Difesa Europea e non Esercito Europeo. Equivoco con qualche malizia

Crisi internazionali armate a valanga, stridori sempre più forti tra antichi alleati anche in campo occidentale, Guerra fredda che risente del riscaldamento globale, geopolitica la cui bussola sembra impazzita nei suoi punti tradizionali di riferimento, e minacce violente nel mondo che si moltiplicano. Per l’Europa, un’America sempre più lontana, una Nato sempre meno compatta e convinta, e tante minacce attorno non solo di tipo terroristico. Si torna quindi a parlare di Difesa europea come passo avanti necessario assieme ad una politica estera, per il futuro dell’Unione.

Difesa Europea e nessun Esercito Europeo, precisa con puntigliosità Giuseppe Santomartino, arabista di prestigio ma anche generale con rilevanti delicati incarichi internazionali nel suo non lontano passato.

Ursula Von der Leyen, quello che ha detto veramente

In queste ultimi giorni il tema della Difesa Europea ha occupato ampi spazi mediatici e di dibattiti (non è la prima volta, poiché costituisce anche tema ricorrente e a buon mercato nelle campagne elettorali per il Parlamento Europeo, salvo poi dimenticarsene dopo le elezioni….), con frequenti titoli ad effetto che non sempre avevano una chiara connessione con gli elementi oggettivi della problematica.

Il riferimento più autorevole è il recentissimo ‘Discorso sullo Stato dell’ Unione’ della Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen del 15 settembre. Discorso che fra l’altro dimostra come la Von der Layer, che non a caso è stata ministro della Difesa, diversamente da molti altri politici, conosce a fondo la materia. Questi i passaggi principali:

“What we need is a European Defense Union… the most fundamental issue is why this has not worked in the past”… ( Serve un’Unione europea della difesa… e capire perché non ha funzionato in passato). La Presidente evidenzia come nella UE in questa materia non vi sia la mancanza di capacità e di risorse ma mancanza di “political will”, volontà politica. Questo passaggio, poco ripreso dai media, è senz’ altro l’elemento centrale del dibattito, anche futuro, sulla Difesa Europea. Con esso la Von der Layen ha messo impietosamente il dito nella piaga della principale criticità che è innanzitutto e politica e non tecnico-militare;

In tale quadro evidenzia l’ importanza dell’ interoperability , che è forse l’unico settore in cui la maggioranza dei paesi europei ha raggiunto risultati significativi, grazie alla interoperabilità consolidata in decenni di appartenenza alla NATO;

Poi l’importanza della consapevolezza della situazione e della condivisione delle informazioni per una “collective decision-making”, una decisione collettiva a cui non serve più una “Intelligence in the narrow sense”, l’intelligence in senso stretto, ma quell’approccio critico verso una Intelligence che deve evolvere verso un “Understanding and Intelligence” (sapere per capire). L’unico paese che sinora ha avviato un serio percorso dottrinale in tale direzione risulta essere la Gran Bretagna, anche a seguito del voluminoso e poco noto Chilcot Report sugli errori a base dell’ entrata in guerra contro l’ Iraq nel 2003);

Afferma con chiarezza che “oggi la nuova strategia UE-Indo-Pacifico è una pietra miliare”, e ciò ben al di là dell’aspetto di Difesa (altro tema che proprio in queste ore ha scatenato molte polemiche con l’accordo AUKUS fra USA, Gran Bretagna ed Australia provocando critiche da parte francese e della stessa UE).

UE Strategic Compass

Non manca un cenno allo “UE Strategic Compass” (un importante progetto elaborato da molti esperti anche “esterni” alla UE che dovrebbe trovare implementazione nel 2022 ) il cui scopo è “favorire una visione condivisa per sicurezza e difesa tra gli Stati dell’Unione europea per arrivare ad una “autonomia strategica per la UE”. È quindi interessante valutare nei prossimi mesi se, e in che misura, questo progetto sia adeguato a dare risposte alle recenti evoluzioni degli scenari geopolitici anche in considerazione dell’epilogo della vicenda afghana. Sorprende, ma non tanto, che lo Strategic Compass abbia riscosso sinora una modesta attenzione mediatica.

