccino o guarigione dal Covid). Obbligo di vaccino per i disoccupati e pensionati nella stessa fascia d’età.

Ospedali e servizi

La misura, decisa «per decongestionare le ospedalizzazioni» ha spiegato il premier, si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, e sarà in vigore fino al 15 giugno. «L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia determina il differimento della vaccinazione».

In Italia sono 28 milioni gli over 50, i lavoratori tra i 50 e i 64 ammontano a 8,2 milioni, mentre i non vaccinati tra i 50 e i 60 anni sono 2 milioni (dai 60 anni in su 1,2 milioni).

Sanzioni

I lavoratori privi di super green pass al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro «sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, comunque non oltre il 15 giugno», ma niente paga. La sanzione amministrativa tra i 600 e i 1.500 euro, e «conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore». Più smart working, sia nel settore pubblico che in quello privato, è la perorazione.

Capitolo scuola

Si torna tra i banchi il 10 gennaio e senza dad, la didattica e distanza, ma con modifiche alla quarantene. Classi elementari: con due casi di positività si applica la dad per 10 giorni; con un caso solo auto sorveglianza con test antigenico o molecolare al momento della scoperta e dopo 5 giorni. Dalle medie in poi: con 3 casi a chi non è guarito o ha concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni si applica la dad per 10 giorni.

Via libera alla terza dose per gli over 16: si dovrebbe poter prenotare da lunedì. Ieri l’Aifa ha dato il via libera al booster anche per i 12-15 anni.

Green Pass semplice dove

Green Pass semplice (anche con il solo tampone) per i servizi alla persona (dal 20 gennaio) e agli uffici pubblici (dal primo febbraio): fino al 31 marzo è necessario il pass per servizi postali, bancari e finanziari, parrucchiere, estetisti e altre attività commerciali «fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie» (alimentari e farmacie).

Sostegni economici

Un decreto per nuovi sostegni economici alle attività in crisi a causa del Covid dovrebbe arrivare a metà gennaio per «un’attenta valutazione su quali attività intervenire» ma sembra scontato il sostegno al turismo e alle attività penalizzate dalle ultime misure prese a dicembre.