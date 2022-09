Ora Pass Super e controlli più severi per evitare di peggio

Facebook Twitter WhatsApp Email

Non gira affatto bene col virus, e da lunedì regole e controlli più severe. Peggio la Provincia di Bolzano raggiungerà il Friuli-Venezia Giulia in giallo. Un’incidenza di contagi pari ad almeno il doppio di quella nazionale. Ma non sono le uniche osservate speciali. Dal Veneto alla Lombardia, fino alle Marche, i vari indicatori si stanno alzando anche in altre regioni. In Calabria obbligo di mascherina anche all’aperto.

Cosa cambia col Super pass

Green pass rafforzato fino al 15 gennaio 2022 e il certificato viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale. Documento obbligato anche in ‘zona bianca’ per eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, eventi pubblici. Per matrimoni, battesimi e comunioni basta il pass base mentre per feste di compleanno e di laurea servirà quello rafforzato. In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green pass rafforzato.

«Controlli rafforzati» (controlli veri)

Minacciato/promesso anche il rafforzamento del sistema dei controlli. Quelli sui mezzi pubblici devono essere attuati in modo da garantire la fluidità del servizio e da “scongiurare” possibili “assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico, e andranno potenziati anche nelle zone della movida. Polizia municipale e Guardia di Finanza per le verifiche nei ristoranti e negli esercizi pubblici mentre quelle su autobus e metropolitane sono affidate in modo prioritario a polizia e carabinieri, supportati dai vigili urbani e dal personale delle aziende di trasporto, e saranno a campione, nelle maggior parte dei casi alle stazioni e alle fermate.

Mascherine

In zona bianca la mascherina non è obbligatoria, anche se diversi sindaci sono intervenuti con proprie ordinanze, prevedendole in tutto il centro storico o nelle zone dello shopping. La mascherina va indossata, sempre, in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti. E’ invece obbligatoria anche all’aperto in zona gialla, arancione e rossa.

Tamponi e certificato

Per il Green pass sono confermate sia le tipologie che la durata dei test. Il Certificato resta valido in caso di un tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti. Senza green pass base, dunque senza avere almeno un tampone negativo, non si sale sul taxi, non si prendono aerei, navi e traghetti e nemmeno bus e metropolitane. In compenso ci si può spostare con l’auto privata all’interno del proprio comune.

Le feste di Natale

E torna per le feste di Natale in zona arancione (probabilità molto elevata per diverse regioni) la deroga per chi vive in comuni con massimo 5000 abitanti verso altri comuni entro i 30 km (eccetto il capoluogo di provincia). A queste condizioni possono spostarsi tutti, anche i non vaccinati, purché con la propria auto.