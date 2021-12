Omicron di Natale e Capodanno col Decreto. Rigori nel resto del mondo

Facebook Twitter WhatsApp Email

Anche se il rischio di ricovero è minore, la velocità della variante Omicron porta in regalo code per i test e il Decreto festività: mascherine obbligatorie in strada, discoteche chiuse fino al 31 gennaio, feste all’aperto vietate. Nei bar e ristoranti solo con il green pass fino al 31 marzo. Salta l’accordo sull’obbligo vaccinale nella Pubblica amministrazione ma il tema resta sul tavolo. Le mascherine saranno sempre obbligatorie all’aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici serviranno le FFP2, e fino al 31 gennaio saranno chiuse le discoteche

Tampone e lenticchie

Un titolo scherzoso ad alleviare, ma i sorrisi risparmiarli e tenerceli da parte, tra le persone care e magari per qualche persona sola che ne avrebbe tanto bisogno. Dunque, sotto l’albero, dopo poco gradito, il Decreto governativo per evitare le festività si trasformino in ecatombe. Proviamo a farla la miglior sintesi possibile oltre il bombardamento radio televisivo già in corso.

Un decreto d’attesa

Un decreto d’attesa, meno duro rispetto a quanto si poteva pensare dopo la conferenza stampa di martedì di Mario Draghi. Non c’è, se non per l’accesso alle Residenze per anziani, l’obbligo del tampone per chi ha due dosi. E viene messa da parte, momentaneamente, l’ipotesi dell’obbligo vaccinale per la Pubblica amministrazione, cui si oppongono i ministri della Lega ma per il quale, alla fine, lo stesso premier decide di soprassedere. Non ora ma presto, quasi sicuro.

A sorpresa due nuovi vincoli

Il primo, l’esibizione da oggi e sino alla fine dello stato d’emergenza del Green pass “rafforzato” (vaccino o guarigione) non solo per il servizio al tavolo, ma anche per la ristorazione al banco, insomma per il caffè al bar. Detto in altre parole, i non vaccinati non entrano, e la valanga di violazione è già facile da immaginare. Il secondo, la chiusura sino al 31 gennaio delle discoteche, dopo un pomeriggio passato ad ipotizzare accessi più selettivi con terza dose o vaccino più test. È prevalsa la linea dura. «Governo delittuoso, siamo distrutti», dicono gli esercenti. Nei prossimi giorni il governo sarà impegnato a trovare forme di aiuto.

Secondo le previsioni

Per il resto, dalle mascherine all’aperto alla Ffp2, sino all’estensione del Pass rafforzato ad altre attività economiche, tutto secondo le previsioni. Inoltre, fino al 31 gennaio, niente feste o iniziative all’aperto che comportino assembramenti.

Ministro e scienziati

Roberto Speranza: «il governo ha alzato il livello di precauzioni» e ha voluto invitare i cittadini alla prudenza. Con lui il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Franco Locatelli e il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.«Omicron contagia cinque volte più di Delta, sarà prevalente nel giro di poche settimane ma è contrastabile con il richiamo».

Le decisioni sostanziali

A partire dal primo febbraio il Green pass durerà 6 mesi, e quindi tra poco più di un mese chi è riluttante sulla terza dose dovrà sciogliere la riserva altrimenti entrerà in un regime a “socialità limitata”; entro oggi, invece, arriverà l’autorizzazione dell’Aifa ad anticipare il richiamo da cinque a quattro mesi dalla seconda dose, e per tutte le fasce d’età, anche gli under 18. Un’accelerazione perché alzare il livello di protezione nel prossimo mese potrebbe evitare restrizioni e chiusure dolorose, che ora nessuno sente più di escludere con assoluta sicurezza.

Mascherine

Per quanto le mascherine, sarà obbligatorio indossarle ovunque, anche in zona bianca, sino alla fine dello stato d’emergenza. Le Ffp2, che proteggono di più sia chi le indossa sia le persone vicine, saranno obbligatorie – recita il decreto – per spettacoli all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di musica dal vivo, per gli eventi sportivi anche all’aperto (come gli stadi). In questi luoghi, al chiuso, vietato consumare cibi e bevande. Le Ffp2 saranno inoltre le sole mascherine ammesse a bordo di bus, metro, tram, treni e aerei. Da arresto il trucco della sciarpa per non portare mascherina.

‘Caffettino’ col Super pass

Tra le estensioni del Green pass rafforzato (vaccino o guarigione), la più significativa riguarda il consumo al banco già ricordato Ma da questo venerdì il “super-certificato” è necessario anche al chiuso per piscine, palestre, sport di squadra, musei, mostre, centri benessere e termali, parchi divertimento, centri culturali (salvo i centri educativi per l’infanzia) e sale gioco.

