La disonorevole cittadinanza a Bolsonaro, vergogna Anguillara, s’indigna anche la Chiesa

L’agenzia Ansa annuncia che il presidente del Brasile, Bolsonaro di cui il senato del suo Paese chiede il processo per crimini contro l’umanità, verrà lunedì prossimo, primo novembre, in Italia a ritirare la cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta, il Comune padovano da cui discende la sua famiglia e che, nei giorni scorsi, ha approvato il discutibile riconoscimento deciso dalla maggioranza leghista e ritenuta provocatorio e inopportuno della larga parte delle forze politiche oltre la cerchia paesana e dalla stessa Chiesa padovana. Imbarazzi per ora silenziosi anche governativi.

Il Comune leghista spende 10 mila euro per Bolsonaro

Che Jair Bolsonaro, controverso presidente del Brasile accusato di razzismo, negazionismo sul Covid e mancato rispetto dei diritti umani, sarebbe arrivato nel Comune del suo bisnonno Vittorio era noto dal 19 ottobre. Quel giorno la giunta di Anguillara Veneta (Padova), guidata dalla sindaca vicina alla Lega, Alessandra Buoso, aveva approvato una delibera di giunta sulle spese per l’accoglienza del discutibilissimo ospite. Ma la questione, diventata caso politico nazionale, finisce anche in tribunale per chiedere annullamento della decisione.

Fascioleghisti e prefetto

Il Prefetto di Padova, Raffaele Grassi, ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine pubblico, in cui ha affrontato gli aspetti organizzativi dell’arrivo in Veneto del presidente brasiliano, che avverrà (forse), al termine dei lavori del G20 a Roma, che lì nessuno quel personaggio ce lo vuole.

Anche Sant’Antonio dice No

Dopo la visita ad Anguillara, è previsto che Bolsonaro compia una visita alla Basilica di Sant’Antonio, di cui di dice devoto. Visita strettamente privata visto nessuno si è detto disposto ad accogliere il presidente brasiliano. Non da parte dei frati della Basilica, né della Diocesi padovana, che già ieri attraverso il proprio sito internet aveva espresso ‘forte imbarazzo’ per la decisione di Anguillara. Il sindaco di Padova Sergio Giordani ha fatto sapere di avere “una ricca agenda di impegni legati al suo mandato e nessuno di questi ha e avrà a che fare con la vista privata di Jair Bolsonaro”.

Certa invece la protesta

«Una cosa è certa: Jair Bolsonaro non merita una cittadinanza onoraria. È l’espressione politica di quell’economia di rapina che saccheggia l’Amazzonia. Di quei cacciatori di risorse a cui si opponeva mio fratello Ezechiele». L’amarezza dalla voce di Fabiano Ramin, fratello del giovane comboniano assassinato nella fazenda Coutuva, nello Stato di Rondônia il 24 luglio 1985. Era arrivato là per impedire agli sgherri dei latifondisti di massacrare i contadini che avevano occupato la piantagione per chiedere la riforma agraria. Un «testimone della carità», come lo definì san Giovanni Paolo II, di cui è in corso la causa di beatificazione, scelto tra i patroni del Sinodo dell’Amazzonia del 2019.

Là i senza terra, ad Anguillara i senza dignità

Nei primi tre anni di governo Bolsonaro, i conflitti agrari sono aumentati di intensità, come pure la deforestazione in Amazzonia e le violenze nei confronti degli indigeni, ha denunciato proprio ieri il Consiglio missionario della Conferenza episcopale brasiliana. Bolsonato, inoltre e come noto, è al centro della bufera per la controversa gestione della pandemia che ha ucciso oltre 600mila persone nel Gigante del Sud.

Imbarazzi dell’Italia G20

Indiscrezioni parlano di un arrivo di Bolsonaro in aereo a Venezia e da lì una serie di tappe, oltre ad Anguillara, a Padova e Pistoia, per un omaggio al cimitero in cui sono sepolti 550 soldati brasiliani morti nella Seconda guerra mondiale. Se sarà, problemi politico diplomatici anche gravi in vista.