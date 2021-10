Giostra geopolitica Usa in Medio Oriente. Segnali a Iran e Assad, Putin garante mentre Israele vigila

Facebook Twitter WhatsApp Email

Dall’Afghanistan abbandonato in poi la geopolitica Usa sembra finita su una giostra impazzita o una di quelle ‘montagne russe’ da brivido. L’Aghanistan e l’Asia centrale? Se la sbrighino cinesi e russi. Europa e Nato? Come certi ingredienti in cucina, solo ‘quanto basta’. Medio Oriente? Israele sbirro Usa più ragionevole, con la politica prima della prepotenza. Si riparla persino dei palestinesi. Anche i ‘cattivi di sempre’ hanno qualche buona ragione dalla loro parte e se ne può discutere. Persino l’Iran del nucleare e la Siria di Assad. Se Putin dà una mano, sapendo che una mano lava l’altra.

Segnali criptici dalle diplomazie e dall’oscuro mondo dei servizi segreti in tutto il Medio Oriente che Piero Orteca ci segnale e prova a decriptare.

Giostra geopolitica impazzita

Mentre nel Sud-est asiatico la “confrontation” intorno a Taiwan s’infiamma, nell’altro cronico hot-spot planetario, cioè il Medio Oriente, la diplomazia galoppa sottotraccia. Negli ultimi giorni, nei corridoi del Dipartimento di Stato americano, gli “spifferi” sono arrivati da tutte le direzioni. Diventando veri e propri “rumors” quando sono stati avvertiti dalle parti di Gerusalemme.

Gli Usa che trattano con Assad

Oggetto: un presunto riavvicinamento dell’Amministrazione Biden alla Siria. Alti funzionari Usa avrebbero rivelato che sarebbe in corso una complicata partita, chiamiamola di “poker diplomatico”. Il mosaico sarebbe composto da tessere ancora traballanti, ma che si spera di potere incollare al loro posto. Purché tutti rinuncino a qualche cosa. Né Russia, né Stati Uniti e manco Europa, infatti, sentono il bisogno di perdere ancora il sonno per il Medio Oriente, quando l’Asia, dove sembra essersi spostato gran parte del baricentro economico del mondo, rischia di esplodere. Insomma, aggiungiamo noi, se la filosofia strategica adottata è proprio questa, allora la pensata è senz’altro saggia.

I timori israeliani

Sono stati gli israeliani, presi in contropiede dall’ennesimo giro di valzer di Joe Biden, a diffondere le prime indiscrezioni. A molti era suonata strana la frase pronunciata dal premier Naftali Bennett, qualche giorno fa: “La nostra posizione sulle alture del Golan non ha niente a che vedere con la situazione in Siria. Il mondo può cambiare direzione, sulla Siria e su Assad, ma questo è irrilevante. Il Golan è di Israele”. Punto. Bennett ha messo le mani avanti? Di sicuro. I suoi servizi segreti gli avevano già dipinto l’evoluzione del confronto diplomatico, nei minimi particolari.

Trattative segrete in corso

Si tratta di questo. Russia e Stati Uniti avrebbero già chiuso un accordo di massima, per garantire che l’Iran possa arricchire l’uranio senza arrivare alla soglia critica per costruirsi la “bomba”. Anche l’Unione Europea farebbe da garante. Questo “piano B”, che risolverebbe il contenzioso nucleare con gli ayatollah, sarebbe parte di un accordo più complessivo, in cui viene rimessa in gioco la Siria di Assad. E’ il prezzo da pagare all’Iran, per convincerlo a firmare l’accordo. Ovviamente, l’intesa prevede una sistemazione più complessiva di tutta l’area e una sua stabilizzazione, se non proprio politica, almeno sociale ed economica.

Giordania mediatrice

Grande mediatrice di tutto ciò sarebbe la Giordania, il cui sovrano, Abdullah, è stato ricevuto qualche giorno fa alla Casa Bianca. Biden conta molto su re Abdullah, perché il suo Paese può essere l’ideale cassa di compensazione per eliminare le sanzioni economiche decretate contro Assad. Una eliminazione che, in questo senso, dovrebbe essere più sostanziale che formale. Gli americani avrebbero invitato anche Israele alla moderazione.

‘Embargo’ solo formale

Non è un caso se, già da qualche tempo, sono cessate le incursioni aeree contro le petroliere che attraccavano ai porti libanesi. E se sono anche diminuiti gli “strike”, che prendevano di mira le milizie sciite in Siria. Felice per l’accordo l’Egitto, con El-Sissi intenzionato a sviluppare il gasdotto di 1200 Km. verso Damasco, la Giordania e il Libano. Quando Washington ha dato il via libera a questo contratto, allora, a Gerusalemme, hanno capito che Biden aveva cambiato di nuovo cavallo.

Golan israeliano in cambio

A parte la “bomba” iraniana, per gli israeliani la preoccupazione più immediata resta la difesa del Golan e il controllo degli sciiti di Hezbollah. Per Bennett, la priorità è “colonizzare” questa regione fondamentalmente strategica. Ha infatti annunciato un programma per raddoppiare la popolazione di questa enclave, portandola a 54 mila abitanti. Come si vede, pur senza Netanyahu, la posizione di Israele sulla questione non arretra (e non arretrerà mai) di un millimetro.