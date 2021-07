Il Partito comunista cinese non è nato il 1° luglio di cent’anni fa

Facebook Twitter WhatsApp Email

Questa data convenzionale fu scelta negli anni Quaranta del Novecento, ma la maggior parte degli storici concorda sul fatto che la riunione segreta in cui il Partito fu fondato avvenne il 23 luglio di quell’anno in una casa della Concessione francese di Shanghai, precisa la rigorosa ma anche innovativa ricostruzione storica di Eugenio Cau, giornalista e storico, su Il Post, di cui vi proponiamo una sintesi.

Alla quella riunione parteciparono meno di 15 persone, tra le quali un giovane Mao Zedong, che nel giro di pochi anni divenne il leader incontrastato del Partito.

Quei primi 50 iscritti

Nel 1921 il Partito comunista aveva appena una cinquantina di iscritti, ma crebbe rapidamente fino a diventare una minaccia per il Kuomintang, il partito nazionalista presieduto da Chiang Kai-shek, che allora governava la Cina. La rivalità tra i due partiti si trasformò in una guerra civile nel 1927, nel corso della quale il Partito comunista si trovò sull’orlo della completa distruzione.

La disastrosa Lunga Marcia

Nel 1934 avvenne la Lunga Marcia, una gigantesca ritirata delle forze comuniste capeggiate da Mao, che nel corso di diversi mesi percorsero 9.000 chilometri a piedi per sfuggire all’esercito del Kuomintang. La Lunga Marcia è considerata dalla propaganda cinese come un eccezionale atto di coraggio, ma secondo molti storici fu un disastro strategico: si stima che Mao perse quasi il 90 per cento dei suoi uomini, tra morti e disertori.

L’alleanza anti giapponese

La guerra civile fu interrotta con l’invasione della Cina da parte del Giappone nel 1937, e lo scoppio della Seconda guerra mondiale nel 1939, quando Partito comunista e Kuomintang si allearono per contrastare l’invasione giapponese. Anche in questo caso, la propaganda degli anni successivi ha esaltato i successi militari delle forze comuniste ma, come ha scritto il giornalista John Pomfret nel suo libro del 2016 ‘The Beautiful Country and the Middle Kingdom’, in realtà i nazionalisti sostennero la gran parte delle operazioni di guerra, e oltre il 90 per cento delle perdite cinesi venne dall’esercito del Kuomintang.

La vera guerra civile e gli amici Usa

Il conflitto civile ricominciò dopo la fine della Seconda guerra mondiale, nel 1945, e le forze del Kuomintang, indebolite dalla guerra con i giapponesi e scoraggiate dal regime corrotto e inefficiente di Chiang Kai-shek, non seppero rispondere all’avanzata dei comunisti, benché fossero sostenute dagli Stati Uniti.

Mao e la Repubblica popolare cinese

Nel 1949 i comunisti entrarono a Pechino, e il 1° ottobre Mao annunciò la fondazione della Repubblica popolare cinese, mentre Chiang Kai-shek e quel che rimaneva delle forze nazionaliste si rifugiavano a Taiwan (la Cina di Formosa).

Il PCC inquieto di Mao e gli inciampi

Il Partito comunista consolidò il suo potere su tutta la Cina, ma sotto la guida di Mao rimase in uno stato continuo di fermento, agitazione e vendette interne. Le due più grandi tragedie di quel periodo furono entrambe provocate da Mao e dal Partito: il Grande balzo in avanti del 1958, che provocò una delle più grandi carestie della storia e tra i 30 e i 40 milioni di morti, e la Rivoluzione culturale del 1966, in cui morirono tra i 10 e i 20 milioni di persone e da cui la società e l’economia cinesi uscirono devastate.

Dopo Mao

Dopo la morte di Mao, il più importante leader del Partito comunista (e della Cina come la conosciamo oggi) fu Deng Xiaoping, che ottenne nel giro di pochi anni due importanti risultati: a partire dal 1979 riformò gradualmente l’economia cinese per aprirla al mercato e alla libera impresa, mettendo le basi dell’eccezionale crescita economica dei decenni successivi, che ha sollevato dalla povertà centinaia di milioni di persone. Inoltre, riformò il Partito per evitare i disastri e l’instabilità dell’èra di Mao.

Partito collegiale

Fine del dominio autocratico di Mao, rendendo la gestione del Partito più collegiale; limite di due mandati da cinque anni per le cariche di presidente della Cina e di segretario generale del Partito (detenute tradizionalmente dalla stessa persona, a indicare l’identificazione tra il Partito e lo stato); fine del culto della personalità che Mao aveva alimentato fino alla sua morte.

Nuovo patto sociale

Secondo molti studiosi, il principale successo di Deng fu quello di aver saputo creare un nuovo patto sociale tra il Partito comunista e il popolo cinese, in base al quale il Partito avrebbe garantito crescita economica e prosperità, oltre che un grado crescente di libertà personale, in cambio del controllo assoluto sulla vita politica del paese.

