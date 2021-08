Incontro Biden-Bennett, tra Usa e Israele poca Palestina e tanto Iran

Facebook Twitter WhatsApp Email

In questo momento il presidente Biden ne avrebbe fatto volentieri a meno. Ma l’agenda non gli consentiva rinvii di comodo e così, nonostante le disgrazie accumulatesi in Afghanistan, ha dovuto ricevere lo stesso il premier israeliano Naftali Bennett, con sole 24 ore di ritardo. Il giorno in più è servito a lui e ai suoi “adviser” per studiare la formuletta, da recitare a uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti.

Alleati perplessi, pre-potenza a rischio?

Naftali Bennett, come tutto Israele del resto, è sembrato perplesso (per usare un eufemismo) dopo la piega che hanno preso gli avvenimenti in Asia Centrale e, per la proprietà transitiva, dalla scombiccherata strategia americana. L’incontro è durato una cinquantina di minuti e non ha prodotto (né poteva produrre) risultati sconvolgenti. Argomento principale (e ti pareva): l’Iran. Che per Bennett rimane “il primo Stato terrorista del mondo”. Il premier è succeduto a Netanyahu e guida un governo di coalizione “arcobaleno”, che sta assieme in maniera risicata, per i numeri e per l’estrema eterogeneità delle componenti. In questa fase storica, il chiodo fisso degli israeliani e che Teheran possa dotarsi di armi nucleari. Bennett lo ha ribadito a Biden, dicendo che mentre si discuteva nello Studio Ovale, gli ayatollah arricchivano uranio a Fordo e a Natanz.

Con l’Iran per ora opzione diplomatica

Il Presidente americano, che deve sentirsi ancora le mani ustionate dalla patata bollente afghana, ha dichiarato che la sua prima opzione con l’Iran è quella diplomatica. Solo se questa dovesse fallire si comincerà a pensare “ad altre soluzioni”. Non ha dato tempi, non ha fissato scadenze e non ha parlato di clausole. Insomma, sembra aver fatto tesoro delle ricadute negative dell’accordo truffa firmato prima da Trump con i talebani e da lui confermato. Qualcuno, evidentemente, ha consigliato Biden di non prendere più impegni e di restare sempre nel vago. Se ne sono accorti anche a Gerusalemme e Naftali Bennett ha dato qualche battuta al vetriolo. Dunque, “gli israeliani non accetteranno mai di essere difesi da truppe americane”. Ci pensiamo da soli, ha dichiarato il nuovo premier, e non chiediamo niente di tutto questo alla Casa Bianca.

Israele potenza militare senza remore

Anche perché, aggiungono diversi commentatori, nessuno vorrebbe essere piantato in asso, in mezzo alla bufera, come ha fatto l’US Army a Kabul. Mancanza di fiducia? Forse. Bisognerebbe chiedere anche a Lapid e a Benny Gantz, i compagni di coalizione di Bennett. Tuttavia, qualcosa a casa gli israeliani l’hanno portata, a cominciare dal rinnovo del contratto che consentirà loro di ricevere un nuovo stock di missili-antimissile del tipo “Iron-Dome”. Ovviamente si è parlato anche di Palestina. La strategia di Biden è quella di puntare su una massiccia erogazione di finanziamenti, per migliorare la rete infrastrutturale e lo stesso welfare delle popolazioni interessate. Un aiuto consistente potrebbe venire dai ricchi Stati sunniti del Golfo, che agirebbero da barriera politica, economica e religiosa contro l’Iran.