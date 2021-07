Green pass: parte la corsa al vaccino. Ma c’è chi organizza la protesta

Facebook Twitter WhatsApp Email

Il decreto legge del governo che rende obbligatorio il certificato di vaccinazione per molte attività sembra avere raggiunto l’obiettivo di incentivare le immunizzazioni. Le prenotazioni per il vaccino si stanno moltiplicando un po’ in tutte le regioni. Resta il nodo della privacy e delle esenzioni

‘Effetto Draghi’

Effetto Draghi sulle prenotazioni dei vaccini raddoppiate in poche ore in diverse regioni italiane. “Oggi abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%”. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo sottolineando che si sta procedendo con 500mila vaccinazioni al giorno.

Pass per salute, buon vivere e lavorare

Il certificato verde sembra funzionare. La decisione del governo di renderlo obbligatorio dal 6 agosto per potere effettuare tutta una serie di attività, a cominciare dal poter accedere nei ristoranti al chiuso, e poi cinema, stadi, e viaggiare. «Ieri, 22 luglio, alle 7 di mattina erano già stati scaricati 40 milioni e 66mila certificati verdi digitali o green pass».

«La decisione di rendere di fatto obbligatorio il green pass viene spiegata, sempre da Speranza con l’obiettivo di “mantenere aperte le attività” economiche e di evitare nuove colorazioni delle regioni e nuove chiusure».

Le proteste

Ma non tutti la pensano così. Manifestazioni in molte città italiane convocate via social Facebook da gruppi che si dichiarano contro “il passaporto schiavitù e l’obbligo vaccinale”. Alle 17:30 una “World Wide Demonstration” molto incerta, «contro gli obblighi vaccinali, la truffa Covid, la dittatura».

‘Truffa Covid’, Meloni e Salvini

Contrari al Green Passa anche Fratelli d’Italia. “I numeri sembrano non contare più: nonostante i dati delle terapie intensive siano ampiamente sotto controllo, il Green Pass è diventato il nuovo “mantra” da imporre. Il resto non conta”. Lo scrive su Fb Giorgia Meloni. Che però e per fortuna oggi si vaccinerà.

C’è anche una frangia di leghisti che si oppongono al green pass “obbligatorio”. Anche se non è dato sapere quanto conti in percentuale sul totale degli elettori di Salvini. «Lega se accettate il green pass perderete una valanga di voti. La Francia ha votato no», alcuni dei commenti critici apparsi sotto il post su Fb fatto dalla Lega-Salvini premier dopo la riunione del consiglio dei ministri di Ieri.

Ospedali, la contraddizione della privacy

Con il Green pass sarà possibile accedere alle sale d’attesa dei reparti ospedalieri. Lo si legge nel decreto legge Covid. L’accesso – sospeso finora causa Covid – era stato di recente introdotto per le sale d’attesa di pronto soccorso e viene ora esteso a tutti i reparti ospedalieri, per gli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid.

Scuola, nessun certificato per i docenti

«Se sono preoccupato per settembre? È una grande sfida, bisogna capire quanti italiani saranno vaccinati in quel momento. I contagi non avvengono a scuola, ma sui mezzi pubblici: è difficile ricominciare in presenza a settembre, sarà un processo graduale». Così il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri su Radio Capital, riferisce Avvenire. «Il Green pass per docenti non credo che si farà, per ora andiamo avanti con la vaccinazione».

Trasporti e Lavoro

Nel settore del trasporto pubblico l’introduzione del Green pass potrebbe aumentare la capienza per i mezzi impegnati sulle lunghe tratte. Per il lavoro e alcune sue categorie dove c’è un contatto con il pubblico e i cittadini, valutazioni in corso.

Chi sono i veri ‘covidioti’?

Torniamo per un attino a Torino, la protesta anti vaccino di ieri. Dati spaventevoli sugli effetti dei vaccini, vignette contro i ‘Covidioti’, i link verso gli articoli degli odiati “media di regime” affiancati a notizie abbastanza strampalate di testate inesistenti, sfoghi e prese di posizione di semplici cittadini arrabbiati o preoccupati, paginate complottiste, video di virologi e serissimi interventi di avvocati che dissertano di Costituzione e di diritti violati. Sul dovere di non minacciare la salute tua assieme a quella altrui?

§§§

AVEVAMO DETTO