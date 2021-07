Covid, Italia quarta ondata. Israele terza dose vaccino. Aziende private e No vax

Facebook Twitter WhatsApp Email

Covid: 6.171 contagi e 19 morti, aumentano i ricoverati. Fondazione Gimbe: è la quarta ondata.

Israele, da domenica terza dose agli over 60. E’ il primo Paese al mondo.

Anche per i privati chi non si vaccina è un problema da risolvere. La questione di come trattare i propri dipendenti non ancora vaccinati, No vax convinti e Boh vax da convincere.

Mattarella: è il virus che limita la libertà, non le regole per batterlo

Quarta ondata

I dati di giovedì 29 luglio. Oltre 6 mila contagi in 24 ore, come a metà ottobre 2020, ma con la metà delle vittime. Il tasso di positività sale al 2,7% (ieri 2,3%) con 224.790 tamponi. Ricoveri: +45. Terapie intensive: +11.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Oltre la soglia di 6 mila. Per vedere più di 6 mila nuove infezioni bisogna andare indietro al 15 maggio (quando però la curva era in discesa). Un paragone più corretto è con il momento in cui la curva era in salita, ossia lo scorso autunno: tra il 13 e il 14 ottobre 2020 c’è stato il salto da +5.901 casi e +7.332 casi, ma i decessi sono la metà di allora (in quei giorni i morti sono stati 41 e 43).

I nuovi positivi e la variante Delta

«La variante Delta sarà predominante ad agosto, dice il ministro della Salute Roberto Speranza, al question time in Senato. I numeri riportati da Gimbe e dai report dell’Istituto superiore di sanità sono chiari e rispecchiano questa tendenza. C’è un aumento consistente di persone contagiate ogni giorno. L’arma è il vaccino».

Salgono a 14 le regioni con un incremento di contagiati a tre cifre, segno che il virus circola in molte zone del territorio nazionale. Quattro quelle che hanno più di 700 nuovi positivi: Lazio (+780 casi con tasso 2,8%), Toscana (+748 casi con tasso 5,5%), Veneto (+737 casi con tasso 2,4%) e Sicilia (+719 casi con tasso 5,1%). Segue sopra quota 600 la Lombardia.

3 milioni di Studenti non vaccinati

Oltre tre milioni di studenti ancora da vaccinare. Degli oltre 4,5 milioni di ragazze e ragazzi tra 12 e 19 anni, poco più di 670 mila (14,7%) hanno completato il ciclo vaccinale e quasi 765 mila (16,8%) hanno ricevuto solo la prima dose. In questa fascia di età il 68,5%, ovvero 3.121.710 risulta ancora totalmente scoperto, con differenze regionali rilevanti, che vanno dall’85,9% dell’Umbria al 61,4% dell’Abruzzo.

Aumento contagi in tutta Europa

Sicilia e Sardegna tornano in rosso nelle mappe aggiornate pubblicate dall’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che vede un aumento dei casi almeno in mezza Europa. La maggior parte dell’Italia vira in giallo. La Spagna è quasi interamente rosso scuro, e rossa la maggior parte di Grecia e Francia. Anche gran parte dell’Olanda, Cipro e la Corsica sono in rosso scuro, ovvero i casi di Covid sono più di 500 ogni 100mila abitanti. Interamente rossi Irlanda e Portogallo (tra 200 e 500 casi ogni 100mila abitanti), parzialmente rossa la Danimarca. Salve per ora, Germania, Austria, Polonia e tutti Paesi dell’Europa dell’Est, oltre a Svezia, Finlandia e Norvegia.

Israele, terza dose di vaccino per over 60

Gli israeliani di oltre 60 anni già vaccinati potranno ricevere, a partire da domenica, una terza dose di Pfizer, a condizione che siano trascorsi oltre cinque mesi dalla somministrazione della seconda. Lo ha reso noto il ministero della Sanità che ha chiesto alle casse mutue di organizzarsi in maniera adeguata.

Israele è il primo Paese al mondo a compiere un passo simile. Ieri un team di esperti aveva consigliato al governo di passare alla distribuzione della terza dose dopo aver notato un calo nell’efficacia del vaccino fra quanti sono stati immunizzati sei mesi fa.

In Cina nuovo preoccupante focolaio

Negli ultimi 10 giorni in Cina più di 170 persone sono risultate positive a causa di un focolaio iniziato nella città di Nanchino, nella provincia dello Jiangsu, che si è rapidamente diffuso in altre zone del paese. Benché il numero dei casi resti decisamente basso rispetto a quelli registrati nel 2020, quando cominciò la pandemia, in Cina c’è molta preoccupazione per questi nuovi contagi, tanto che il Global Times, giornale controllato dal Partito comunista cinese, ne ha parlato come del «focolaio più esteso dopo quello di Wuhan», la città da cui iniziò la diffusione del virus nel mondo. Al momento non si sa se le persone contagiate fossero vaccinate contro il coronavirus.

No vax, Boh vax, aziende e lavoro

Le aziende cercano rimedi ai No vax. Anche per i privati chi non si vaccina è un problema da risolvere. «La questione di come trattare i propri dipendenti non ancora vaccinati, No vax convinti e Boh vax da convincere, dopo essere entrata nel mondo del lavoro americano, si sta presentando anche nel dibattito delle aziende private europee, che, per il momento, aspettano le mosse dei governi per capire se, tra normative della privacy e protocolli sanitari, esiste un modo per rendere il posto di lavoro più sicuro, senza trascinarsi dietro questioni etiche e legali», scrive il Foglio.

Google e Facebook: obbligo vaccino per tornare a lavoro

Google e Facebook chiederanno ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid prima di tornare al lavoro in presenza. Il ceo di Google: «vaccinarsi è uno dei modi più importanti per tenere noi e le nostre comunità al sicuro nei prossimi mesi». La vice presidente di Facebook Lori Goler ha fatto sapere che ogni dipendente che entrerà in una delle sedi negli Stati Uniti dovrà essere vaccinato.