Nuova guerra ferragostana Israele-Libano come nel 2006?

Gli Hezbollah libanesi filo-iraniani hanno rivendicato il lancio di razzi dal Libano verso le Fattorie di Shebaa, contese tra Siria, Libano e Israele, nel settore orientale della Linea Blu di demarcazione tra Libano e Israele.

Sempre sulla linea blu che divide i due paesi nella regione contesa delle fattorie di Shebaa ci sono stati ripetuti colpi di artiglieria esplosi da Israele. I colpi, fanno sapere i media libanesi, hanno colpito zone aperte.

Israele: «Non vogliamo un conflitto».

Al Libano disperato manca solo una nuova guerra

«Una situazione molto pericolosa quella che nelle ultime ore si è creata nel sud del Libano». Il comunicato dell’Unifil a comando italiano è stringato e chiama al cessate il fuoco le due parti, Israele e Hezbollah per evitare che la situazioni precipiti con esiti potenzialmente catastrofici per una almeno delle due parti. «Le tensioni al confine non sono una novità, ma stavolta si tratta del primo un vero e proprio – anche se breve – confronto militare tra i due dalla guerra del Tammouz», avverte Pasquale Porciello sul Manifesto. La guerra del Tammouz che si è combattuta in Libano dal 12 luglio al 14 agosto 2006 con tentata invasione israeliana poi fallita. Forse la prima sconfitta militare nella storia dello Stato di Israele.

Assaggio con scambio di proiettili

Giovedì l’aviazione israeliana avrebbe lanciato due attacchi aerei nelle Fattorie Sheba’a, a cui Hezbollah – secondo il loro comunicato – avrebbe risposto venerdì con «dozzine di missili 122 mm» (secondo fonti israeliane 10 su 19 intercettati dal sistema Iron Dome). A sua volta Israele ha contrattaccato con l’aviazione lanciando missili nella zona di Habbariyye che hanno provocato soltanto incendi nella zona. Non ci sono al momento vittime.

Le Fattorie Sheba’a, storia sofferta

Le Fattorie Sheba’a sono un territorio conteso e controverso. Nella guerra dei sei giorni del 1967 contro la Siria, quando Israele occupò le alture del Golan, le Fattorie furono considerate territorio siriano. Nel 1981 Israele approvò una legge per cui il territorio sarebbe passato sotto la sua amministrazione, decisione giudicata nulla dall’Onu. Nel 1982 Israele invase il sud del Libano e ci rimase fino al 2000, quando si ritirò come sancito dalla risoluzione Onu, tenendosi però il territorio delle Fattorie Sheba’a. Siria e Libano contestarono la decisione, e da allora il movimento libanese Hezbollah considera da allora incompleto il ritiro israeliano e con ciò legittima la sua azione di resistenza.

‘Quasi guerra’ con fini politici interni

Ci si spara, stando però attento a non fare troppo male sul bersaglio, è l’impressione che comunque non rassicura perché l’incidente o la provocazione sono sempre e portata di proiettile.

Shefler, portavoce dell’esercito israeliano, ha dichiarato: «Non vogliamo che l’escalation porti a una guerra, alla quale siamo ovviamente molto preparati. Per questo non permetteremo che questi atti di terrore continuino e faremo quello che dobbiamo fare».

Gli attori politici libanesi condannano tutti Israele, ma contemporaneamente e come sempre, si dividono in casa, soprattutto sull’operato di Hezbollah. La guerra politica permanente che si sta divorando il Libano dall’interno, come un cancro.

Nemico Israele, bersagli interni libanesi

Il mancato premier Hariri, esponente sunnita, svincolato dagli obblighi governativi e passato il testimone a Mikati per la formazione del governo, attacca il suo nemico personale e presidente cristiano maronita Aoun assieme assieme agli Hezbollah sciiti del sud: «Dov’è lo Stato? La presidenza e l’esercito erano al corrente del lancio di razzi?». E fa anche riferimento al conflitto israelo-iraniano seminascosto in Oman e al ruolo che lo Stato dovrebbe avere e non ha nel difendere la sovranità libanese rispetto a conflitti esterni che non dovrebbero intaccarne l’integrità.

L’alleanza Aoun-Hezbollah

Sulla stessa linea il cristiano Geagea, capo delle Forze libanesi, oppositore del governo e dell’alleanza Aoun-Hezbollah. Mentre Amal e il Partito democratico (druso) supportano invece l’iniziativa del Partito di Dio e accusano Israele di violare la sovranità libanese. Fazioni politiche in guerra permanente tra di loro. Il premier dimissionario Diab, ancota in carica dopo la disastrosa esplosione di un anno fa nel porto di Beirut, e da allora inutilmente dimissionario, fa appello all’Onu affinché Israele rispetti le risoluzione e smetta di violare la sovranità libanese.

Se sparare copre i lamenti di un’agonia

Tre giorni fa l’anniversario della ferita autoinflitta nel cuore della capitale. Ma la quotidianità è di miseria e spesso si fame. La lira agganciata al dollaro, da 1507 è arrivata a 20mila lire al mercato nero, l’inflazione è a livelli altissimi, mancano beni di prima necessità e i prezzi di qualunque genere sono proibitivi. Lo Stato non riesce più a sussidiare benzina e medicinali che sono razionati quando non introvabili.

Gli ospedali sono al collasso. I tagli all’elettricità sono sempre più lunghi: in zone centralissime si arriva anche a 14-15 ore al giorno.

Una guerra in questo momento è l’ultima cosa di cui il popolo libanese ha bisogno. Salvo non sia proprio una guerra la distrazione utile per politici senza scrupoli, a voler dir poco.