Ma poi Tiananmen

Deng tuttavia seppe essere anche brutale: quando questo patto sembrò traballante non esitò a reprimere il dissenso con la violenza, come successe nel 1989 con il massacro di piazza Tiananmen a Pechino.

Xi Jinpig in un per lui inconsueto abito maoista e gestualità comunista

Xi Jinping

Dopo Deng, Jiang Zemin e Hu Jintao, rispettarono in gran parte l’impostazione data al Partito e all’assetto politico del paese sviluppata dal 1979 in avanti. Inizialmente sembrò che anche Xi Jinping, figlio di un importante dirigente comunista che aveva fatto la rivoluzione con Mao avrebbe mantenuto lo status quo. Nominato segretario generale del Partito nel 2012 e presidente della Cina nel 2013, Xi in realtà si è dimostrato il leader più ambizioso e innovativo dai tempi di Mao e Deng.

Anticorruzione per il consenso e un pizzico di maoismo

All’inizio del suo mandato ha avviato una grande campagna contro la corruzione che ha messo sotto indagine centinaia di migliaia di persone, tra cui molti membri del partito di alto livello, e negli anni successivi ha rispolverato parte della strategia maoista che era stata abbandonata da Deng. Ha rafforzato la disciplina ideologica, costringendo i funzionari a continue sessioni di studio della teoria comunista, che tra le altre cose ha un forte elemento di revisionismo storico: se fino a qualche anno fa il dibattito sull’eredità di Mao era relativamente vivace anche all’interno della Cina, oggi chi mette in discussione i primi trent’anni di dominio comunista sul paese è accusato di «nichilismo storico».

Torna il culto della personalità

Xi ha ravvivato il culto della personalità, concentrandolo sulla sua persona, e ha limitato la gestione collegiale del Partito, che ora è in gran parte nelle sue mani. Soprattutto, nel 2018 ha fatto approvare la rimozione del limite di due mandati per la presidenza, lasciando intendere che rimarrà al potere dopo il 2023, quando dovrebbe scadere il suo incarico.

Dal Partito a tutto il Paese

Dopo aver concentrato il potere all’interno del Partito, Xi Jinping ne ha esteso l’influenza in numerosi strati della società: come disse in un discorso del 2017, «a est, a ovest, a sud e a nord, il Partito comanda ogni cosa». Le aziende di stato sono tornate ad avere un’importanza centrale nell’economia, e il governo ha creato degli uffici di controllo politico gestiti dal Partito anche in gran parte delle principali aziende private.

Tutto sotto controllo

Il potere del Partito si è esteso a tutta la società: sotto Xi Jinping la sorveglianza e censura dei media e di internet sono aumentate, i pochi spazi di libertà d’espressione (alcuni giornali, alcune associazioni e luoghi d’incontro) sono stati chiusi e ridotti al silenzio, e in generale la società è sotto uno stretto controllo da parte delle autorità, come non avveniva da decenni.

Il Partito di Xi a 100

Il Partito comunista cinese arriva a cent’anni dalla fondazione apparentemente in ottime condizioni. Governa la Cina da 72 anni, e tra due anni, nel 2023, supererà il Partito comunista dell’Unione Sovietica come il partito comunista con la permanenza al potere più duratura. Ha più di 92 milioni di membri e non manca di nuove reclute, anzi: poiché l’iscrizione al Partito è necessaria per ottenere i posti di lavoro sicuri e ben pagati nell’amministrazione pubblica e nelle aziende di stato, Xi Jinping negli ultimi anni ha ordinato di ridurre il tasso di nuove ammissioni, per ridurre il numero degli approfittatori. Nonostante questo, la gran parte dei membri del partito è iscritta per tornaconto personale più che per convinzione ideologica.

Soddisfazione popolare reale

Diversi sondaggi indipendenti sostengono che il livello di soddisfazione della popolazione nei confronti dell’amministrazione pubblica è piuttosto alto, e le grandi celebrazioni per il centenario cominciate mesi fa con un enorme sforzo propagandistico, dovrebbero rafforzare tra i cinesi il sentimento di patriottismo e nazionalismo che Xi Jinping ha coltivato per anni.

Benessere diffuso e quasi equo

Come ha scritto l’Economist, il segreto della longevità del Partito sta in un misto di «brutalità», «adattabilità ideologica» e capacità di redistribuire i proventi della crescita economica: al contrario dei partiti autoritari che hanno governato in altri paesi nel passato, il Partito comunista cinese è riuscito a contenere almeno in parte la corruzione e a non trasformarsi in una cleptocrazia.

L’High-tech interpretato da Lenin

Contraddizioni pericolose. Come ha scritto il Financial Times, «gestisce un’economia sofisticata e high-tech animata da energie che sarebbero state famigliari a Milton Friedman (economista americano considerato uno dei massimi campioni del libero mercato, ndr). Ma lo fa con un sistema politico che avrebbe potuto essere stato progettato da Vladimir Lenin».

Consenso legato al benessere