Libano ingovernabile e disperato, e la crisi rischia di coinvolgere tutto il Medio Oriente

Facebook Twitter WhatsApp Email

Saad Hariri rinuncia alla formazione del governo dopo nove mesi di allucinanti trattative, e la crisi del Libano va fuori controllo. Impossibile creare il governo che doveva sbloccare gli aiuti dopo la tragedia del porto. «Insanabili differenze» con il presidente Michel Aoun. Intanto l’inflazione spinge metà dei libanesi sotto la soglia di povertà. Fazioni tribali, etniche e religiose stanno distruggendo un Paese di non lontana prosperità.

Allarme nei paesi attorno tutti convolti in qualche modo, la Siria della guerra ancora irrisolta e dei suoi profughi, le minacce di Israele per la presenza Hezbollah, e gli interessi strategico religiosi che interferiscono sulla questione interne.

«Allah aiuti il Libano»

L’invocazione a Dio del premier designato Saad Hariri, a denunciare l’impossibilità di un’intesa col presidente della repubblica Aoun e la rinuncia all’incarico di formare un governo.

Dopo le dimissioni del premier Diab dall’esplosione al porto di Beirut il quattro agosto scorso, catastrofe con più di 200 morti, 7mila feriti e migliaia di sfollati che ha dilaniato la capitale, poi il tentativo del diplomatico Adib durato meno di un mese. Il 22 ottobre scorso, nuovo incarico di formare un governo a Saad Hariri, il quarto sotto la sua guida. Governo che a patto di precise riforme pretese dagli Stati donatori, avrebbe potuto sbloccare i 253 milioni di euro raccolti su spinta francese dopo la catastrofe.

Partiti per appartenenza settaria

Giovedì Hariri si era dichiarato pronto a presentare il nuovo governo al presidente Aoun. Tutti a sperare nella fine dello stallo politico per affrontare la gravissima crisi economica del paese. Anthony Blinken, segretario di stato Usa, e Yves Le Drian, ministro degli Esteri francese, avevano inviato un comunicato congiunto per esortare le parti a rendere più rapida la formazione del governo. Ma i conflitti interni hanno prevalso su tutto. Dopo soli 20 minuti di incontro, Hariri se ne è uscito dando le dimissioni dall’incarico con accuse incrociate sul fallimento delle trattative.

Il presidente ex generale maronita

Il presidente cristiano maronita Aoun convocherà il parlamento per cercare un nuovo candidato alla formazione del governo secondo l’ordinamento libanese, che prevede che le principali cariche istituzionali siano attribuite su base settaria: il primo ministro deve essere un musulmano sunnita, ed Hariri è di gran lunga il politico sunnita più influente del paese. Difficile che qualcun altro si farà avanti senza il suo assenso. E i nodi di un potere spartito per appartenenze religiose e tribali, o peggio, per clan familistici basati su favori e clientelismo, stanno strangolando il Paese.

Nel frattempo il Libano muore

Il crash finanziario che nel 2019 col blocco dei conti in banca, ha scoperchiato la gestione avventuristica del governatore della Banca Centrale Salameh, indagato in Svizzera e Francia assieme al fratello per riciclaggio. La sterlina locale, agganciata al dollaro a un tasso fisso, è in caduta libera (ha perso più del 90 per cento del suo valore dallo scorso settembre) e si cambia solo al mercato nero. L’economia in crisi da anni, dopo l’esplosione le Nazioni Unite il 40 per cento delle famiglie fatica a trovare cibo e a soddisfare le esigenze primarie.

Borsa nera da guerra e impunità

I familiari delle vittime dell’esplosione al porto si sono scontrati tre giorni fa con la polizia sotto casa del ministro dell’interno Fahmi, ritenuto tra i responsabili della micidiale trascuratezza che ha portato all’esplosione, ma che continua a sottrarsi alla giustizia. Ad oggi nessun passo avanti anche nel processo. Attualmente il Libano è ancora governato da Hassan Diab, che guida un esecutivo provvisorio con poteri molto limitati. Per fare le riforme necessarie al paese ed evitare un ulteriore peggioramento della crisi servirebbe un primo ministro con un mandato pieno.

Ultima ondata Covid bomba a orologeria

Il Paese è distrutto e anche i farmaci essenziali sono da tempo introvabili. Crescono i contagi e si teme il caos negli ospedali già disastrati. Persino i farmaci comuni sono introvabili e fuori dalla portata economica dei più: «aspirine, antidiarroici, paracetamolo contro febbre e dolori, fino agli antibiotici prescritti contro il Covid, senza parlare dei medicinali di base per malati cronici, come i diabetici e i cardiopatici». Varianti virus, 517 nuovi casi positivi, di cui 35 provenienti dall’estero. Più di mezzo milione di contagi, 7mila 900 morti.

Libano tra le 10 peggiori crisi umanitarie

L’inaudito crollo economico del Paese dei cedri è stato già inserito dalla Banca mondiale tra i “top ten” delle peggiori crisi umanitarie al mondo dal 1850. «Di questo passo diventa inevitabile l’esplosione di una rivolta generale, quando saranno tolti del tutto i sussidi governativi», segnalano fonti politiche ed economiche incrociate ma unanimi. Con il governo che sta prendendo dal ‘fondo obbligatorio’ dagli istituti di credito nella Banca Centrale, in altre parole dai soldi stessi dei libanesi bloccati in banca.