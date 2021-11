Dalla Peste del 1630 alla Spagnola di 100 anni fa, da sempre il negazionista figlio della paura

Facebook Twitter WhatsApp Email

Negazionismi antichi come le epidemie, a negare per paura ed accusare il nemico facile, il diavolo, il peccato, o per colpire il nemico utile. Sull’UffPost Donatella Lippi, professoressa di Storia della Medicina all’Università degli Studi di Firenze, raccontava a Linda Varlese come nei secoli tante pandemia sono state negate, «talvolta per motivi politici». Non era la strumentalità plateale di Forza Nuova oggi, o di certi opportunismo politici che giocano a nascondarella tra governo ed opposizione, ma cose molto simili. Demoni al posto di Big Pharma, ma sempre complotti.

Poi, le radici psicologiche del fenomeno secondo gli psicologi Eve e Mark Whitmore: “Mentalmente è un meccanismo di difesa”.

Negazionisti da antiquariato

Dalla Peste alla Spagnola, il meccanismo psicologico del rifiuto della realtà è arrivato sino in epoca Covid. Ed è ormai evidente che esistano persone che, più o meno velatamente, negano l’esistenza del Coronavirus. I “negazionisti”, abbiamo imparato a chiamarli, che attribuiscono a complotti di vario tipo l’allerta mondiale sulla pandemia, rifiutando di fatto di riconoscere e accettare l’esistenza del problema.

Negare la realtà per fuggire la paura

Le cause che spiegherebbero l’origine del complotto sono molte e diverse. Un’operazione pianificata dai “poteri forti” con la complicità delle forze politiche per imporre un regime di sorveglianza autoritario; la creazione del virus in maniera artificiale in un laboratorio di Wuhan; le reti 5G che indebolirebbero il nostro sistema immunitario; la complicità di Bill Gates nella fabbricazione in laboratorio del Covid per poter speculare su un vaccino.

Le frottole veloci via social e internet

Grazie ai social network e alla velocità delle informazioni nell’epoca di internet, poi, la circolazione delle opinioni dei negazionisti del Covid (e prima di loro dei negazionisti dei cambiamenti climatici) ha avuto vita facile, permettendo la creazione di un fronte compatto «e non così esiguo come si potrebbe pensare», annota giustamente Linda Varlese . «A ben guardare, però, il rifiuto e la negazione di una pandemia non è tema dei nostri giorni, ma ha accompagnato l’uomo in ogni epoca».

Rifiuto della realtà

I precedenti più noti del negazionismo: la Spagnola, la Febbre Puerperale, la Peste. Dalla Spagnola chiamata così perché ne parlò soltanto la Spagna, unico Paese non belligerante, perché tutti gli altri Stati impegnati nella prima Guerra mondiale nascosero la malattia per non abbattere il morale dei soldati già provati. Ma la professoressa Lippi segnala anche situazioni meno note. «Il vaiolo e il colera in Calabria: il ministro Giolitti disse che si trattava di una febbre di altro tipo alla quale non bisognava prestare troppa attenzione».

L’occultamento da parte del potere

Ben più gravi, denuncia la Professoressa, il caso della Febbre Puerperale e quello della Peste. «La Febbre Puerperale ammazzava tutte le donne che venivano ricoverate in ospedale per partorire: da una parte c’era Ignác Semmelweis, medico ungherese, che sosteneva che si trattasse di una febbre causata dalle particelle cadaveriche sulle mani dei medici, dall’altra parte gli altri medici sostenevano invece che, rimaste incinte da giovanissime, le donne portassero in grembo il seme della colpa o anche che la malattia fosse dovuta a sommovimenti tellurici». A Semmelweis nessuno ha creduto ed è morto, pazzo, ‘di febbre puerperale’.

Il virus politico

Stessa cosa per il colera: «Mario Adorno, uno scrittore del Sud, sosteneva che il colera fosse causato da un virus borbonico, per cui ci vedeva il complotto politico. Questo ci riconduce a tutte le condizioni della Pestis Manufacta, cioè della ricerca di chi è l’untore, della necessità di trovare la causa prossima del diffondersi dell’epidemia che di solito, in passato, veniva attribuita alle persone che vivevano nella marginalità sociale».

Don Ferrante con Manzoni

Poi naturalmente la Peste del 1630. «Don Ferrante nei Promessi sposi si avvale di tutti discorsi pseudoscientifici per asserire che di fatto la malattia non esiste. E da molte fonti risulta che già a quell’epoca si attribuiva la colpa agli untori e ai medici che diffondevano l’epidemia per proprio tornaconto personale».

Le epidemie da nascondere

Meglio il diavolo o l’untore da esorcizzare e da uccidere, che una dichiarazione di epidemia isolava e paralizzava l’economia. «E’ sorprendente come le dinamiche di oltre 400 anni fa somiglino in tutto e per tutto a quelle di oggi. La ragioni di questo mancato “progresso”, dunque, vanno ricercate nella stessa natura dell’uomo, impaurito dalla crisi economica e paralizzato dall’ansia e dal senso di vergogna».

Radici psicologiche del negazionismo

Secondo gli psicologi Eve e Mark Whitmore, clinica a Stow in Ohio e Kent State University , la “negazione non sarebbe altro che un meccanismo di difesa”. Strategie per proteggere se stesse, il loro senso di sicurezza. Oppure «La negazione confusa con la razionalizzazione, quando le persone cercano di spiegare o diminuire la minaccia della fonte di ansia. Quando la gente dice: “Il Covid è solo un’altra influenza”, ammette che esiste, ma lo riduce al minimo e dice che non è così grave come dicono tutti».

‘Senza meccanismi di difesa, saremmo paralizzati’

«Se ogni fonte di ansia o incertezza fosse affrontata tutto il tempo nel suo pieno splendore, non saremmo in grado di salire in macchina, fare un investimento e nemmeno attraversare la strada», spiega Prudy Gourguechon, psichiatra e consulente dei leader nel mondo degli affari e della finanza in un articolo su Forbes. «Evitare paura, senso di colpa, terrore e disagio fa sentire bene».

Negare, soluzione breve

Nel breve periodo, respingere i cattivi sentimenti negando qualcosa di spaventoso o difficile da comprendere, fa sentire meglio il negazionista. C’è un immediato rilascio di tensione. «Non importa quanto gravi possano essere le conseguenze a lungo termine del rifiuto, il beneficio positivo immediato a breve termine deve essere riconosciuto», spiega la psichiatra.