Tripoli, Malta e Cosa nostra: le rotte del ‘Libyagate’. Così i pirati del petrolio fanno affari con i guardacoste

L’inchiesta di Irpi (Investigative Reporting Project Italy) con Avvenire. Le indagini sul cartello dell’oro nero in affari coi trafficanti di uomini e armi. Sintesi dell’inchiesta di Lorenzo Bagnoli (Irpi Media) e Nello Scavo (Avvenire), sulle connessioni criminali nel Mediterraneo. Rivelazioni sulla faida tra clan libici d’intesa con faccendieri maltesi e mafiosi siciliani.

Dalle raffinerie libiche fino al feudo dell’imprendibile Matteo Messina Denaro.

13 aprile 2020, lunedì di Pasquetta

All’ora di pranzo la Armed Force Malta, la marina militare maltese, lancia un messaggio telex a tutte le imbarcazioni che navigano nella sua zona di Search and rescue (Sar, mare con obbligo di salvataggio nazionale): «Le navi che transitano nell’area devono tenere alta la guardia e assistere se necessario», recita l’allerta. Alcuni gommoni con a bordo 63 migranti partiti da Garabulli, 50 chilometri a est di Tripoli, stavano affondando. Nel “navtex” le autorità maltesi avvertono che, a causa delle restrizioni per il Covid, non avrebbero permesso lo sbarco sull’isola a chi avesse recuperato i naufraghi. Violazione di tutte le regole del mare e naufragio. Cinque i cadaveri e sette dispersi. Gli altri 51 naufraghi riportati in Libia, inghiottiti nei campi di prigionia.

La flotta fantasma

Un’inchiesta di Avvenire, del Guardian e del New York Times, a scoprire che il respingimento non è stato condotto dalla Guardia costiera libica, come generalmente accade, ma da un peschereccio che navigava senza nome e senza codice Imo, il numero identificativo di tutte le imbarcazioni al di sopra di una certa stazza.

Nave fantasma per operazioni pirata

La nave fantasma in realtà un nome ce l’ha. Anzi almeno due: “Mae Yemanja” secondo il registro navale libico, “Dar El Salam 1” secondo il registro navale maltese. Anche il codice Imo esiste, ma entrambi a Pasquetta 2020 erano stati coperti con della vernice blu. E quella nave, mezza libica e mezza maltese ha portato i superstiti in «un noto centro di detenzione gestito da una milizia pro- governo» in Libia, denuncia il giornale newyorkese. Il suo ultimo viaggio tracciabile è stato di cinque giorni, tra il 30 aprile e il 4 maggio. Porto di partenza e di arrivo, Al-Khoms, in Libia. Nient’altro tra settembre 2020 e settembre 2021.

‘Salve Regina’ ma non è una preghiera e ‘Tremar’

Insieme alla “Mae Yemanja”, quel giorno hanno lasciato il porto di Valletta anche la “Salve Regina” e la “Tremar”, altri due pescherecci di supporto. Ricordiamone il nome perché li ritroveremo. La strage di Pasquetta ha innescato diverse azioni legali sia in Italia, sia a Malta. A Malta, l’organizzazione contro la corruzione “Republika” ha depositato due esposti contro il primo ministro maltese Robert Abela e il comandante dell’esercito maltese Jeffrey Curmi, accusati per l’omissione di soccorso, e contro un pattugliatore maltese che invece si soccorrere minaccia e allontana.

Neville Gafà, emissario del governo maltese in Libia

C’è un terzo procedimento sull’isola, che svela di un patto per i respingimenti rimasto segreto per quasi tre anni, già dall’allora premier Joseph Muscat, concordato e gestito da Neville Gafà, emissario ufficioso ma potente del governo maltese in Libia. In una intervista alla testata cattolica maltese Newsbook, e poi sotto giuramento di fronte al tribunale di La Valletta, Gafà ha confermato di essere al corrente dell’attività del “peschereccio fantasma” e ha precisato che tutta l’operazione stava avvenendo «sotto la giurisdizione della Libia». «Consulente esterno» dell’ufficio del primo ministro maltese tra il 2014 e il 2020

Il ‘negoziatore’ maltese era già noto per la sua dichiarata e fattiva avversione nei confronti della reporter Daphne Caruana Galizia, uccisa con un’autobomba nell’ottobre 2017.

Vascelli sospetti con Mazara del Vallo

Non solo profughi. Il cartello dei trafficanti, e qui entrano in gioco le cosche mafiose nostrane. Armatori e comandanti della flotta intervenuta in occasione di molti dei naufragi finito sotto inchiesta vanno a scoprire un altro genere di affari marittimi. Le imbarcazioni compaiono nelle indagini della Procura antimafia di Catania sul contrabbando di gasolio. Non un’associazione criminale classica ma una sorta di cartello che ha di fatto monopolizzato il mercato nero del diesel.