La Von der Layen ha infine annunciato un Summit sulla European Defense nei prossimi mesi, foro in cui si spera sarà realisticamente e senza ipocrisie affrontato il vero nodo della prospettiva di una European Defense Union, già sopra citato dalla stessa Von der Layer: “the lack of political will”, la mancata volontà politica.

Irrilevanza internazionale europea

Senza una vera politica estera comune non potrà mai esservi una vera European Defense Union, e i singoli stati europei saranno condannati ad una progressiva ma irreversibile irrilevanza sul piano internazionale.

Oltre Westfalia i Non-State-Actors

Le avvisaglie di tale catastrofico scenario non sono mancate proprio in queste ultime settimane e nel futuro non potranno che consolidarsi in particolare considerando che il centro di gravitazione geopolitico ed economico mondiale va sempre più spostandosi verso l’area Indo-Pacifica. Aumentano in particolare le erosioni del plurisecolare monopolio westphaliano dell’uso della forza da parte dei singoli Stati o Alleanza di Stati a favore di sempre più “attivi” Non-State-Actors, in particolare gruppi jihadisti (oltre 100 nel mondo), “gruppi di autodifesa” (alcune centinaia solo in Africa) e Private Military Security Companies (es. gruppo Wagner con budget globali stimati fino a centinaia di miliardi di $). Anche questo gravissimo fenomeno, che qualche esperto ha già definito “la vera novità geopolitica del XXI secolo”, riscuote scarsa attenzione mediatica.

‘Cessione di sovranità controllata’

Una dei principali ostacoli a tale processo deriva poi da un confusa difesa del “sovranismo”, concetto nobile ma che da circa un secolo si è aperto al concetto di “cessione di sovranità controllata” senza la quale non sarebbe stata possibile alcuna organizzazione internazionale (NATO. ONU etc.), materia dibattuta ma che va percorsa con intelligenza e con precise garanzie agli Stati membri.

Nessun Esercito europeo

Va quindi osservato che, contrariamente a quanto detto da vari titoli di media, nel discorso della Von der Layen non è stata annunciata alcuna decisione su “Forze di Reazione Rapida”, né alcuna forza di 6-7.000 militari (e sarebbe oltremodo strano che un documento politico citasse elementi organizzativi del genere…), né di Esercito Europeo (dizione che semplicemente NON ha alcun senso poiché il vero tema di fondo è, come già detto, la “Difesa Europea” e non certo un “Esercito Europeo”), mentre risultano citati temi di enorme importanza ma poco ‘attenzionati’ dai media…

Le false novità

Appare poi utile ricordare alcuni elementi forse poco noti e che spesso vengono presentati per novità quando novità non sono:

la prospettiva di una Difesa Europea non è tema nuovo ma è inserita nel Nuovo Trattato di Lisbona del 2009 ( di fatto la Costituzione UE), il vero nodo, come già detto, è la volontà politica comune di dare concreto corso a tale prospettiva;

l’ opzione di un European Battle Group esiste da oltre 12 anni così come un apposito EU Military Staff Europeo ( European Union Military Staff) in Bruxelles.

Una vera ‘European Defense Union’

Last but not least in tempi di crisi, va ricordato che autorevoli studi hanno da tempo dimostrato che una vera “European Defense Union” potrebbe consentire enormi economie di scala fra i vari paesi, avere cioè una capacità globale di difesa maggiore di quella attuale a costi molto inferiori…ma forse tale prospettiva potrebbe non piacere a tutti….

Perdere ancora anni preziosi verso una vera Unione Politica Europea e quindi verso una vera “European Defense Union” significa solo fare un grosso favore ai Giganti Internazionali che, per ovvi motivi, non vogliono una UE veramente forte e doverne poi risponderne delle catastrofiche conseguenze ai nostri nipoti.