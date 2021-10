Il lavoro come base culturale del comunitarismo

Facebook Twitter WhatsApp Email

Il mio amico e collega Guido Garau mi ha chiesto quali rischi corrano le piccole comunità che sognano un riscatto attraverso il turismo. E poi quale fosse la giusta ricetta per il rilancio dei borghi rurali. Camminando lungo le stradine del Sulcis, sospeso sul confine tra mare e cielo, in questi giorni di clamore mediatico, ho preso due appunti mentali per rispondergli.

Fossi il sindaco di un paesino dell’entroterra, in Sardegna come in Toscana o in Abruzzo, metterei al primo posto il lavoro e il riconoscimento del lavoro come fondamento culturale della comunità. Non il lavoro portato in dote da qualcuno, né quello votato al cemento facile e distruttivo, ma quello che può nascere dalla cooperazione e della cultura. Dalla conoscenza del territorio, della sua storia, dei saperi e delle differenze, per rendere ogni azione legata al lavoro un atto politico e culturale: rivendicazione di differenze e nello stesso tempo capacità di aprirsi al futuro, alle cose nuove, all’incontro con il diverso da noi. A un incontro che diventa dono.

Senza amore per il territorio, senza consapevolezza del proprio ruolo di cittadini attivi, sapienza e capacità di inventare, la comunità non ha senso. È in balia della sorte e della speranza che il turismo poggi lo sguardo e porti risorse, piegando storia e bellezza, passioni e amori, valori e umanità alla realizzazione plastica di un immaginario indotto, di un processo di spoliazione ulteriore, di svendita al migliore offerente.

Ecco perché il lavoro è riscatto civile delle piccole comunità. E cultura profonda, che possa agire nel coltivare, nel tempo e nel bene comune. Per difendere l’ambiente e i boschi, per realizzare le cose essenziali per vivere semplicemente, per mettere insieme teste e risorse e creare indipendenza dal conformismo, creare relazioni paritarie e apertura, non chiusura mentale. Che poi – detto tra noi – è l’unico modo per attrarre viaggiatori e curiosi, innamorati del coraggio, investitori che amano il rispetto e non cercano un format. Per agire nella tradizione rigenerandola costantemente, non museificandola né rendendola penoso folklore in maschera per turismo di massa.

L’alternativa al lavoro per i giovani è la fuga o la resa.

Quali ipotesi di lavoro costruire? Non esiste una ricetta uguale per tutti, dobbiamo uscire dal conformismo, spesso mediatico, che rende tutto un format di successo o niente. Ogni territorio ha la sua vocazione e potenzialità. E in questi tempi frettolosi serve il tempo per coltivare cultura, con cura e attenzione. Non basta seminare qualche idea o sperare che un guru abbia una soluzione. Occorre visione politica. Ed essere sovversivi, rovesciando ciò che sembra intangibile e immutabile. Insorgendo, perché il contrario di insorgere è stare fermi e seduti al proprio posto.