Non mafia classica ma concorrenza

«A differenza delle associazioni, i cartelli possono essere geometrie criminali altamente conflittuali». Il cartello che agisce nel Canale di Sicilia ha avuto la sua massima espansione tra il 2015 e il 2018, gli anni in cui oltre a nordafricani e maltesi sono entrati a farne parte anche imprenditori siciliani che le procure italiane ritengono abbiano collaborato con uomini di Cosa nostra. Il tribunale di Catania, nell’ottobre 2017, ha ordinato l’arresto dei maltesi Darren e Gordon Debono, accusati, insieme a una rete di broker petroliferi, agenti marittimi, armatori, comandanti, e affiliati a milizie libiche, di traffico internazionale di gasolio, venduto in Italia senza pagare le accise.

Parliamo di molti milioni sonanti.

Torniamo a ‘Salva Regina’ e ‘Tremar’

Il peschereccio maltese “Tremar”, oramai di casa nel porto siciliano di Mazara del Vallo, quel giorno era salpato in direzione Libia. Stava seguendo le indicazioni di un elicottero di Malta, in cerca dei superstiti del naufragio. Dopo l’operazione di recupero svolta dalla “Mae Yemanje”, l’altra nave fantasma con doppia registrazione nei registri navali di Libia e Malta e con il nome e il codice coperti dalla vernice blu, il motopesca Tremar si mette in attesa di istruzioni mentre una terza nave con a bordo acqua e cibo per i migranti, la “Salve Regina”, scorta la prima.

Ancora la Pasquetta del 2020

Il comandante della ‘Tremar’, Amer Abdelrazek. Egiziano di nascita, a Malta è titolare di due società armatrici: Daha Oil & Gas e Rema Fishing (diventata in seguito Rema Trading). E’ lui a confermare al New York Times di essere stato al timone quel giorno di pasquetta assassina. Ma è anche l’uomo chiave per collegare l’episodio della strage di Pasquetta e il peschereccio Tremar alla rete dei presunti contrabbandieri di gasolio sulla quale sta indagando la Direzione distrettuale antimafia di Catania. Le forze dell’ordine europee che indagano su Malta ritengono Amer Abdelrazek contrabbandiere di carburante, ma non accennano ai suoi ruoli nella gestione dei migranti.

Daha Oils & Gas e la ‘Bonnie B’

La ‘Bonnie B’ è tra le petroliere ‘tracciate’ nell’indagine dell’antimafia di Catania del gennaio 2020. Fino alla fine del 2017 è stata di proprietà di un imprenditore italiano. Secondo la procura, la ‘Bonnie B’ era tra le navi che un gruppo di spregiudicati imprenditori in affari anche uomini vicini al clan Mazzei, il ramo di Cosa nostra etnea – ha cercato di utilizzare per i suoi affari. L’organizzazione, secondo quanto riporta nell’ordinanza di custodia cautelare la giudice Marina Rizzo, «importava prodotti petroliferi senza accise avvalendosi anche del metodo mafioso per imporsi».

E il “metodo mafioso”, in Sicilia, non è a disposizione di tutti.

Armatori ‘nigeriani’ e Guardia costiera libica

“Daha Oils & Gas”, dell’egiziano Abdelrazek, appare nella lista dei partner della “Pak Maritime & Shipping Services Ltd”, una società di navigazione con sede a Lagos, in Nigeria. Nel 2015 l’Associazione degli armatori greci aveva venduto 40 navi alla Nigeria per alimentare la flotta delle società locali. Dunque, armatori greci con società nigeriane e navi che, nelle intenzioni, dovrebbero spostarsi nel contesto del Golfo di Guinea. Come minimo la virtù del dubbio.

Certificati ‘National Oil’ falsi

Il prodotto petrolifero era venduto di contrabbando grazie all’accordo della Brigata al-Nasr, la milizia con sede operativa nella raffineria di Zawiyah, ovest della Libia, di cui Bija è l’esponente più noto. Il clan libico è guidato dai fratelli Kachlaf, che controllano anche i locali campi di prigionia governativi per migranti e sono titolari della polizia privata “Petroleum facility guard”, a cui è affidata la sorveglianza della “Azzawya Oil Rafinery Company”, il più grande complesso petrolifero del Paese nel quale lavora anche l’Italiana Eni.

Pescherecci fantasma e armatori da galera

I “pescherecci fantasma” coinvolti in una strage di migranti risultano al centro di un giro di opache compagnie di navigazione internazionali, a trafficate sui con Tripoli che con la Cirenaica di Haftar, contrabbando tra fazioni di Stato. Il 2016, che come si vedrà nella prossima puntata costituisce una fase decisiva per lo sviluppo del cartello criminale. Passaggio chiave, la nave cisterna Transnav Hazel ‘trascinata’(testualmente), nelle acque contigue maltesi, assieme ad altre imbarcazioni coinvolte nel cartello del contrabbando di petrolio.