Brindisi 2022 in casa

Per le discoteche si è passati da possibili restrizioni a un lockdown: sale chiuse sino a febbraio, a corollario del più generale divieto di eventi, feste e concerti che determino assembramenti anche all’aperto. Già molte Regioni e Comuni avevano stoppato le classiche feste in piazza di fine anno, ora da Roma lo stop definitivo.

Scuola, probabili lunghe vacanze

Confermato l’obbligo di tampone all’ingresso in Italia, che non piace alla Ue. In ambito scolastico, l’ultima bozza prevedeva un impegno massiccio della rete sanitaria militare così da sottoporre tutti gli studenti, al rientro, al test. Si vuole riaprire in presenza, ma i dubbi restano.

Le strette festive nel mondo

Europa

«Possiamo vedere un’altra tempesta in arrivo”, afferma l’Oms per bocca del direttore regionale Hans Kluge con il pericolo di un’eccessiva pressione sui sistemi sanitari, già sotto forte pressione, che rischiano di “arrivare sull’orlo del baratro”».

Austria

L’Austria, pur avendo dati più bassi rispetto a molti Paesi Ue visto il recente lockdown, ha deciso di tagliare le feste di Capodanno: dal 27 dicembre ci sarà coprifuoco alle 22 per i servizi di ristorazione. “Celebrate in un gruppo piccolo” e “preferibilmente all’esterno”. Potrà entrare liberamente nel Paese solo chi ha già ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid.

Francia

La Francia teme oltre 100mila casi al giorno da fine mese in poi. Il governo ha chiesto ai sindaci di annullare concerti e spettacoli con fuochi d’artificio previsti per la sera di Capodanno, Parigi ha già annunciato la cancellazione degli eventi sugli Champs-Elysee. È stato ristabilito l’obbligo di motivi urgenti per i viaggi da e per il Regno Unito.

Spagna

Sanchez l’obbligo della mascherina anche all’aperto entro oggi. In Catalogna coprifuoco dall’una alle sei di mattina per 15 giorni.

Germania

Quarantena obbligatoria per i viaggiatori non vaccinati provenienti da Francia e Danimarca cui si aggiungono anche Norvegia, Libano e Andorra. Tra le misure anche la chiusura di locali e di discoteche. Probabile un nuovo giro di vite dopo Natale.

Gran Bretagna

Il Governo britannico ha ridotto a sette giorni, dai precedenti dieci, il periodo di isolamento per le persone che hanno contratto il Covid. Per uscire dalla quarantena saranno necessari due test antigenici, uno al sesto giorno e uno al settimo.

Belgio

A partire dal 26 dicembre chiusi cinema, teatri e sale concerti e saranno vietate le attività al chiuso, mentre bar e ristoranti resteranno aperti fino alle 23 durante le festività natalizie.

Portogallo

Il governo ha ordinato la chiusura di bar e locali notturni e ha esortato la gente a lavorare da casa dal 26 dicembre almeno fino al 9 gennaio.

Svizzera

Solo le persone vaccinate o guarite all’interno di ristoranti, siti culturali e strutture sportive e ricreative, nonché agli eventi al coperto.

Irlanda

Fino alla fine di gennaio bar, pub e ristoranti chiuderanno alle 20 Danimarca. Serrande abbassate per un mese per teatri, cinema e sale da concerto, insieme a parchi divertimenti e musei.

Stati Uniti

A Los Angeles tutti i dipendenti comunali – compresi poliziotti e vigili del fuoco – che non hanno ottenuto l’esenzione per motivi medici o religiosi, dovranno essere vaccinati, altrimenti verranno posti in congedo amministrativo.

Israele

Israele ha registrato nelle ultime 24 ore il più alto numero di nuove infezioni giornaliere da 2 mesi: 1.400. Attesa della decisione definitiva sull’avvio della somministrazione della quarta dose nel Paese che se approvata dopo le verifiche dal ministero della sanità, potrebbe cominciare domenica prossima.

Canada

Nel Quebec, le autorità hanno chiesto di limitare a dieci gli invitati alle cene di Natale; scuole secondarie e università riprenderanno l’insegnamento a distanza almeno per una settimana una volta concluso il periodo festivo.

Cina

Lockdown per 13 milioni di abitanti a Xian. Attualmente c’è un’area ad alto rischio di contagio e altre 40 a medio rischio nella città della Cina interna, al centro di un focolaio segnato dalla presenza della variante Delta del virus.

Sudafrica

Nel Paese dove la variante Omicron è stata rilevata per la prima volta, alcuni esperti sostengono che il picco potrebbe essere passato. Speriamo sia la buona notizia di Nuovo anno in attesa di altre conferme.